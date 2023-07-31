دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نادرًا ما يشتهي المسافرون طعام الطائرات، حتى تصبح الإمدادات محدودة على رحلة تستغرق 12 ساعة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، واجه طاقم عمل رحلة الخطوط الجوية البريطانية، المتجهة من جزر توركس وكايكوس إلى مطار "لندن هيثرو"، نقصًا في الطعام عندما لم تتمكن شركة الطيران من تقديم خدمة وجبة الطعام العادية بسبب "ظروف غير متوقعة".

وصرّحت الخطوط الجوية البريطانية في بيان: "قامت فِرقنا بالتحرك على الفور وتأكدت من توفير الطعام لعملائنا".

وبينما لم تفصح الشركة عن الطعام الذي قدمته للركاب، أظهرت المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي أنّ موظفي الشركة قاموا بزيارة مطعم "كنتاكي" (KFC) أثناء التوقف المجدول في جزر البهاما.

وأقلعت الرحلة رقم 252 التابعة للخطوط الجوية البريطانية، في 23 يوليو/تموز، من جزيرة بروفيدنسياليس الواقعة في جزر تركس وكايكوس، وتوقفت في مدينة ناسو في جزر البهاما، ثم واصلت رحلتها إلى لندن.

وأشارت شركة الطيران إلى قائمة طعامها غير التقليدية أثناء الرحلة في بيانها.

وجاء في البيان: "نعتذر للعملاء لعدم توفر الخدمة الكاملة للوجبات، واضطرارنا للارتجال في هذه الحالة. نأسف لأي إزعاج".

لم ترد شركة الطيران على الأسئلة بشأن الظروف التي أدّت إلى نقص خدمة الوجبات على متن الطائرة. وأشار منشور على منصات التواصل الاجتماعي إلى مشكلة تتعلق بالتبريد.

وكتب أحد مستخدمي منصة "تويتر"، التي أعيد تسميتها مؤخرًا إلى "إكس": "الرحلة رقم 252 التابعة للخطوط الجوية البريطانية هبطت للتو في مطار هيثرو بعد رحلة دامت 12.5 ساعة من جزر توركس وكايكوس دون تقديم خدمة الطعام! واضطرت الخطوط الجوية البريطانية لتقديم وجبة كنتاكي في ناسو ومنح بعض الركاب المحظوظين قطعة واحدة من الدجاج. ولم يتم تبريد الحاوية التي تحتوي على الطعام المخصص للرحلة، لذا تم التخلص منها بالكامل!".

كما قام مستخدم آخر بنشر قصة عن الواقعة على الموقع الإلكتروني المعني بالسفر One Mile At a Time وعلّق قائلاً: "كانت أفضل وجبة دجاج كنتاكي تناولتها على الإطلاق".

وتواصلت CNN مع كل من المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولكنها لم تتلق ردا بعد.

وأفادت شركة الطيران البريطانية بأنها منحت الركاب قسائم لوجبات طعام عند وصولهم إلى لندن.