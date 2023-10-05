ما هو أطول نهر في العالم؟ رحلة استكشافية جديدة تهدف لحسم الجدل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في عصرنا الحديث، قد يكون من العدل الافتراض بأن العلم قد أجاب بشكل حاسم على بعض الأسئلة المتعلقة بعالم الطبيعة، أو على الأقل تلك التي تعتمد على القياسات الفيزيائية.

ولكن، هناك سؤال رغم كونه واضحا إلا أنه لا يزال محيرًا: ما هو أطول نهر في العالم؟

وفي الواقع، لا يزال العلم يكافح للإجابة على هذا السؤال.

وقد مُنح نهر النيل في إقريقيا لقب "أطول نهر في العالم" رسميًا من قبل مصادر موثوقة مثل الموسوعة البريطانية المحدودة "Britannica" وموسوعة غينيس للأرقام القياسية. لكن الرحلة الاستكشافية القادمة لنهر الأمازون التي يخوضها فريق من المستكشفين والباحثين الدوليين، الذين يسافرون عبر الطوافات، والخيول، والقوارب المغطاة بألواح الطاقة الشمسية - تستعد للتشكيك في هذا التصنيف.

يوري سانادا، قائد البعثة الاستكشافية تصوير: Aventuras Produções

يروي يوري سانادا، قائد البعثة البرازيلية البالغ من العمر 55 عامًا، وهو مستكشف ومنتج سينمائي متمرس، وجهة نظر زميله المجازية عن حجم نهر الأمازون، الذي يحمل مياهًا تبلغ كميتها أربعة أضعاف أكثر من أي نهر آخر، قائلاً: "نهر النيل يشبه الدودة، بينما الأمازون يشبه الأناكوندا".

ويتابع: "لذلك ليس هناك وجه للمقارنة بينهما، فلدينا أكبر نهر بالفعل، أما عن الأطول بينهما، فسنرى ذلك".

وتهدف الرحلة الاستكشافية المخطط أن تستغرق مدة خمسة أشهر، والمقرر لها أن تنطلق في أبريل/ نيسان عام 2024، إلى السفر على طول نهر الأمازون بالكامل، باستخدام تقنية الأقمار الصناعية الحديثة لرسم خرائط للنهر وإثبات علميًا مرة واحدة أن الأمازون ليس فقط النهر الأكبر حجمًا في العالم، ولكنه الأطول كذلك.

يشير بعض الخبراء إلى أن نهر مانتارو في بيرو، في عمق جبال الإنديز، هو أبعد مصدر لنهر الأمازون Credit: Jonathan Chancasana/Alamy Stock Photo

والجدير بالذكر أن نهر الأمازون ليس امتدادًا منفردًا للمياه، بل هو جزء من "نظام نهري" أكبر يمتد على جزء كبير من شمال أمريكا الجنوبية. وشبكته تتضمن مصادر وروافد متعددة.

وينبع الخلاف حول طوله إلى حد كبير من مسألة المكان الذي يبدأ منه نهر الأمازون.

وفي حين قامت "Britannica" وغيرها بقياس النهر تقليديًا على أنه يبدأ من منابع نهر "أبوريماك" في جنوب بيرو، يدعي عالم الأعصاب الأمريكي الذي تحول إلى مستكشاف، جيمس كونتوس، البالغ من العمر 51 عامًا، أنه اكتشف مصدرًا أبعد للنهر، أي نهر مانتارو في شمال بيرو، أثناء البحث عن مسارات للتجديف النهري في البلاد.

بعد اكتمال رحلته الاستكشافية في نهر أمازون، يأمل سانادا في استكشاف نهر النيل Credit: Khaled Desouki/AFP/Getty Images

ويقول كونتوس: "كنت على علم بأن المصدر الأبعد لنهر الأمازون يُعتبر نهر أبوريماك، ولكن خلال جمع المعلومات، والخرائط، والرسوم البيانية الهيدروغرافية، وما إلى ذلك استعدادًا لرحلتي إلى بيرو، أدركت أن نهرًا آخر يبدو أطول".

كما قام بالتحقق من هذه المعلومات باستخدام الخرائط الطبوغرافية، وصور الأقمار الصناعية، وقياسات نظام تحديد المواقع، أثناء التجديف بقوارب الكاياك هناك، ونشر بحثًا حولها في عام 2014.

وأشار كونتوس إلى أن "اكتشاف المصدر الجديد يضيف 77 كيلومترًا إلى طول نهر الأمازون مقارنة بالمصدر الذي كان ينظر إليه سابقا".

وذكر سانادا أن النتائج التي توصل إليها كونتوس تقدم لفريق الرحلة الاستكشافية "ذريعة للتواجد هناك"، موضحًا أنه في حين أن رسم خرائط للنهر يُعد هدفه الظاهري، إلا أنّ البعثة لديها أهداف أكبر لتوثيق وتسليط الضوء العالمي بشكل كامل على التنوع البيولوجي الغني في منطقة غابات الأمازون المطيرة، وضرورة عمل المجتمع العالمي معاً للمساعدة في الحفاظ عليها.

ستشمل الرحلة الاستكشافية التي تستغرق خمسة أشهر، والمقرر انطلاقها في أبريل/ نيسان 2024، استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية الحديثة لرسم خرائط الأنهار لإثبات علميًا أن نهر الأمازون هو أطول نهر في العالم Credit: robertharding/Alamy Stock Photo

سيمتد مسار الرحلة الاستكشافية المخطط لها بطول 7 آلاف كيلومتر على مسار نهر الأمازون عبر بيرو، وكولومبيا، والبرازيل، بدءاً من مصدره المزعوم حديثاً في مانتارو، بعمق جبال الإنديز البيروفية.

وستقوم البعثة بالتجديف عبر مياه مانتارو على متن طوف يقوده كونتوس؛ بمجرد أن يلتقي نهر إيني بنهر مانتارو، وسيبدأ الجزء الأطول من الرحلة على متن ثلاثة قوارب مصممة خصيصاً وتعمل بالطاقة الشمسية والدواسة، والتي ستتبع ما تبقى من نهر الأمازون حتى المحيط الأطلسي، على الساحل البرازيلي.

ولفت سانادا إلى أنه في مطلع عام 2025، ستكون هناك رحلة استكشافية ثانوية تبدأ من نهر أبوريماك في بيرو، أي المصدر المعترف به تقليديًا لنهر الأمازون، ما سيسمح بإجراء قياسات ثانية.

تهدف البعثة إلى تسليط الضوء عالميًا على التنوع البيولوجي الغني في منطقة غابات الأمازون المطيرة وضرورة تحرك المجتمع العالمي للمساعدة في الحفاظ عليها Credit: Oliver J Davis Photography/Moment RF/Getty Images

راهنا، يشرف سانادا على فريق يضم حوالي 50 متعاونًا في المشروع من جميع أنحاء الأمريكتين وأوروبا، وقد حصلت البعثة بالفعل على بعض الشراكات المرموقة مثل دعم جمعية نادي المستكشفين، وصفقة لإنتاج فيلم ذي صلة مع IMAX، ومهمة لإنتاج خريطة جديدة لنهر الأمازون لجامعة هارفارد.

وأوضح سانادا أن البعثة ستستضيف أيضًا فريقًا متناوبًا من الباحثين العلميين الدوليين من الجامعات المشاركة في البرازيل، وبيرو، وكولومبيا، والولايات المتحدة، وبلدان أخرى، الذين سينضمون في مراحل مختلفة بهدف تقديم التقنية المستدامة إلى مجتمعات الأمازون التقليدية.

وأضاف: "ستعلمهم هذه المشاريع كيفية معالجة المياه، وتقنيات بناء منازل أفضل باستخدام مواد طبيعية، وجلب الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، ومعالجة النفايات، ووسائل النقل الكهربائي، والمزيد، ما سيغير حياة السكان هناك".

ومهما كانت نتيجة الرحلة الاستكشافية، قال سانادا إنه يود استكشاف نهر النيل بعد ذلك، باستخدام التقنيات ووسائل القياس ذاتها.

ويواجه نهر النيل، الذي يتدفق عبر شمال شرق إفريقيا قبل أن يصل إلى البحر الأبيض المتوسط عبر مصر، جدلاً حول مصدره، إذ تزعم أكثر من دولة إفريقية أن منابع النهر تمر فيها.

وبعد اكتمال الرحلة الاستكشافية، من المتوقع أن يعرض فيلم وثائقي كامل بالإضافة إلى فيلم IMAX في عام 2026.

ويعتقد سانادا أن هذه المشاريع يمكن أن تساعد في تعزيز الفخر الإقليمي والسياحة الدولية، وبالتالي جهود الحفاظ على البيئة في منطقة الأمازون، من خلال إظهار "مدى قيمتها، ولماذا يتعين علينا الحفاظ عليها".

وأكدّ سانادا أن "الأمر كله يتعلق بالبحث عن المعرفة. سنظهر للعالم ما هي قيمة منطقة الأمازون".