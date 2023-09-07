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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فازت هذه الصورة المذهلة لصقر الشاهين وهو يهاجم بجعة ضخمة بمخالبه البرتقالية الزاهية بالجائزة الأولى في النسخة الثامنة من مسابقة مصور الطيور لهذا العام.

وتحتفل المسابقة بجمال الطيور ونشر الوعي تجاه التحديات المتزايدة التي تواجهها في الوقت ذاته.

وشارك مصورون من جميع أنحاء العالم في المسابقة عبر أكثر من 20 ألف صورة، وينتافس جميعهم للفوز بالجائزة الكبرى البالغة 5 آلاف جنيه إسترليني (6،280 دولار).

انتظر المصور 4 أعوام لتوثيق هذا المشهد النادر. Credit: Jack Zhi

وأفاد المصور الأمريكي جاك تشي، الذي التقط الصورة الفائزة في جنوب كاليفورنيا بأمريكا، أنّه انتظر 4 أعوام لالتقاط اللحظة النادرة التي انقضت فيها أنثى الصقر على بجعة بنية اللون أكبر منها بمرتين.

وأوضح تشي في بيانٍ صحفي: "خلال موسم التكاثر، تقوم أنثى الشاهين بحماية صغارها بشراسة، ومهاجمة أي شيء يقترب من العش"، مضيفًا: "المطاردة السريعة زادت من صعوبة التقاط صورة مقرّبة باستخدام عدسة طويلة".

وثق أنطون تريكسلر البالغ من العمر 17 عامًا هذا المشهد الساحر. Credit: Anton Trexler

ولكنه نجح في النهاية، مؤكدًا: "كان الحدث سريعًا، وانتهى في رمشة عين. لكنّني سأتذكر تلك اللحظة إلى الأبد".

وتم تكريم مصورين آخرين بفضل لقطاتهم الفنية والساحرة، بما في ذلك صورة رائعة لطائر الشحرور أمام القمر بعدسة أنطون تريكسلر البالغ من العمر 17 عامًا، وفازت الصورة بجائزة المصور الشاب للطيور لهذا العام.

تمت الإشادة بهذا المشهد الطريف أيضًا. Credit: Antonio Aguti

وكُرِّمت المشاهد الكوميدية أيضًا، مثل صورة تُظهر طائر مالك الحزين جائع وهو يحاول إدخال سمكة كبيرة جدًا في منقاره.

ووثّق هذه الصورة أنطونيو أغوتي.

على حافة الهاوية

صورة حميمة لبطريقين مع صغيرهما. Credit: THOMAS VIJAYAN

ويأمل منظمو المسابقة ألا تؤدي الصور المذهلة إلى ترويج موهبة المصورين فحسب، بل تسليط الضوء على أهمية الطيور، وحمايتها أيضًا.

تُطعم بومة صغيرها في هذه الصورة المُلتَقطة في الصين. Credit: Qiuqing Mu

ويتراجع عدد نصف أنواع الطيور على كوكب الأرض تقريبًا، وتُعتَبر 1 من كل 8 أنواع من الطيور مهددة بالانقراض، وفقًا لأحدث تقرير عن حالة الطيور في العالم، والتي نشرته منظمة "BirdLife International".

وأفاد مدير مسابقة مصور الطيور لهذا العام، ويل نيكولز، في بيان صحفي أن "الجودة المذهلة لهذه الصور الفوتوغرافية تؤكّد رسالة مهمة، مفادها: دعونا ندافع عن قضية الحفاظ على البيئة حتّى تتمكن الأجيال القادمة من الاستمتاع بمصادر الإلهام الحقيقية وراء هذه الصور الاستثنائية".