أمستردام تحظر السفن السياحية بهدف مكافحة السياحة المفرطة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس مدينة أمستردام على اقتراح حظر السفن السياحية "الملوثة" كجزء من مبادرة المدينة لمكافحة السياحة المفرطة.

وقال متحدث باسم نائبة عمدة أمستردام، هيستر فان بورين، المسؤولة عن ميناء المدينة، لـCNN، إنّ المجلس وافق على اقتراح إغلاق محطة السفن السياحية في المدينة، الخميس.

وأوضح حزب يسار الوسط D66، العضو في المجلس، في بيان الخميس، أنّ الاقتراح "تم تبنيه بالأغلبية".

وأشار المتحدث باسم فان بورين أن بلدية أمستردام ستنظر راهنًا في كيفية تنفيذ الاقتراح. وسيشمل ذلك نقاشات مع مديري قناة بحر الشمال، ومجالس المدن الأخرى الواقعة على القناة، والحكومة الهولندية.

وأكدت رئيسة حزب D66 إيلانا رودركيرك، في البيان، أنّ "السفن السياحية الملوثة لا تتناسب مع الطموحات المستدامة" لأمستردام.

وأضافت: "سفن الرحلات البحرية في قلب المدينة لا تتناسب مع هدف أمستردام لتقليل عدد السياح".

ويتوقّع أن تستقبل أمستردام أكثر من 18 مليون زائر يبيتون في هذه المدينة خلال هذا العام.

وبحلول عام 2025، يمكن أن يصل هذا العدد إلى 23 مليونًا، بالإضافة إلى حوالي 25 مليون زيارة يومية.

وبموجب مرسوم عام 2021، الذي يُعرف بـ"السياحة المتوازنة في أمستردام"، يكون المجلس "ملزمًا بالتدخّل" عندما يصل عدد الزائرين الذين يبيتون إلى 18 مليونًا.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت المدينة حملة لتجديد مقاربتها للسياحة.

وحذّرت حملة "ابق بعيدًا"، عبر الإنترنت، جميع الزوار الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا من عواقب الإفراط في شرب الخمر أو تعاطي المخدرات.

كما أعلنت أمستردام هذا العام أنها ستحظر استخدام الماريغوانا في الشوارع.

وستتخذ خطوات جديدة للحد من استهلاك الكحول في منطقة الضوء الأحمر (Red Light District)، المركز التقليدي لتجارة الجنس القانونية في المدينة.

وتُخطط أمستردام أيضًا لتقييد الرحلات النهرية، وتحويل الفنادق إلى مكاتب، وفرض أوقات إغلاق مبكرة على الحانات والنوادي.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يصبح وسط المدينة خاليًا من الرحلات البحرية في أي وقت قريب، بحسب قول المتحدث باسم نائبة العمدة لـCNN، معترفًا بأن الاقتراح "سيستغرق بعض الوقت" لتنفيذه.