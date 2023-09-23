3 منها في دبي ومراكش..الكشف عن أفضل 50 فندقا في العالم لعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كُشف النقاب عن القائمة الافتتاحية لأفضل 50 فندقًا في العالم، التي تحتفي بأفضل التجارب الفندقية في جميع أنحاء العالم، وذلك خلال حفل توزيع جوائز في المملكة المتحدة، الثلاثاء الماضي.
وتضمنت قائمة أفضل 50 فندقاً لعام 2023 ثلاثة فنادق عربية، أحدها في دبي، واثنان منها في مدينة مراكش التي تضررت إثر زلزال المغرب المدمر، الذي ضرب إقليم الحوز وخلف آلاف القتلى.
وأُعدّت القائمة من قبل أكاديمية أفضل 50 فندقًا في العالم، وهي مجموعة مكونة من 580 خبيرا في قطاع الفنادق، بما في ذلك أصحاب الفنادق وصحفيو السفر من جميع أنحاء العالم.
وقد كرمت القائمة المرتقبة 50 فندقًا من 35 وجهة حول العالم.
ورغم المنافسة الشديدة، حاز فندق "باسالاكوا" (Passalacqua) الفاخر والمطل على بحيرة كومو في إيطاليا، على المركز الأول في النسخة الأولى من قائمة أفضل 50 فندقًا في العالم.
ويعد الفندق البوتيكي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، ويضم 24 غرفة الذي افتتح منذ يونيو/ حزيران عام 2022، واحدًا من بين 21 فندقًا في أوروبا مدرجا في القائمة.
وقالت فالنتينا دي سانتيس، مالكة فندق "باسالاكوا"، لـCNN في الحفل الذي أُقيم في مبنى جيلدهول التاريخي في لندن: "إنه تقدير كبير".
كما حققت آسيا أداءً جيدًا في التصنيف، إذ أُدرج 18 فندقًا من المنطقة في القائمة، من بينها فندق "روزوود" هونغ كونغ في المركز الثاني، و"فور سيزونز بانكوك" على نهر تشاو فرايا في المركز الثالث، وفندق "ذا أبر هاوس" في هونغ كونغ في المركز الرابع ، وفندق "أمان طوكيو" في المركز الخامس.
وتمكنت 3 فنادق في دولتين عربيتين حجز أماكن لها ضمن القائمة، هي فندق "لا مامونيا" و"رويال منصور" في مدينة مراكش بالمغرب، ومنتجع "رويال أتلانتس" في دبي.
واحتل فندق "لا مامونيا" في مدينة مراكش المغربية المركز السادس، أي بين العشر الأوائل، على القائمة، ومنذ افتتاحه عام 1929، اشتهر كواحد من أرقى الفنادق في العالم، حيث يعد رائدا في التصميم العالي والديكورات الداخلية فائقة الفخامة والضيافة الأفضل في فئتها - وهي الصفات التي تجعله الآن أفضل فندق في إفريقيا لعام 2023.
ويتمتع فندق "لا مامونيا" بماضٍ غني، إذ يعود تاريخ الموقع إلى القرن الثامن عشر، عندما قام ابن السلطان محمد بن عبدالله بتحويل أرضياته المعطرة برائحة أشجار الزيتون والبرتقال البرية إلى وجهة لحفلات فخمة في حدائقه.
وفي مراكش أيضا، جاء فندق "رويال منصور" في المركز الـ23 على القائمة، وهو ملك للعاهل المغربي ويقع بالقرب من جامع الفنا وسط حدائق مشذبة عطرة، توفر الخصوصية والاسترخاء والضيافة الفائقة، ويجمع فندق "رويال منصور" بين تراث التصميم المغربي مع اللغة العالمية للفخامة الحديثة والبذخ الكلاسيكي الثقيل.
أما عن منتجع "رويال أتلانتس" في دبي، فقد حلّ في المركز الـ44 على القائمة، ويتميز المنتجع بتصميم معماري فريد ومثير للإعجاب، ويضم 795 غرفة وجناحًا، و17 مطعمًا وحانة، و17 متجرًا، وما لا يقل عن 90 حوض سباحة - بما في ذلك Cloud 22 الذي يقع على السطح ويشرف على إطلالات خلّابة على أفق دبي والخليج.
ويوفر المنتجع أيضاً أكثر من 10 مرافق مائية وأحواض أسماك ونوافير، بما فيها أكبر حوض لقناديل البحر في العالم كما يستضيف عرض "سكاي بلايز" الذي يجمع ما بين الماء والنار ويُعتبر الأول من نوعه في المنطقة.
وفيما يلي قائمة أفضل 50 فندقا في العالم لعام 2023
- "باسالاكوا"، مولتراسيو، إيطاليا
- "روزوود" هونغ كونغ، هونغ كونغ
- "فور سيزونز بانكوك"، تايلاند
- "ذا أبر هاوس"، هونغ كونغ
- "أمان طوكيو"، اليابان
- "لا مامونيا" ، مراكش، المغرب
- سونيفا فوشي، جزر المالديف
- "ون آند أونلي ماندارينا"، بورتو فالارتا، المكسيك
- "فور سيزونز فلورنسا"، فلورنسا، إيطاليا
- "ماندارين أورينتال بانكوك"، تايلاند
- كابيلا بانكوك، تايلاند
- كاليل (بريسبان، أستراليا)
- شابلي يوكاتان تشوتشولا، المكسيك
- أمان البندقية، إيطاليا
- نزل "سينجيتا"، حديقة كروجر الوطنية، جنوب إفريقيا
- كلاريدج لندن، المملكة المتحدة
- "رافلز سنغافورة"، سنغافورة
- نيهي سومبا (وانوكاكا، إندونيسيا)
- فندق إيسينسيا، تولوم، المكسيك
- لو سيرينوس، بوسيتانو، إيطاليا
- بورجو إجنازيا، سافيليتري، إيطاليا
- ذا كونوت، لندن، المملكة المتحدة
- رويال منصور، مراكش، المغرب
- فور سيزونز مدريد، إسبانيا
- أمان نيويورك، الولايات المتحدة
- "مايبورن ريفييرا"، روكبرون كاب مارتن، فرنسا
- "روزوود ساو باولو"، ساو باولو، البرازيل
- كابيلا سنغافورة
- لو بريستول باريس
- بارك حياة كيوتو، كيوتو، اليابان
- لا ريزيرف، باريس
- جلين إيجلز، أوتشتيرارد، اسكتلندا
- فندق دو كاب إيدن روك، أنتيب، فرنسا
- شيفال بلانك باريس، فرنسا
- فندق فور سيزونز أستير بالاس أثينا
- سونيفا جاني، المالديف
- ذا نيوت في سومرست، بروتون، المملكة المتحدة
- أمانجالا، سريلانكا
- هوشينويا طوكيو
- "ديسا بوتاتو هيد"، سيمينياك، إندونيسيا
- إيدن روك، جزيرة سانت بارثس
- "ذا سيام"، بانكوك، تايلاند
- قصر بدروت، سانت موريتز، سويسرا
- رويال أتلانتس، دبي، الإمارات العربية المتحدة
- فندق أوبروي أمارفيلاس، أجرا، الهند
- "نوماد لندن"، المملكة المتحدة
- "ذا سافوي"، لندن، المملكة المتحدة
- إكوينوكس نيويورك، الولايات المتحدة
- "سيكس سينسيز إيبيزا"، جزر البليار، إسبانيا
- فندق دي كريون، باريس، فرنسا