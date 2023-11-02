لا تزال تُحلّق بالسماء.. ما هي أقدم 10 خطوط طيران في العالم؟

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حيلة تساعدك في توفير المال وتثير حنق شركات الطيران.. ما هي؟ ولم يجب تجنبها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تكون صناعة الطيران معروفة بعدم استقرارها المالي، لا سيما في السنوات الأخيرة، ولكن لا يزال عددًا مذهلًا من الطائرات التابعة لشركات الطيران القديمة تُحلّق بالسماء في شكلها الأصلي.

وتحتفل شركة الطيران الفنلندية "Finnair" بالذكرى المئوية لتأسيسها في الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، في حين قامت الخطوط الجوية التشيكية، بأول رحلة لها قبل أيام قليلة فقط في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2023.

وفيما يلي، إليكم أقدم 10 شركات طيران في العالم، والتي ما زالت تعمل حتى يومنا هذا:

الخطوط الجوية الملكية الهولندية

سنة التأسيس: عام 1919

1919 الرحلة الأولى: مايو/ أيّار عام 1920

مايو/ أيّار عام 1920 عدد الركاب المنقولين في السنة الأولى: 440 راكبًا

440 راكبًا عدد الركاب المنقولين في عام 2022: 25.8 مليون راكب

رغم تأسيسها رسميًا في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1919، إلّا أن شركة الطيران لم تقلع فعّليًا حتى مايو/ أيّار من عام 1920.

وقامت طائرة من طراز "De Havilland DH.16"، ذات 4 مقاعد، برحلة افتتاحية إلى مطار "كرويدون" في العاصمة البريطانية لندن.

وفي عام 1924، أطلقت الخطوط الجوية الملكية الهولندية خدمة جديدة من أمستردام إلى باتافيا (كانت تُعرف جاكرتا سابقًا). وكان أطول طريق جوي بالعالم في ذلك الوقت.

وفي عام 1946، أصبحت أول شركة طيران أوروبية تبدأ رحلاتها المجدولة إلى نيويورك، باستخدام طائرات "DC-4".

وأثبتت الشركة ريادتها في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قدمت أول جدول رحلات يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي.

"أفيانكا"

سنة التأسيس: عام 1919

عام 1919 الرحلة الأولى: عام 1919

عام 1919 عدد الركاب المنقولين في عام 2022: 24.6 مليون راكب

وتأسست شركة "أفيانكا" على يد مهاجرين ألمان في مدينة بارانكويلا، بكولومبيا في عام 1919.

وكانت تُعرف سابقًا بـ"SCADTA"، حيث تُدير طائرات "Junkers F13"، وبعضها مُجهّز بعوّامات.

ومع اقتراب العالم من الحرب في أواخر الثلاثينيات، أصبحت "SCADTA" مصدر قلق للحكومة الأمريكية، التي كانت قلقة بشأن التداعيات الأمنية لروابط شركة الطيران بألمانيا.

وبعد ذلك، استحوذت "Pan American World Airways" على حصة في الشركة.

وفي عام 1949، اندمجت "SCADTA" مع شركة الطيران الكولومبية الزميلة "SACO Servicio Aéreo Columbiano"، واعتمدت اسمها الحالي.

واليوم، بعد استيعاب العديد من شركات الطيران في البلدان المجاورة، أصبحت "أفيانكا" واحدة من أكبر مجموعات شركات الطيران في أمريكا اللاتينية، مع أسطول يضم أكثر من 130 طائرة وشبكة من الشركات التابعة التي تغطي القارة بأكملها تقريبًا.

Credit: Qantas

"كانتاس"

سنة التأسيس: عام 1920

عام 1920 عدد الركاب المنقولين في عام 2022: 21.3 مليون راكب

يعرف عدد قليل من الأشخاص خارج أستراليا أن شركة "كانتاس" تعني الخدمات الجوية في كوينزلاند والإقليم الشمالي.

وكان الهدف الأولي لشركة الطيران هو خدمة الأراضي الاستوائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة في شمال أستراليا.

وظهر شعار الكنغر لأول مرة في عام 1944، ورافق شركة الطيران أثناء توسعها في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها.

واليوم، تظل "كانتاس" هي الناقل الرسمي لأستراليا، فضلاً عن أنها أكبر شركة طيران في البلاد، وواحدة من أشهر علاماتها التجارية على مستوى العالم.

كانت "إيروفلوت" هي أكبر شركة طيران في العالم خلال الحقبة السوفيتية. Credit: Stanislav Sergeev/Alamy

"إيروفلوت"

سنة التأسيس: عام 1923

عام 1923 الرحلة الأولى: يوليو/ تموز عام 1923

يوليو/ تموز عام 1923 عدد الركاب المنقولين في عام 2022: 20.5 مليون راكب

كانت رحلة جوية من موسكو إلى نيجني نوفغورود، حيث تحمل ستة أشخاص على متن طائرة "يونكرز إف 13"، بمثابة البداية لحاملة علم الاتحاد السوفييتي، ثم الاتحاد الروسي لاحقًا.

وسُميت في الأصل "دوبروليت"، ثم أعيدت تسميتها باسم "إيروفلوت" في عام 1932، عندما قررت الحكومة السوفيتية وضع أسطول الطيران المدني بأكمله تحت كيان واحد.

وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت "إيروفلوت" أكبر شركة طيران في العالم، حيث كان السفر الجوي في كثير من الأحيان وسيلة النقل الوحيدة المتاحة عبر المساحات الشاسعة للاتحاد السوفيتي.

وفي عام 1956، قدمت شركة الطيران طائرة "Tupolev Tu-104"، التي تُعتبر أول طائرة ركاب نفاثة ناجحة حقًا.

وفي فترة التسعينيات، تم تقسيم شركة "إيروفلوت" إلى عدد من شركات الطيران الإقليمية، مع بدء بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة خدماتها الخاصة.

ثم أصبح جوهر شركة الطيران تحت سيطرة روسيا، وظلّت مملوكة للدولة.

وخضعت شركة "إيروفلوت" لتحول هائل خلال العقد الأول في القرن الحادي والعشرين من حيث الخدمة والأسطول.

الخطوط الجوية التشيكية

سنة التأسيس: عام 1923

عام 1923 الرحلة الأولى: أكتوبر/ تشرين الأول عام 1923

أكتوبر/ تشرين الأول عام 1923 الركاب الذين سيتم نقلهم في عام 2022: لا توجد بيانات

بدأت الخطوط الجوية التشيكية كشركة طيران وطنية لدولة تشيكوسلوفاكيا، ثم توقف نشاط الخطوط الجوية التشيكية بسبب الحرب العالمية الثانية، وأعادت الحكومة الشيوعية ما بعد الحرب تشغيل شركة الطيران.

ولسوء الحظ، عانت من أول حادثتين مؤسفتين، لتصبح أول شركة طيران تتعرض لعملية اختطاف جماعي في عام 1950.

وكانت أيضًا أول شركة طيران تفقد قائدها على يد خاطف طائرة في حادث وقع في السبعينيات.

ومثل العديد من شركات الطيران الوطنية في الكتلة الشرقية السابقة، تمت إعادة هيكلتها، وتحديثها، وتسميتها، بـCSA خلال التسعينيات.

واحتفلت شركة الطيران بالذكرى المئوية لتأسيسها بعد إعلان إفلاسها في عام 2021، حيث تضررت من جائحة "كوفيد-19" بشدّة.

واليوم، مرّت بعملية إعادة تنظيم مع مستثمر جديد، يُعرف باسم "Prague City Air".

الذكرى المئوية لتأسيس "فين إير" هي الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023. Credit: Courtesy Finnair

"فين إير"

سنة التأسيس: عام 1923

1923 الرحلة الأولى: مارس/ آذار عام 1924

مارس/ آذار عام 1924 عدد الركاب المنقولين في عام 2022: 9.1 مليون راكب

خلال أول 12 عامًا من تأسيسها، قامت شركة الطيران بتشغيل الطائرات المائية فقط، وهو خيار منطقي نظرًا لوجود العديد من البحيرات ومداخل المياه التي تغطي سطح فنلندا.

وفي عام 1983، أصبحت أول شركة طيران أوروبية تحلق من دون توقف إلى طوكيو، بطائرات من طراز "DC-10".

وبعد 5 سنوات، أصبحت "فين إير" شركة الطيران الأوروبية الوحيدة التي تقدم رحلات مباشرة بين أوروبا والصين.

خطوط دلتا الجوية

سنة التأسيس: عام 1924

عام 1924 عدد الركاب المنقولين في عام 2022: 141.6 مليون راكب

تعتبر واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم من حيث عدد الركاب المجدولين.

وساعد قراران مهمان بترسيخها في صدارة شركات الطيران العالمية، وهما شراء الطرق الساحلية والأوروبية لشركة "بان أمريكان" في أوائل التسعينيات، واندماجها مع خطوط "نورث ويست" الجوية في عام 2008.

في يوليو/ تموز 2023، انضمت "أيبيريا" إلى الشراكة التجارية المشتركة بين الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية القطرية. Credit: Jasper Juinen/Getty Images

"أيبيريا"

سنة التأسيس: عام 1927

عام 1927 الرحلة الأولى: ديسمبر/ كانون الأول عام 1927

ديسمبر/ كانون الأول عام 1927 الركاب الذين سيتم نقلهم في عام 2022: لا توجد بيانات

كانت شركة "أيبيريا" مملوكة للقطاع الخاص، وقد تم وضعها تحت رعاية الحكومة بعد وقت قصير من إطلاقها، حيث توفر النقل البريدي بين مدريد وبرشلونة.

وبعد توقف العمليات في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، تم إحياؤها بمساعدة ألمانيا من قبل الجانب القومي، خلال الحرب الأهلية الإسبانية.

وبعد الحرب، تطورت "أيبيريا"، التي أصبحت الآن في أيدي الحكومة، لتصبح حاملة العلم الإسباني.

الخطوط الجوية البريطانية هي الناقل الوطني للمملكة المتحدة. Credit: Dan Kitwood/Getty Images

الخطوط الجوية البريطانية

سنة التأسيس: عام 1919 (أو 1974)

عام 1919 (أو 1974) الرحلة الأولى: أغسطس/ آب عام 1919 (أو 1974)

أغسطس/ آب عام 1919 (أو 1974) عدد الركاب الذين تم نقلهم في عام 2018: 44.1 راكب مليون

تأسست شركة الخطوط الجوية البريطانية قبل 45 عامًا بعد اندماج أربع شركات، وهي شركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار، والخطوط الجوية البريطانية الأوروبية، وخطوط الكمبري الجوية، وخطوط نورث إيست الجوية.

ومع ذلك، فقد احتفلت بالذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2019 بناءً على 100 عام من الإنجازات التي حققتها شركات الطيران السابقة.

وتقول الخطوط الجوية البريطانية إن بدايتها تعود إلى 25 أغسطس/ آب عام 1919، عندما أقلعت أول رحلة دولية مجدولة في العالم بين لندن، وباريس وعلى متنها راكب واحد.

ولقد كانت البداية، ليس فقط للخطوط الجوية البريطانية، بل أيضًا للطيران التجاري الدولي.