نشر الأحد ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2023

بـ4 ساعات فقط.. بنت هذه الشركة منزلًا في لاس فيغاس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقترب إحدى شركات الفنادق الأكثر شهرة في الولايات المتحدة من إنشاء منتجع جديد تبلغ تكلفته 3.7 مليار دولار في لاس فيغاس!

ويُذكر أنّ المنتجع قيد الإنشاء منذ 23 عامًا.

وسيكون Fontainebleau Las Vegas العقار الشقيق لـ Fontainebleau Miami Beach، وهو معلم مترامي الأطراف وبارز افتُتِح في عام 1954.

ومن المقرر افتتاح الموقع في لاس فيغاس بـ13 ديسمبر/ كانون الأول على مساحة 25 فدانًا في الطرف الشمالي من المنطقة.

وستكون واجهته الضخمة والمتلألئة مرئية من أقصى المنعطفات الشمالية على مسار سباق سيارات "الفورمولا 1" الذي سيلف حول "مدينة الخطيئة" الشهر المقبل.

سيذكرك المنتجع بتصميم فندق Fontainebleau Miami Beach. Credit: Courtesy Fontainebleau Las Vegas

ويُمثّل المنتجع، الذي يضم 3,644 غرفة، تتويجًا لرحلة استمرت 23 عامًا، حيث اشترى جيفري سوفير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Fontainebleau Development، قطعة الأرض في عام 2000.



وبدأ بناء الفندق في عام 2007، لكنه توقف في العام التالي بسبب الركود الاقتصادي.

وأخيرًا، أدت سلسلة من الصفقات إلى إحياء المشروع قبل تفشي الوباء مباشرة.

واستعادت شركة Soffer and Fontainebleau Development، بالشراكة مع Koch Real Estate Investments، الاستحواذ على العقار في عام 2021، وشرعت في خطط لإنهاء ما بدأته.

صُممت الأجنحة من قبل استديو ديفيد كولينز في لندن. Credit: Courtesy Fontainebleau Las Vegas

أجنحة فاخرة

وفي حين يُقدم كل منتجع في لاس فيغاس أجنحة راقية لأكبر المقامرين، إلا أنّ الأجنحة الراقية في Fontainebleau تَعِدُ بمستوى جديد من الأناقة، وفقًا لتقرير حصري حصلت عليه CNN في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وستوفر الأجنحة إطلالات رائعة على القطاع ووادي لاس فيغاس بأكمله.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى في بعض الأجنحة كلًا من طاولات البلياردو، وغرف العافية، وأغطية الأسرة الإيطالية المخصصة.

وقال بريت موفسون، رئيس شركة Fontainebleau Development، إنّ مجموعة Fleur de Lis تقدم "تجربة من فئة ست نجوم"، وهي مصممة خصيصًا لتناسب التفضيلات الفردية، ما يخلق شعورًا وكأنك في المنزل بعيدًا عن المنزل لكل ضيف.

وتبدأ الأسعار المعلنة لأجنحة Fleur de Lis من 5 آلاف دولار في الليلة، بينما تبدأ أسعار الغرف العادية من 300 دولار في الليلة.

صورة تعكس جناح Monogram في منتجع Fontainebleau Las Vegas. Credit: Courtesy Fontainebleau Las Vegas

وتتخذ Fontainebleau Las Vegas نهجًا غير تقليديًا في مطاعمها وحاناتها، البالغ عددها 36.

وأبرم المنتجع شراكة مع Groot Hospitality لجلب ملهى LIV الليلي في Fontainebleau Miami Beach، وغيره من المطاعم المحلية، مثل Komodo وPapi Steak إلى لاس فيغاس.

سيضم المنتجع الجديد 36 مطعمًا وحانة وملهى ليلي، يُعرف باسم LIV، وغيره من وسائل الرفاهية الأخرى. Credit: Courtesy Fontainebleau Las Vegas

وهناك العديد من العناصر الجاذبة الأخرى في Fontainebleau Las Vegas.

وتأتي من بينها منتجع Lapis Spa، الذي تبلغ مساحته 55 ألف قدم مربع، والذي صممته شركة Lissoni & Partners، في ميلانو.

وسيتألف منتجع لاس فيغاس من 44 غرفة علاج، وكهف ملح منقي، و"ساونا" علاجية بالأشعة تحت الحمراء، وغرفة حسيّة مختلطة بمياه علاجية مشتركة.

من المقرر افتتاح المنتجع الذي طال انتظاره في لاس فيغاس في شهر ديسمبر/ كانون الأول. Credit: Courtesy Fontainebleau Las Vegas

وتصدّرت Fontainebleau Las Vegas عناوين الأخبار لبعض حجوزات الترفيه الخاصة بها.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أعلن المنتجع أن المغني بوست مالون سيفتتح مسرح BleauLive، الذي يتسع لـ3,800 مقعد، بعروض ستُقام في يومي 30 ديسمبر/ كانون الأول و31 ديسمبر/ كانون الأول.