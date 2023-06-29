أمريكي يوثق صورة لسلحفاة "جريئة" تعتلي ظهر تمساح في بحيرة

دُفن منذ عقود.. شاهد ما كشفته عاصفة بالصدفة على شاطئ في فلوريدا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هناك العديد من المشاهد التي يمكنك توقعها عند التوجّه لبركة مياه، مثل بعض الطيور التي تعيش على ضفاف البحيرة، أو بعض الزواحف التي تتربص بفرائسها. ولكن ماذا عن سلحفاة على ظهر تمساح؟

وتتضمن الحمية الغذائية للتماسيح العديد من الكائنات، ومنها الأسماك، والثعابين، والطيور، والثدييات الصغيرة، ويمكنها تناول السلاحف أيضًا، بحسب ما ذكره موقع لجنة حفظ الأسماك والحياة البرية الرسمي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ولذا قد تكون هذه الصورة التي وثّقها مؤثر السفر الأمريكي، جيف هينِنغر، في ولاية فلوريدا الأمريكية مفاجِئة بعض الشيء.

وتُظهر الصورة الطريفة سلحفاة "شجاعة" على ظهر تمساح.

تم توثيق هذه الصورة في فلوريدا. Credit: Jef Henninger, Travel Influencer

وقال هينِنغر الذي كان مع زوجته بالقرب من بركةٍ مياه صغيرة بمنطقة تامبا، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية:"توقعنا أنّنا سنلقي نظرة سريعة على التماسيح فقط"، مضيفًا: "صدمتنا رؤية السلحفاة على ظهر التمساح أثناء سباحته حول البركة".

وشارك الأمريكي جوانب عديدة من الرحلات التي يخوضها حول العالم عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، ولكن كانت هذه الصورة من أكثر المنشورات تداولاً في صفحته على الإطلاق.

وأشار مؤثر السفر الأمريكي إلى ضرورة توخّي الحذر عند تواجد التماسيح، مؤكدًا ضرورة احترامها في الوقت ذاته.