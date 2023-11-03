عنكبوت الرتيلاء يتسبب بحادث سيارة في منتزه وادي الموت الوطني بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حاول سائح تجنب حيوان برّي في حديقة وطنية، وتعرض لحادث سيارة. ولكن لم يكن الدُبّ أو حيوان البيسون هو الذي تسبب في ذعر السائق، بل كان عنكبوت الرتيلاء.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن منتزه وادي الموت الوطني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كان سائحان سويسريان يقودان عربة تخييم، بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما رأى السائق العنكبوت وضغط على الفرامل.

وأدى ذلك إلى اصطدام سائق دراجة نارية بالجزء الخلفي من سيارتهما.

وتم نقل سائق الدراجة النارية إلى مستشفى قريب. وأوضح بيان الحديقة أن العنكبوت "خرج سالمًا".

وفي حين أن الرتيلاء ليست سوى واحدة من العديد من الحيوانات البرّية الموجودة في وادي الموت، وهو المنتزه الوطني الأكثر سخونة وجفافًا في البلاد، إلّا أنها ليست الأكثر رصدًا.

وأوضح البيان الصحفي للمنتزه أن العناكب تقضي معظم وقتها في العيش تحت الأرض، ولا تخرج سوى للعثور على رفقة.

ويُعتبر الخريف هو الموسم الأكثر شيوعًا بالنسبة لخروج عناكب الرتيلاء فوق الأرض.

ومع ذلك، تحثّ الحديقة زوار وادي الموت على عدم الذعر في حال مشاهدتهم كائنًا بثمانية أرجل.

وأضافت: "الرتيلاء بطيئة الحركة وغير عدوانية.. ويُقال إن لدغة الرتيلاء تشبه لدغة النحلة، وهي ليست مميتة للإنسان".

وفي وقت سابق من هذا العام، لجأ العاملون في منتزه "يلوستون" الوطني إلى القتل الرحيم لعجل البيسون بعد أن حاول أحد الزوار حمله.

واعترف الرجل بأنه مذنب في تهمة "إطعام الحياة البرية أو لمسها أو مضايقتها أو تخويفها أو إزعاجها عمداً"، كما تم تغريمه ما قيمته 500 دولار.

وهذا الأسبوع، تم إغلاق قسم من منتزه "بلو ريدج باركواي" الوطني في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا، بعد عدة حوادث "لزوار يقومون بإطعام دب صغير".