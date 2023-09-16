كأنها من عالم آخر.. مسابقة تصوير تكشف عن صور مذهلة تبرز جمال المحيطات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مشهد كأنه من عالم آخر، يطفو الكائن البحري paper nautilus على قطعة من حطام المحيط بعد ثوران بركاني في الفلبين، وتظهر إحدى عينيه البرتقالية مشرقة وسط ظلمة المياه، وقوقعته الشبيهة بورق البرشمان تلتف في دوامة مثالية، مع بقع من الضوء تتساقط مثل قطرات المطر في الصورة.

كان جيالينغ كاي هو الفائز الإجمالي عن هذه الصورة التي التقطت في الفلبين Credit: Jialing Cai/Ocean Photographer of the Year

وبالنسبة لهذه الصورة، فقد منحت صاحبها، جيالينغ كاي، لقب مصور المحيطات لعام 2023، متفوقة على آلاف الصور المقدمة للمسابقة التي تهدف إلى إبراز جمال المحيطات وتسليط الضوء على التهديدات التي تواجهها.

والتقط عالم الأحياء البحرية والمصور الهاوي هذه الصورة أثناء رحلة غوص ليلية في المحيط المفتوح، واستخدم خلاها الأضواء الكاشفة لجذب الحياة الليلية في المحيط.

سمكة مرلين كاجيكي مخطط تحول صيد سرب من السمك في المكسيك Credit: Merche Llobera/Ocean Photographer of the Year

وقال المنظمون إن المسابقة شهدت مشاركات من آلاف المشاركين الذين قدموا صورًا تحت الماء بالإضافة إلى صور التقطت بواسطة طائرة بدون طيار.

شبل الدب القطبي يواجه هشاشة ذوبان الجليد في سفالبارد بالنرويج. Credit: Florian Ledoux/Ocean Photographer of the Year

وتضم بعض المشاركات الملهمة في المسابقة صورًا لدب قطبي صغير يتعامل مع هشاشة الجليد المذاب، وغواص يستكشف أسفل جبل جليدي ضخم.

حصل فرانكو بانفي على المركز الثالث في فئة المغامرات لهذه اللقطة التي تظهر غواصًا يستكشف الجانب السفلي من جبل جليدي ضخم في شرق جرينلاند. Credit: Franco Banfi/Ocean Photographer of the Year

قال ويل هاريسون، وهو مدير تحرير مجلة Oceanographic Magazine ومصور المحيط لهذا العام، في رسالة بالبريد الإلكتروني أُرسلت يوم الخميس إلى CNN: "تتميز المشاركات المقدمة في مسابقة هذا العام بتنوعها وجودتها بدءًا من صور الكائنات البحرية الضخمة بواسطة طائرات بدون طيار ذات المستوى العالمي وحتى الصور المذهلة تحت الماء للحياة البرية في المحيطات، تم إحياء مجموعة كاملة من حياة المحيطات بشكل لم يسبق له مثيل".

صورة ترصد لحظة اصطياد قرش الشعاب الرمادي ليلاً في ضفة بورما، وهي هضبة بحرية في بحر أندامان. Credit: Sirachai Arunrugstichai/Ocean Photographer of the Year

وأضاف: "هذه مجموعة استثنائية من الصور الفوتوغرافية من مجموعة موهوبة للغاية من مصوري المحيطات: الغواصين وراكبي الأمواج والبحارة يتحدون لإبهار العالم."

ستعرض الصور من مسابقة هذا العام، التي أنتجتها مجلة Oceanographic Magazine، لمدة خمسة أشهر في المتحف البحري الوطني الأسترالي في سيدني اعتبارًا من 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.