ثنائي يخوض أطول مسارات المشي في أمريكا مع خمسة أطفال

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد عبور ثلاثة من أكثر المسارات عزلة ووعورة في أمريكا تحديًا لأي شخص، فما بالك بالقيام بذلك مع مجموعة من الأطفال الصغار؟

ولكن بعد الانتهاء من عبور مسار "أبالاتشي" الممتد لنحو 3،540 كيلومترًا بين جورجيا وماين، ومسار "كونتيننتال ديفايد"، البالغ طوله 4،873 كيلومترًا، والممتد من ولاية نيو مكسيكو الأمريكية إلى الحدود الكنديّة في ولاية مونتانا الأمريكية، أصبحت عائلة نيتبيرغ في طريقها لعبور أطول مسارات المشي في أمريكا.

وهذه العائلة تشمل داني وأولين نيتبيرغ، وكلاهما يبلغ من العمر 44 عامًا، إضافةً لأطفالهما الخمسة، وهم ليول (14 عامًا)، وزين (12 عامًا)، وأديسون (10 أعوام)، وجونيبر (7 أعوام)، وبايبر (عامين).

يعبر أولين وداني نيتبيرغ أطول مسارات المشي في أمريكا مع 5 أطفال. Credit: Danae Netteburg

وهذه العائلة الأمريكيّة في طريقها إلى استكمال "الثالوث المقدس" عندما يأتي الأمر للمشي لمسافات طويلة في أمريكا الشماليّة، وهو "التاج الثلاثي" (Triple Crown)، والذي يغطي 12،900 كيلومتر تقريبًا.

مجموعة من 7 أفراد

تعمل العائلة حاليًا على عبور مسار "باسيفيك كريست". Credit: Danae Netteburg

وفي الوقت الحالي، وصلت العائلة إلى منتصف الطريق تقريبًا عبر مسار "باسيفيك كريست" الممتد لـ4،270 كيلومترًا من حدود المكسيك، عبر كاليفورنيا، وأوريجون، وواشنطن، إلى كندا.

وتَعتبر العائلة نفسها محظوظة للغاية لقدرتها على المشي لمسافات طويلة في هذه المسارات الأيقونيّة.

وقالت داني لـCNN: "نحن ندرك عدم قدرة الكثير من الأشخاص على القيام بذلك".

وتَعتبر العائلة نفسها محظوظة للغاية لقدرتها على المشي لمسافات طويلة في هذه المسارات الأيقونيّة كأسرة. Credit: Danae Netteburg

والتقى داناي وأولين ببعضهما البعض في كليّة الطب بعام 2003، وتزوّجا بعد ذلك بـ3 أعوام تقريبًا.

ورُغم خوض الثنائي بعض الرحلات معًا على مرّ الأعوام، إلا أنّهما لم يقرّرا تنظيم رحلة واسعة النطاق كعائلة حتّى بلغ جونيبر، طفلهما الرابع، حوالي العامين من العمر.

لم تبطئ المولودة الجديدة من رحلات العائلة على الإطلاق. Credit: Danae Netteburg

وأوضح أولين: "في ذلك الصيف، قمنا بأربع رحلات منفصلة لمدّة أسبوع، ولم يكره الأطفال ذلك. ويبدو أنّهم استمتعوا بها".

وبعد ملاحظة حماس الأطفال، خاضت العائلة رحلة سيرًا على الأقدام في مسار "يوينتاس هاي لاين" في ولاية يوتا الأمريكية.

وبعد رحلة عائليّة أخرى ناجحة، قرّر الثنائي "أخذ خطوة كبيرة، وخوض مسار أبالاتشي" في أوائل عام 2020.

تحدّي عائلي

بعد فترةٍ وجيزة من الانطلاق في المسار، تم الإعلان عن تفشّي "كوفيد-19" كوباء عالمي، مع فرض القيود في العديد من البلدان حول العالم.

واعترفت عائلة نيتبيرغ أنّها لم تكن متأكّدة من قدرتها على إنهاء المسار الصعب، لكنّها شعرت بثقةٍ أكبر مع مرور الوقت.

واستغرق الوصول إلى نهاية المسار حوالي 7 أشهر، وبحلول الأسبوع الأخير، كانت المجموعة تناقش رحلتها القادمة بحماس.

وقال أولين: "بدأنا بقراءة بعض المقالات عبر الإنترنت للأطفال حول مسار باسيفيك كريست ومسار كونتيننتال ديفايد"، وأضاف: "بدأ الأطفال بالشعور بالحماس بالفعل، واخترنا كونتيننتال ديفايد ليكون المسار التالي".

كيف أصبحت التجربة مع طفلة جديدة؟

جانب من المغامرات التي تخوضها العائلة. Credit: Danae Netteburg

ورغم أنّهم كانوا يأملون بالانطلاق في أقرب فرصة ممكنة، إلا أنه لم يكن أمام عائلة نيتبيرغ خيار سوى تأجيل خططها عند اكتشافها أنّها تنتظر مولودها الخامس.

ووُلِدت ابنتهما الصغرى بايبر في يونيو/حزيران 2021.

وبمجرّد أن استقرّت الأمور، بدأ الثنائي في قراءة "كل شيء يتعلّق بإحضار طفل إلى البريّة" حتّى يتمكنا من خوض مسار "كونتيننتال ديفايد" مع طفلتهما الجديدة.

وأوضح أولين أن "الأمر أضاف حقًا قدرًا كبيرًا من التعقيد إلى الرحلة".

وانطلقت العائلة في رحلتها الجديدة في مارس/آذار من عام 2022. ولكن لم تبطئ المولودة الجديدة من تجربة العائلة على الإطلاق.

وفي الواقع، تمكنت المجموعة من إكمال مسار "كونتيننتال ديفايد" خلال فترة 6 أشهر.

ورغم أنّها تخطّط للاستقرار والبدء في وضع خطط مستقبليّة قريبًا، إلا أنّ العائلة تركّز حاليًا على هدف رئيسي واحد، وهو إنهاء مسار "باسيفيك كريست".

وبدأت العائلة رحلتها على المسار في مايو/أيار، وحقّقت تقدمًا مستمرًا في الأشهر التي تلت ذلك.