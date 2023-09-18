إدراج تل السلطان بأريحا ضمن مواقع التراث العالمي وهكذا ردت إسرائيل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صوّتت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الأحد، لصالح إدراج موقع تل السلطان الأثري في أريحا ضمن قائمة "مواقع التراث العالمي في فلسطين".

وأفادت منظمة اليونسكو على حسابها الرسمي في منصة "X" ("تويتر" سابقًا) أنّ القرار اتُّخِذ خلال مؤتمر في العاصمة السعودية، الرياض.

صورة جوية لموقع تل السلطان بالضفة الغربية . Credit: HAZEM BADER / Contributor

ورحّبت السلطة الفلسطينية بالقرار، بينما عبّرت إسرائيل عن غضبها.

ويقع الموقع المُدرج حديثًا في أريحا بالضفة الغربية المحتلة، ويحتوي على آثار يعود تاريخها إلى الألفية التاسعة قبل الميلاد.

وتُعد أريحا بحد ذاتها واحدة من أقدم المدن المأهولة بشكلٍ دائم في العالم.

ورحبّت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية بالقرار، وأشادت به باعتباره اعترافًا بـ”أهمية أريحا الثقافية، والاقتصادية، والسياسية"، وشهادةً على "10 آلاف عام من التنمية البشرية"، وفقًا لبيان نُشِر الأحد.

الموقع عبارة عن تل بشكل بيضوي يحتوي على بقايا أثرية تعود لنشاط بشري من حقبة ما قبل التاريخ، وفقًا للموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو. Credit: HAZEM BADER / Contributor

وأكدت وزيرة السياحة والآثار في السلطة الفلسطينية، رولا معايعة، على أهمية القرار، ووصفت الموقع بأنه جزء قيّم ولا يتجزّأ من التراث الفلسطيني المتنوع، بحسب بيان أُرسل إلى CNN الأحد.

سائح يركب جملاً في موقع تل السلطان. Credit: HAZEM BADER / Contributor

وأوضحت معايعة قائلة: "القيمة العالمية المتميزة للموقع تؤهله ليكون ضمن مواقع التراث العالمي".

ولكن أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن عدم موافقتها على القرار، مشيرةً إلى أنّها تعتبر الأمر "علامة أخرى على استخدام الفلسطينيين الساخر لليونسكو، وتسييس المنظمة".

وتقع مدينة أريحا في وادي الأردن، بين نهر الأردن شرقًا، والقدس غربًا.

وفي عام 2010، احتفلت أريحا بكونها أقدم مدينة مسوّرة في العالم، حيث يعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث.