دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدّى مقطع فيديو ترويجي لشركة سكك حديدية مملوكة للدولة في الصين، كان قد طلب من النساء الامتناع عن وضع الماكياج على متن رحلات القطار، إلى إثارة ردود فعل حادّة، ونقاشًا حول التمييز الجنسي.

وكان المقطع المنشور من شركة "China Railway" السبت أكثر موضوع تم البحث عنه، وقراءته، ومناقشته عبر منصة "ويبو" للتواصل الاجتماعي الشبيهة بـ"تويتر" في الصين، وذلك بعد شهرين من تاريخ نشره الأصلي.

وتأتي ردود الفعل الغاضبة تجاه المنشور وسط حركة نسوية أوسع تدعو إلى قدرٍ أكبر من المساواة بين الجنسين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، حيث لا يزال الرجال يهيمنون على مجالس الإدارة، والهيئات الحكومية العليا في الكثير من الأحيان، وحيث كانت الحركة النسوية في الماضي تخضع للرقابة.

ويبدو أنّ هذا المنشور كان مخصصًا ليكون جزءًا من حملة تقوم بها شركة السكك الحديدية للحد من بعض السلوكيات التي يقوم بها الركاب، إذ أنّها تبعت سلسلة من المنشورات الأخرى التي طلبت من الأشخاص عدم رمي النفايات، أو الجلوس في مقاعد الآخرين، أو الحديث بصوت عالٍ جدًا.

ويُظهر الفيديو المنشور في يوليو/تموز امرأة ترتدي ملابس أنيقة وهي تصوّر نفسها أثناء الاستعداد لوضع كريم الأساس أثناء جلوسها في مقصورة قطار فائق السرعة بين المدن على ما يبدو.

ومن ثمّ يقاطعها رجل على المقعد المجاور ويربّت على كتفها، ثم يُظهر المقطع وجه الرجل وهو مغطّى بكريم الأساس.

وفي الفيديو، يقول الرجل: "لست بحاجة إلى وضع منتجات التجميل"، وذلك قبل أن تباشر المرأة في الاعتذار ومساعدته في تنظيف نفسه.

وأثار المقطع الذي تبلغ مدّته دقيقة تقريبًا جدلاً يبدو أنّه لا يتراجع.

وبحلول السبت، حصدت الوسمة المتعلقة بالفيديو 340 مليون مشاهدة، و20 ألف تعليق.

وانتقد العديد من المواطنين الفيديو، ووصفوه بأنّه مسيء.

وتساءل أحد مستخدمي منصة "ويبو": ما السبب وراء اختيار مثال يركز على نوع الجنس، كوضع المكياج، كطريقة لعرض السلوك غير المتحضر؟".

ودافع آخرون عن حق وضع منتجات التجميل، وقال أحدهم: "ليس هناك أي شيء غير متحضر في هذا الأمر".

وتساءل شخص آخر: "هل ستشمل الخطوة التالية منع النساء من ركوب القطارات نهائيًا؟".

وتواصلت شبكة CNN مع شركة "China Railway" طلبًا للتعليق.

وحاول مسؤولون صينيون الدفاع عن الإعلان عبر تعليق نشرته وسائل الإعلام الحكومية يدعو الأشخاص إلى عدم "المبالغة في تفسيره".

وادّعى التعليق، الذي نُشر لأوّل مرة في صحيفة "نانفانغ ديلي"، أنّ الحوادث المتعلقة بمنتجات التجميل، مثل تلك التي عُرِضت، كانت من بين الشكاوى "الأكثر شيوعًا".

ومع ذلك، إلا أنّها اعترفت بوجود سلوكيات أسوأ، مثل التحدث بصوتٍ عالٍ جدًا، أو أخذ مقعد راكب آخر.

وأوضح التعليق: "ناشر الفيديو لا يطلب من الأشخاص عدم وضع مساحيق التجميل في القطار، بل هو يدعو إلى شكلٍ متحضّر للتّنقل، ومراعاة مشاعر الركاب الآخرين".

وردًا على استفسارات وسائل الإعلام المحلية، قال العاملون في الخط الساخن لخدمة العملاء بشركة "China Railway"، إنّ وضع مساحيق التجميل ليس محظورًا على متن القطارات.