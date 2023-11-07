يتدلى من حافة صخرية.. هذا المتجر "الأكثر خطورة" في الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اكتسبت سقيفة خشبية صغيرة، معلقة على حافة صخرية شديدة الانحدار في إحدى المناطق الجنوبية الخلابة بالصين، لقب "المتجر الصغير الأكثر إزعاجًا" في البلاد.

ويتدلى المتجر، الذي تبلغ مساحته مترين مربعين، على ارتفاع 120 مترًا فوق سطح الأرض، ويزوّد المتسلقين بالمشروبات والوجبات الخفيفة في منطقة "Shiniuzhai" (شينيوزاي) ذات المناظر الطبيعية الخلابة بمقاطعة هونان الصينية، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا نشرته صحيفة "China Daily" التي تصدر باللغة الإنجليزية، وتديرها الدولة.

تشتهر شينيوزاي بمناظرها الطبيعية الجبلية، التي توفر مناظر خلابة ومجموعة من الأنشطة الجبلية المثيرة، وتُعد موطنًا لجسر هاوهان تشياو، أو "جسر الرجال الشجعان"، الذي كان عند افتتاحه في عام 2015، أول ممشى بقاع زجاجي في الصين.

واستُوحي اسم Shiniuzhai، الذي يعني "قرية الثور الحجري" باللغة الصينية، من إحدى التلال، التي تُشبه في شكلها ظهر الثور.

ويقع المتجر على مسار جبلي يستخدم مشابك معدنية وغيرها من الهياكل التي يمكن للمتسلقين أن يربطوا أنفسهم بها أثناء صعودهم وعبر التضاريس الصعبة.

وأثار المتجر ضجة كبيرة عند افتتاحه في عام 2018 بعد عام من البناء. وقد عاد إلى دائرة الضوء هذا الشهر بعد التقارير الأخيرة التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية، لتأسر اهتمام مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الصينيين.

وقال مدون عسكري شهير لديه أكثر من 889،400 متابع إنه "أكثر متجر صغير غير ملائم"، على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو" الأسبوع الماضي، بينما كتب مستخدم آخر ممازحًا أن المتجر "متطلب إلى حد كبير" بالنسبة للموظفين.

وقال سونغ هويتشو، المدير العام لشينيوزاي، لصحيفة "China Daily"، إن الرحلة إلى القمة تستغرق حوالي 90 دقيقة، ويمكن لكل متسلق الحصول على زجاجة مياه مجانًا من المتجر.

وأضاف أن الموظفين يحملون الإمدادات إلى المتجر كل يوم.

وأوضح موظف لم يذكر اسمه لصحيفة "Beijing Youth Daily"، وهي صحيفة أخرى تديرها الدولة، أن الموظفين يحملون عشرات زجاجات المشروبات إلى أعلى التل في حقائب الظهر الخاصة بهم كل يوم، وتباع كل منها بمبلغ يتراوح بين 5 و7 يوانات، أي أقل من دولار واحد.

كما قام الموظفون بتوزيع كعك القمر مجانًا داخل صناديق حمراء صغيرة على المتسلقين عندما احتفلت البلاد بمهرجان منتصف الخريف الشهر الماضي، وفقًا لمقاطع الفيديو التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي الصينية.

وتُعد هونان، وهي مقاطعة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها 64 مليون نسمة، أيضًا موطنًا لمنتزه منتزه غابة "زانغجياجي" الوطني، الذي يشتهر بتكويناته الكارستية الشاهقة التي تُشبه الأعمدة، ويُعتقد أنها ألهمت المناظر الطبيعية الأخرى في فيلم المخرج الكندي جيمس كاميرون "أفاتار" في عام 2009.