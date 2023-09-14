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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لست متأكدًا من الملابس التي يجب عليك جلبها من أجل عطلة في اليابان؟ إذا كنت تسافر مع الخطوط الجوية اليابانية، فقد يعني ذلك أنّك لن تحتاج لجلب أي شيء على الإطلاق!

وبدأت شركة الطيران اليابانية تجربة ستستمر لعامٍ واحد لخدمة تسمح للمسافرين بحجز مجموعة من الملابس، واستلامها في الفندق عند الوصول.

وفي نهاية فترة إقامتهم، تتم إعادة الملابس لغسلها، وإعادة استخدامها في النظام.

وتستمر الخدمة، والتي يطلق عليها "Any Wear, Anywhere"، حتّى نهاية أغسطس/آب من عام 2024.

وأفادت الخطوط الجوية اليابانية أنّها تستطيع خفض انبعاثات الكربون عن طريق تقليل الوزن الذي تحمله طائراتها.

وتُشير تقديرات "Any Wear, Anywhere" إلى أنّ تخفيف الأمتعة بمقدار 10 كيلوغرام يعادل خفض الانبعاثات بمقدار 7.5 كيلوغرام.

وقالت مبتكرة الفكرة، ميهو موريا: "أحبّ السفر، وزرت العديد من البلدان الأجنبية، ولكن لطالما خشيت من جر الأمتعة ورائي، أو غسل الملابس في الخارج".

وأضافت موريا، والتي تدير "Any Wear, Anywhere" لصالح "Sumitomo"، وهي الشركة اليابانية التي تتولى عمليات الحجز، والتسليم، وغسل الملابس: "عند السّفر، تشمل الأشياء الثلاثة الأهم بالنسبة لي السكن، والطعام، والملبس. وعندما نسافر إلى الخارج، هناك فنادق ومطاعم موجودة لتوفير السكن والطعام في الموقع، ولكن ليس الملابس. ولماذا يتعيّن علينا إحضار ملابسنا من المنزل؟".

إطلالات تناسب جميع المواسم

Credit: Any Wear, Anywhere

وقدّمت موريا هذه الفكرة من خلال تحدي لريادة الأعمال داخل شركتها، وأوضحت أنّه بمجرّد الموافقة عليها بعد التأخيرات الناجمة من جائحة كورونا، استغرق الأمر "العديد من المحاولات" للعثور على شركة طيران مستعدة لدعمها.

ويقوم مستخدمو الخدمة بتسجيل الدخول إلى الموقع للضغط على عدد من الخيارات التي تتراوح من الملابس النسائية، أو الرجالية، والموسم، ونوع الإطلالة، سواءً كانت رسمية أو غير رسمية، وعدد القطع المطلوبة، ومواعيد الاستلام، والإرجاع.

وستكون اختياراتهم في انتظارهم في الفندق، وتتراوح أسعار الخدمة بين 34 إلى 48 دولارًا لفترة الإيجار بأكملها.

دخلت الخدمة حيز التنفيذ منذ بداية يوليو/تموز، وأشارت موريا إلى أنّ ردود الفعل كانت إيجابية للغاية.

وقالت: "لدينا طلبات من جميع أنحاء العالم، ومن أكثر من 115 دولة إجمالاً، وذلك رُغم عدم قيامنا بأي نوع من الترويج".

ولن يُكشف التأثير الحقيقي للتجربة إلا في النهاية، وبمجرّد قياس الخطوط الجوية اليابانية وفورات الوزن، وحسابها لمستوى انخفاض الانبعاثات الدقيق.

هل يؤدي خفض الوزن إلى تقليل الانبعاثات؟

Credit: Any Wear, Anywhere

يُعتبر خفض الوزن وسيلة مُثبتة لتوفير الوقود، وتقليل الانبعاثات، وقامت الشركات المصنِّعة للطائرات وشركات الطيران بأخذه بعين الاعتبار لفترةٍ طويلة.

ويتجسّد ذلك على سبيل المثال خلال تصميم مقاعد أخف للركاب، أو استبدال الكتيّبات الورقية الثقيلة بالأجهزة اللوحية.

ويمكن أن تتمتع التغيرات الطفيفة بأثرٍ كبير.

وعندما قامت خطوط "كانتاس" الأسترالية بإعادة تصميم أدوات المائدة الخاصة بها لركاب الدرجة الأولى ودرجة رواد الأعمال لتكون أخف بنسبة 11% فقط، أوضحت الشركة أنّها بدأت توفّر 535 طنًا متريًا من الوقود سنويًا.

ومع ذلك، يجب أن تشهد الخطوط الجوية اليابانية انخفاضًا كبيرًا في وزن الأمتعة من الناحية الإحصائية، بحسب ما قاله محلل الطيران في شركة "AviationValues" ​​الاستشارية، غاري كريشلو.

وبمجرّد إثبات ذلك، سيتمثّل التحدي في التأكد من أنّ تخفيض الوزن يؤدي بالفعل إلى انخفاض استهلاك الوقود.

وتعتقد خبيرة الأزياء المستدامة، نينا جبور، أنّ المشروع يمثّل خطوة إيجابية، وشرحت: "في الكثير من الأحيان، يشتري الأشخاص ملابس جديدة من أجل عطلاتهم ورحلات العمل فقط. لذا، تُقلّل هذه الخدمة من هدر الملابس غير الضرورية والموارد البكر المستخدمة في صنع الملابس الجديدة. كما أنّها تستفيد من المخزون الزائد والملابس المستعملة التي ربما كانت ستتوجّه عادةً إلى مكب النفايات، أو للحرق".