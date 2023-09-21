أحد أفضل مطارات العالم سيُصبح خاليًا من جوازات السفر قريبًا

ما هو أفضل وقت للسفر؟ إليك بعض نصائح السفر من المسافر الأكثر تكرارًا في العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المقرّر أن يصبح السفر عبر أحد أفضل المطارات في العالم أكثر سلاسة في العام المقبل. واعتبارًا من عام 2024، أعلن مسؤولون أنّ مطار "شانغي" في سنغافورة سيقدم تصاريح هجرة آلية تسمح للمسافرين بمغادرة البلاد من دون جوازات سفر، ومن خلال استخدام البيانات البيومترية فقط.

وخلال جلسة برلمانية الإثنين تم خلالها إقرار العديد من التغييرات على قانون الهجرة في البلاد، أعلنت وزيرة الاتصالات في سنغافورة، جوزفين تيو، أنّ "البلاد ستكون واحدة من الدول القليلة الأولى في العالم التي تقدم تصريحًا آليًا للهجرة من دون جواز سفر".

وتُعد التكنولوجيا البيومترية، إلى جانب برامج التعرّف على الوجه، قيد الاستخدام بالفعل إلى حدٍ ما في مطار "شانغي" بالممرات الآلية عند نقاط تفتيش الهجرة.

ولكن أكّدت تيو أنّ التغييرات القادمة "ستُقلّل من حاجة الركاب إلى تقديم وثائق سفرهم بشكلٍ متكرّر عند نقاط الاتصال، وتسمح بمعاملة أكثر سلاسة وملاءمة".

وستُستَخدم القياسات الحيوية لإنشاء "رمز مصادقة واحد" يتم توظيفه في نقاط اتصال آلية مختلفة، بدءًا من تسليم الحقائب، إلى تصريح الهجرة، والصعود على متن الطائرة، ما يلغي الحاجة إلى وثائق السفر المادية، مثل بطاقات الصعود إلى الطائرة، وجوازات السفر.

وشدّدت تيو على أنّ جوازات السفر ستظل مطلوبة في العديد من البلدان التي لا تقدم التصاريح من دون جواز سفر خارج سنغافورة.

وغالبًا ما يُصنف مطار "شانغي" في سنغافورة كأفضل مطار في العالم، وواحد من أكثر المطارات ازدحامًا، فهو يخدم أكثر من 100 شركة طيران تحلق إلى 400 مدينة بـ100 دولة ومنطقة حول العالم.

وتعامل المطار مع 5.12 مليون مسافر في يونيو/حزيران، متجاوزًا بذلك 5 ملايين شخص لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني من عام 2020 عند تفشّي جائحة "كوفيد-19".

ويُعد المطار، الذي يضم 4 مباني حاليًا، وجهة بحد ذاته.

ومن المقرّر أن يتوسّع لإضافة مبنى خامس لتلبية العدد المتزايد من المسافرين.

مستقبل السفر؟

ويرى الخبراء أنّ السفر السلس ينتشر في جميع أنحاء العالم، وقد تُصبح الهوية البيومترية مستقبل السفر قريبًا.

وفي عام 2018، قدّم مطار دبي الدولي أنفاق "البوابات الذكية" البيومترية، والتي تستخدم التعرف على الوجه للتحقق من هويات المسافرين في أقل من 5 ثوانٍ.

ويُسمح للركاب أيضًا باستخدام بصمات أصابعهم أو مسوحات الوجه بهدف المصادقة، بدلاً من الاعتماد على جوازات السفر المادية.

وفي أماكن أخرى من العالم، تُستخدم تقنية التعرف على الوجه بالفعل إلى حدٍ ما في مطار "هونغ كونغ" الدولي، ومطار "طوكيو ناريتا"، ومطار "طوكيو هانيدا"، ومطار "أنديرا غاندي" الدولي في دلهي، ومطار "لندن هيثرو"، ومطار "شارل ديغول" في باريس، من بين مطارات أخرى.

وتسمح بطاقات الهوية الرقمية، المتوافقة مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) في أروبا للمسافرين بالسفر باستخدام نسخ رقمية مأمونة من جوازات سفرهم على هواتفهم المحمولة.

وفي الولايات المتحدة، قامت شركات الطيران الكبرى، مثل الخطوط الجوية الأمريكية، وخطوط "يونايتد"، و"دلتا" بتجربة تسجيل الوصول، وتسليم الحقائب باستخدام التكنولوجيا البيومترية، إضافةً لتجربة الصعود البيومتري إلى الطائرات في مطارات مختارة على مدار العامين الماضيين.