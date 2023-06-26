خبراء: المنتجعات السياحية في مصر "كاملة العدد" في إجازة عيد الأضحى

القاهرة، مصر (CNN) -- ارتفعت أسعار الفنادق والمنتجعات السياحية على ساحلي البحر الأحمر والأبيض المتوسط، خلال موسم إجازة عيد الأضحى، بشكل لافت نتيجة زيادة الطلب على السياحة الداخلية والخارجية، إذ بلغت نسب الإشغال في غالبية الفنادق 100%، بحسب ما قاله خبراء.

وتصدر الساحل الشمالي الأسعار بمتوسط يتجاوز قيمة 300 دولار لليلة الواحدة بفنادق من فئة الخمس نجوم، تليه منطقة العين السخنة بمتوسط 150 دولارًا لليلة الواحدة.

وقال الخبير السياحي، ونائب رئيس شركة "أورينت تورز" للقرى والمنتجعات السياحية، سامح سعد في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إن "نسب الإشغال بالمنتجعات السياحية على ساحلي البحر الأحمر والأبيض المتوسط بلغت 100% نتيجة ارتفاع الطلب على السياحة الداخلية خلال موسم إجازة عيد الأضحى، فضلًا عن استمرار التحسن في السياحة الوافدة من الدول الخليجية والأوروبية، وبعض الدول الآسيوية مثل كازاخستان، وأذربيجان، وغالبيتها تتواجد في البحر الأحمر".

وأضاف سعد أن "الساحل الشمالي تصدر الطلب على السياحة الداخلية خلال موسم إجازة عيد الأضحى، مرجعًا ذلك إلى اعتدال المناخ في شمال غرب مصر خلال هذه الفترة من العام، والشهرة التي اكتسبها الساحل خلال الأعوام القليلة الماضية كوجهة للترفيه خلال إجازة الصيف، وارتفاع الطلب على الاستثمار العقاري بالمشروعات السكنية التي تم إنشائها خلال الفترة الماضية، فضلًا عن سهولة التنقل والوصول من العاصمة إلى الساحل خلال دقائق بعد الطرق، والمحاور الجديدة التي تم إنشائها".

وأشار رئيس شركة "أورينت تورز" للقرى والمنتجعات السياحية إلى أن الغردقة تُعد الوجهة الثانية بالنسبة لمقاصد السياحة الداخلية خلال إجازة عيد الأضحى، تليها منطقة جنوب سيناء.

وتبلغ الطاقة الفندقية في مصر 230 ألف غرفة، وتسعى الحكومة المصرية إلى مضاعفة الطاقة الفندقية خلال الخمس سنوات المقبلة، لتصل إلى نصف مليون غرفة لتحقيق هدفها باستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأوضح سعد أن متوسط أسعار الليلة الفندقية في مصر خلال موسم إجازة عيد الأضحى ارتفع في ظل زيادة الطلب، إذ تتصدر منطقة الساحل الشمالي أسعار الليلة الفندقية، بمتوسط يتجاوز 300 دولار، تليها منطقة العين السخنة، بسعر يبدأ من 150 دولارًا لفنادق خمس نجوم، بينما تتراوح الأسعار في الغردقة بين 100 و150 دولارًا لليلة الواحدة.

ومن جانبه قال سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا في مصر لموقع CNN بالعربية إن "نسب الإشغال بكل الفنادق في مصر تصل إلى 100%، وهذا أمر معتاد خلال إجازة الأعياد، حيث يميل غالبية المصريين إلى قضاء إجازات الأعياد في المنتجعات والحدائق"، لافتًا إلى أن مدينتي نويبع وطابا قد تشهدان أقل فترة إشغال مقارنة بالساحل الشمالي، وذلك بسبب الحاجة إلى حل تحديات الفنادق وإعادة إحياء هذه الثروة العقارية السياحية.

ويُذكر أن مصر حققت نموًا في أعداد السياح بلغ 35% خلال أول 5 شهور من عام 2023 لتستقبل البلاد 7 ملايين سائح خلال الفترة بين أول يناير/كانون الثاني ونهاية مايو/آيار.