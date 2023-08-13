لمحبي التخييم.. 6 وجهات حول العالم لاستئجار كرفانات كهربائية

كانت تطارد الأسماك وأرعبت الناس.. شاهد سمكة قرش تسبح بين حشد في شاطئ بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت تجربة الرحلات البريّة والتخييم التي توفرها الكرفانات تحظى بالاهتمام. وفي الأعوام الأخيرة، تزايد الاهتمام بهذه المركبات المجهّزة عادةً بوسائل الرّاحة، مثل مساحات النوم، والمطابخ الصغيرة.

وعزّزت شعبيتها مشاهد السفر الغامرة بالطبيعة المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وإلى جانب ذلك، اعتبر الأشخاص هذه المركبات طريقة سفر تُقلِّل من المخاطر الصحيّة خلال ذروة جائحة "كوفيد-19".

ومع ذلك، تشكّل هذه المركبات الكبيرة مشكلة للمسافرين المحبيّن للطبيعة، إذ أنّها تستهلك كميات كبيرة من الوقود، كما أنّها تطلق الكربون في ظل أزمة المناخ التي تزداد سوءًا.

ومثلما اجتاحت المركبات الكهربائية صناعة السيارات، بدأ عصر الكرفانات الكهربائية في الظهور أيضًا.

وقال المحرّر الرقمي في مجلة "RV.com/RV"، كريغ بيكر: "لقد بدأنا بالفعل في رؤية بعض الزخم من صناعة المركبات الترفيهية المتجه نحو تصميم وبناء الكرفانات الكهربائية".

وطلب المستهلكين على الكرفانات الكهربائية مدفوع بشكلٍ كبير من قِبَل الأجيال الشّابة التي "تبحث عن طريقة أكثر صداقة للبيئة لممارسة التخييم".

وفي الواقع، يمكن لأسعار الوقود العالمية المرتفعة والمتقلّبة، لا سيما في الوجهات الأوروبية، أن تؤدي لنفقات كبيرة عند القيام بأي رحلة بريّة.

وبدلاً من تزويد الخزان بالوقود، يمكن أن يساهم إعادة شحن الكرفان الكهربائي في تحقيق وفورات كبيرة عندما يأتي الأمر لتكاليف السفر.

وحاليًا، تُعد منطقة كيبيك واحدة من القليل من الوجهات في أمريكا الشمالية التي تتوفّر بها كرفانات التخييم الكهربائية.

وتتمتّع أوروبا بالمزيد، ولكن لا تزال كميتها محدودة.

وإليك 6 شركات رائدة من مختلف أنحاء العالم يمكنك تأجير الكرفانات الكهربائية عبرها:

كيبيك، كندا: Bromont Campervan

يقع مقر شركة "Bromont Campervan" في برومونت. Credit: Nathan de Leener

الشركة: ابتداءً من هذا الصيف، تقدّم شركة Bromont Campervan لتأجير الكرفانات، ومقرها في برومونت، فرصة تأجير اثنين من الكرفانات الكهربائية. وتهدف الشركة إلى تحويل أسطولها المكوّن من 14 شاحنة إلى مركبات كهربائية بحلول عام 2025.

الرحلة: يمكنك تجربة رحلة بريّة تستغرق أسبوعًا على بعد 450 ميلًا من مدينة كيبيك، والاستمتاع بمعالم الجذب القريبة من منطقة كيبيك، مثل شلالات "مونتمورنسي" الشّاهقة، أو الوادي الجليدي في متنزه "جاك كارتييه" الوطني، وغيرها.

النرويج: Norway Overland

تُعد النرويج رائدة عندما يأتي الأمر لامتلاك المركبات الكهربائية. Credit: Gunnar R. Tjomlid

الشركة: تُعد النرويج رائدة عندما يأتي الأمر لحيازة المركبات الكهربائية، وتوفّر البنى التحتية الخاصة للشّحن، مع توفّر الخيارات عند تأجير الكرفانات أيضًا.

وللحصول على شيءٍ فريد، يمكنك تفقّد شركة Norway Overland التي أُطلِقت هذا العام في قرية "تونستاد"، وتؤجِّر مركبات كهربائية من نوع "بيك آب". وهي مناسبة للطرق الوعرة في المناطق النرويجية المعروفة بجبالها، ومضايقها، وأنهارها الجليدية.

الرحلة: توصي شركة Norway Overland بأخذ رحلة ذهابًا وإيابًا تجتاز مسافة 380 ميلًا لمدة أسبوع، من مدينة ستافنجر الحاضنة للعديد من المضايق، وأفضل بقع التّنزه، والمدن النرويجيّة التقليدية، والمرتفعات الداخليّة.

إنجلترا: Wild Drives

الشركة: تأسّست Wild Drives في برايتون في أوائل عام 2022، وهي تقدّم مركبتين كهربائيتين تم تحويلهما بالكامل من أجل النزهات في الريف الإنجليزي.

الرحلة: صمَّمت Wild Drives رحلة ذهابًا وإيابًا تجتاز 155 ميلًا لمدة 7 أيام من "شاطئ برايتون" في إنجلترا. كما أنّها تُقدّم الكثير من الاقتراحات بشأن أفضل مواقع للشحن، والمعسكرات الصديقة للبيئة، إضافةً لمناطق الجذب، والأنشطة الغامرة.

كاليفورنيا، الولايات المتحدة: Simple Campers

واحدة من مركبات شركة "Simple Campers" القابلة للتأجير. Credit: Simple Campers

الشركة: استحوذت شركة Simple Campers للتأجير، ويقع مقرها في شمال سان فرانسيسكو، على أول دفعة في العالم من كرفانات "Grounded" الكهربائية القابلة للتأجير.

واكتسبت العلامة التجارية، وهي شركة ناشئة مقرها في ديترويت، ويُديرها مهندسون سابقون من "تسلا" و"سبيس إكس"، ضجّة كبيرة بسبب التصاميم الداخلية القابلة للتعديل بشكلٍ كبير، وسعرها المعقول نسبيًا.

الرحلة: توصي شركة Simple Campers بالتوجه إلى ساحل المحيط الهادئ في كاليفورنيا على طول "الطريق السريع 1" الشهير.

وعلى بُعد أميال فقط، تتواجد معالم قريبة مثل شاطئ "بوينت رييس" الوطني وخليج "بوديجا".

إسكتلندا: eDub Trips

Credit: eDub Services Ltd



الشركة: بدأت شركة eDub Trips الرّائدة في تأجير الكرفانات الكهربائية نشاطاتها في عام 2013 عندما بدأت في استبدال المحركات المعيارية للكرفانات الكلاسيكية من "فولكس فاغن" في السبعينيات بمحركات كهربائية.

الرحلة: تقترح الشركة استكشاف الريف الإسكتلندي خلال رحلة ذهابًا وإيابًا من "فورت ويليام" في رحلة مدتها 5 أيام وتجتاز 340 ميلاً، وتتضمن محطات توقف في "غلينفينان"، وعبّارة للمركبات متّجهة إلى جزيرة "سكاي"، ورحلة بالقارب في بحيرة "لوخ نيس".

ولاية واشنطن، الولايات المتحدة: PacWesty

إحدى مركبات شركة "PacWesty". Credit: Pacific North Westy, LLC

الشركة: أطلقت شركة PacWesty، ويقع مقرها جزيرة "باينبريدج" في ولاية واشنطن، مبادرتها الخالية من الانبعاثات مع 3 سيارات كهربائية في عام 2019.

الرحلة: توصي PacWesty بأخذ رحلة ذهابًا وإيابًا لعبور 405 ميلًا لمدة 10 أيام من جزيرة "بينبريدج"، والتي تربط عدة محطات وسط الطبيعة على طول شبه الجزيرة الأولمبية بولاية واشنطن، بما في ذلك الجبال، والشواطئ، والبحيرات، والشلالات، والغابات المطيرة، والينابيع الساخنة.