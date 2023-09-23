3 منها في دبي ومراكش..الكشف عن أفضل 50 فندقا في العالم لعام 2023

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أقدم فندق في العالم شيّد قبل 1300 عام باليابان.. هل ما زال يستقبل النزلاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كُشف النقاب عن القائمة الافتتاحية لأفضل 50 فندقًا في العالم، التي تحتفي بأفضل التجارب الفندقية في جميع أنحاء العالم، وذلك خلال حفل توزيع جوائز في المملكة المتحدة، الثلاثاء الماضي.

وتضمنت قائمة أفضل 50 فندقاً لعام 2023 ثلاثة فنادق عربية، أحدها في دبي، واثنان منها في مدينة مراكش التي تضررت إثر زلزال المغرب المدمر، الذي ضرب إقليم الحوز وخلف آلاف القتلى.

وأُعدّت القائمة من قبل أكاديمية أفضل 50 فندقًا في العالم، وهي مجموعة مكونة من 580 خبيرا في قطاع الفنادق، بما في ذلك أصحاب الفنادق وصحفيو السفر من جميع أنحاء العالم.

احتل فندق باسالاكوا، وهو فندق بوتيكي فاخر على ضفاف بحيرة كومو في إيطاليا، المركز الأول في القائمة. Credit: Courtesy Passalacqua

وقد كرمت القائمة المرتقبة 50 فندقًا من 35 وجهة حول العالم.

ورغم المنافسة الشديدة، حاز فندق "باسالاكوا" (Passalacqua) الفاخر والمطل على بحيرة كومو في إيطاليا، على المركز الأول في النسخة الأولى من قائمة أفضل 50 فندقًا في العالم.

ويعد الفندق البوتيكي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، ويضم 24 غرفة الذي افتتح منذ يونيو/ حزيران عام 2022، واحدًا من بين 21 فندقًا في أوروبا مدرجا في القائمة.

وقالت فالنتينا دي سانتيس، مالكة فندق "باسالاكوا"، لـCNN في الحفل الذي أُقيم في مبنى جيلدهول التاريخي في لندن: "إنه تقدير كبير".

يقع فندق "روزوود هونغ كونغ" في منطقة الفنون والتصميم فيكتوريا دوكسايد بالمدينة ويشتهر بإطلالاته الخلابة على الميناء، وحصل على المركز الثاني في القائمة. Credit: Courtesy Rosewood

كما حققت آسيا أداءً جيدًا في التصنيف، إذ أُدرج 18 فندقًا من المنطقة في القائمة، من بينها فندق "روزوود" هونغ كونغ في المركز الثاني، و"فور سيزونز بانكوك" على نهر تشاو فرايا في المركز الثالث، وفندق "ذا أبر هاوس" في هونغ كونغ في المركز الرابع ، وفندق "أمان طوكيو" في المركز الخامس.

وتمكنت 3 فنادق في دولتين عربيتين حجز أماكن لها ضمن القائمة، هي فندق "لا مامونيا" و"رويال منصور" في مدينة مراكش بالمغرب، ومنتجع "رويال أتلانتس" في دبي.

بُني فندق "لا مامونيا" ذو الجمال الكلاسيكي في مدينة مراكش المغربية عام 1929، ويشتهر بأنه أحد أرقى الفنادق في العالم. Credit: Courtesy La Mamounia

واحتل فندق "لا مامونيا" في مدينة مراكش المغربية المركز السادس، أي بين العشر الأوائل، على القائمة، ومنذ افتتاحه عام 1929، اشتهر كواحد من أرقى الفنادق في العالم، حيث يعد رائدا في التصميم العالي والديكورات الداخلية فائقة الفخامة والضيافة الأفضل في فئتها - وهي الصفات التي تجعله الآن أفضل فندق في إفريقيا لعام 2023.

ويتمتع فندق "لا مامونيا" بماضٍ غني، إذ يعود تاريخ الموقع إلى القرن الثامن عشر، عندما قام ابن السلطان محمد بن عبدالله بتحويل أرضياته المعطرة برائحة أشجار الزيتون والبرتقال البرية إلى وجهة لحفلات فخمة في حدائقه.

فندق رويال منصور في مراكش Credit: Dominique Charriau/Getty Images for Dior

وفي مراكش أيضا، جاء فندق "رويال منصور" في المركز الـ23 على القائمة، وهو ملك للعاهل المغربي ويقع بالقرب من جامع الفنا وسط حدائق مشذبة عطرة، توفر الخصوصية والاسترخاء والضيافة الفائقة، ويجمع فندق "رويال منصور" بين تراث التصميم المغربي مع اللغة العالمية للفخامة الحديثة والبذخ الكلاسيكي الثقيل.

رويال أتلانتس، دبي Credit: Cedric Ribeiro/Getty Images for Atlantis The Royal

أما عن منتجع "رويال أتلانتس" في دبي، فقد حلّ في المركز الـ44 على القائمة، ويتميز المنتجع بتصميم معماري فريد ومثير للإعجاب، ويضم 795 غرفة وجناحًا، و17 مطعمًا وحانة، و17 متجرًا، وما لا يقل عن 90 حوض سباحة - بما في ذلك Cloud 22 الذي يقع على السطح ويشرف على إطلالات خلّابة على أفق دبي والخليج.

ويوفر المنتجع أيضاً أكثر من 10 مرافق مائية وأحواض أسماك ونوافير، بما فيها أكبر حوض لقناديل البحر في العالم كما يستضيف عرض "سكاي بلايز" الذي يجمع ما بين الماء والنار ويُعتبر الأول من نوعه في المنطقة.

وفيما يلي قائمة أفضل 50 فندقا في العالم لعام 2023