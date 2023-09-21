دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سُجلت محمية "عروق بني معارض" ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو كأول موقع للتراث العالمي الطبيعي على أراضي المملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء.

واتُخذ القرار خلال الدورة السنوية الـ45 للجنة التراث العالمي، والتي تستضيفها العاصمة السعودية، الرياض، بين 10 و25 سبتمبر/أيلول الحالي.

وأكّد وزير الثقافة السعودي، ورئيس اللجنة الوطنية للتربية، والثقافة، والعلوم، ورئيس مجلس إدارة هيئة التراث، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، أنّ تسجيل المحمية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو "يعكس القيمة البارزة للمحمية".

تقع المحمية على طول الحافة الغربية للربع الخالي. Credit: @NCW_center/X

ووفقًا لـ"واس"، تقع المحمية على طول الحافة الغربية للربع الخالي، وتُشكّل الصحراء الرملية المتصلة الوحيدة في آسيا الاستوائية، وأكبر بحرٍ رمليٍ متواصل على سطح الأرض.

وتتميز المحمية بتنوع أنظمتها البيئية التي توفّر موائل طبيعية حيوية تجعلها مثالًا استثنائيًا للتطور البيئي والأحيائي المستمر لمجتمعات النباتات والحيوانات الفطرية.

وتضم المحمية أكثر من 120 نوعًا من النباتات البرية الأصيلة، إضافةً إلى الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض التي تعيش في واحدة من أقسى البيئات على الكوكب الأرض، بما في ذلك القطيع الوحيد الحر من المها العربي في العالم، والظباء الجبلية، والرملية.

ويشهد هذا القرار انضمام المحمية إلى 6 مواقع سعودية أخرى مسجلة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وهي واحة الأحساء، وحي الطريف في الدرعية، وموقع الحِجر الأثري، ومنطقة حمى الثقافية، وجدة التاريخية، والفنون الصخرية في منطقة حائل.