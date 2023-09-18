إدراج تل السلطان بأريحا ضمن مواقع التراث العالمي وهكذا ردت إسرائيل

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صوّتت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الأحد، لصالح إدراج موقع تل السلطان الأثري في أريحا ضمن قائمة "مواقع التراث العالمي في فلسطين".

وأفادت منظمة اليونسكو على حسابها الرسمي في منصة "X" ("تويتر" سابقًا) أنّ القرار اتُّخِذ خلال مؤتمر في العاصمة السعودية، الرياض.

فلسطين ترحب بإدراج موقع أثري في أريحا ضمن مواقع التراث العالمي وهكذا ردت إسرائيل
صورة جوية لموقع تل السلطان بالضفة الغربية . Credit: HAZEM BADER / Contributor

ورحّبت السلطة الفلسطينية بالقرار، بينما عبّرت إسرائيل عن غضبها.

ويقع الموقع المُدرج حديثًا في أريحا بالضفة الغربية المحتلة، ويحتوي على آثار يعود تاريخها إلى الألفية التاسعة قبل الميلاد.

وتُعد أريحا بحد ذاتها واحدة من أقدم المدن المأهولة بشكلٍ دائم في العالم.

ورحبّت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية بالقرار، وأشادت به باعتباره اعترافًا بـ”أهمية أريحا الثقافية، والاقتصادية، والسياسية"، وشهادةً على "10 آلاف عام من التنمية البشرية"، وفقًا لبيان نُشِر الأحد.

فلسطين ترحب بإدراج موقع أثري في أريحا ضمن مواقع التراث العالمي وهكذا ردت إسرائيل
الموقع عبارة عن تل بشكل بيضوي يحتوي على بقايا أثرية تعود لنشاط بشري من حقبة ما قبل التاريخ، وفقًا للموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو. Credit: HAZEM BADER / Contributor
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وأكدت وزيرة السياحة والآثار في السلطة الفلسطينية، رولا معايعة، على أهمية القرار، ووصفت الموقع بأنه جزء قيّم ولا يتجزّأ من التراث الفلسطيني المتنوع، بحسب بيان أُرسل إلى CNN الأحد.

فلسطين ترحب بإدراج موقع أثري في أريحا ضمن مواقع التراث العالمي وهكذا ردت إسرائيل
سائح يركب جملاً في موقع تل السلطان. Credit: HAZEM BADER / Contributor

وأوضحت معايعة قائلة: "القيمة العالمية المتميزة للموقع تؤهله ليكون ضمن مواقع التراث العالمي".

ولكن أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن عدم موافقتها على القرار، مشيرةً إلى أنّها تعتبر الأمر "علامة أخرى على استخدام الفلسطينيين الساخر لليونسكو، وتسييس المنظمة".

وتقع مدينة أريحا في وادي الأردن، بين نهر الأردن شرقًا، والقدس غربًا.

وفي عام 2010، احتفلت أريحا بكونها أقدم مدينة مسوّرة في العالم، حيث يعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث.

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