لون دموي يثير القلق.. ما سبب تحول البحر في اليابان إلى اللون الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُصيب زوار منتجع شاطئي في جنوب غرب اليابان بصدمة الثلاثاء عندما استيقظوا ليكتشفوا تغيّر لون البحر الأزرق الصافي إلى اللون الأحمر، وذلك بعد حادثة تسرّب من مصنع جعة محلي.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت عبر الإنترنت تدفق مياه دموية اللون عبر أنهار وموانئ مدينة ناغو في جزيرة "أوكيناوا"، وهي وجهة معروفة بمياهها الزمردية، وشواطئها الرملية.

ولكن طمأن مصنع الجعة المحلي الأشخاص، مؤكدًا أن ما حدث هو تسرّب في إحدى مرافقه، وأنّ المياه التي تغيّر لونها لا تُشكّل أي خطر على البشر أو الحياة البحرية.

أثار لون المياه الحمراء القلق. Credit: 11th Regional Coast Guard Headquarters

وأوضحت مصانع "أوريون" للجعة (Orion Breweries): "نعتقد أنّ السبب وراء ذلك هو تسرّب مادة البروبيلين جليكول، وهي من المضافات الغذائية المُدرجة في اللوائح التنفيذية لقانون نظافة الأغذية، والموجودة في مياه التبريد المستخدمة في مرافق المصنع. ونعتقد أنّ مياه التبريد المتسرِّبة تدفقت إلى نهر عبر قناة لتصريف الأمطار، ما تسبّب في تحول البحر إلى اللون الأحمر".

وأُوقف التسرّب بحلول الساعة 9:30 صباح الثلاثاء، وفقًا لما ذكره المصنع، ولكن متحدث باسم خفر السواحل الياباني قال لـCNN إنّ مياه البحر بالقرب من مصنع الجعة كانت لا تزال حمراء صباح الأربعاء.

يُعتقد أنّ مياه البحر الحمراء كانت نتيجة تسرب سائل التبريد في مصنع الجعة. Credit: 11th Regional Coast Guard Headquarters

ويشيع استخدام مادة "البروبيلين جليكول" في الصناعات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والأدوية.

وتَعتبر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أنّ هذه المادة "مُعترف بها عمومًا بكونها آمنة" للاستخدام في الغذاء.

كما اعتذرت مصانع "أوريون" للجعة أيضًا عن التسبب بـ"الإزعاج، ومستوى كبير من المتاعب والقلق"، وذكرت أنّها بدأت تحقيقًا في الحادث، إضافةً لعملها مع السلطات لاتخاذ "إجراءات مضادة".

وتقع جزيرة "أوكيناوا" على بُعد 640 كيلومترًا جنوب غرب اليابان، وهي خامس أكبر جزيرة في البلاد، وكانت موقعًا استراتيجيًا للقوات المسلحة الأمريكية منذ "معركة أوكيناوا" في عام 1945 خلال الحرب العالمية الثانية.

وتُعتبر الجزيرة وجهة سياحية شهيرة للمسافرين الدوليين اليوم.