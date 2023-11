مع أطفالهما الخمسة..ثنائي يجتاز أطول وأصعب مسارات المشي بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يمثل خوض ثلاثة من أكثر مسارات المسافات الطويلة النائية والوعرة في أمريكا تحديًا لأي مغامر. ولكن محاولة اجتياز هذه المسارات برفقة مجموعة من الأطفال الصغار يشكل تحديًا من نوع مختلف تمامًا.

ومع ذلك، تمكنت عائلة نيتيبورج من فعل ذلك.

هذه العائلة الأمريكية تتكونّ من الزوجان داناي وأولين نيتيبورج، وكلاهما يبلغ من العمر 44 عامًا، وأطفالهما الخمسة ليول، 14 عامًا، وزين، 12 عامًا، وأديسون، 10 أعوام، وجونيبر، 8 أعوام، وبيبر، عامين.

العائلة المكونة من سبعة أفراد في صورة عند بحيرة كريتر، أعمق بحيرة في أمريكا الشمالية، وتقع في ولاية أوريغون. Credit: Danae Netteburg

وقد أكملت العائلة للتو "ثالوث المشي لمسافات طويلة المقدس" في أمريكا الشمالية، والمعروف باسم "Triple Crown"، الذي يغطي مساحة نحو 12،900 كيلومتر.

وعائلة نيتيبورج، التي سبق لها أن تسلقت مسار أبالاتشي، الذي يمتد لمسافة 3540 كيلومترًا تقريبًا بين ولايتي جورجيا ومين الأمريكيتين، أنهت درب باسيفيك كريست في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.

واستغرق الأمر من أفراد العائلة ما يقل قليلاً عن ستة أشهر لقطع المسار الذي يبلغ طوله 4270 كيلومترًا، ويمتد من حدود المكسيك عبر كاليفورنيا، وأوريجون، وواشنطن، إلى كندا.

ويقول أفراد عائلة نيتيبورج إنهم يشعرون بأن الحظ إلى جانبهم، لأنهم تمكنوا من التنزه سيرًا على الأقدام في هذه المسارات الشهيرة كعائلة.

سبعة أفراد

عندما سلكوا مسار Continental Divide، كان لدى عائلة نيتيبورج عضو جديد، أي الابنة الصغرى بيبر المولودة في يونيو/حزيران 2021 Credit: Danae Netteburg

وقالت داناي لـ CNN في أغسطس/ آب: "نحن ندرك أن الكثير من الناس لا يستطيعون القيام بذلك. إما ليس لديهم الوقت أو المال، أو أنهم لا يريدون القيام بالأمر. لذلك، نحن محظوظون للغاية".

التقى داناي وأولين، وكلاهما طبيبان، بكلية الطب في عام 2003، وتزوجا بعد حوالي ثلاث سنوات.

في عام 2010، انتقل الزوجان إلى تشاد، وهي دولة غير ساحلية في شمال وسط إفريقيا، لإدارة عيادة طبية وأنجبا أطفالهما، الذين ولدوا جميعًا في الولايات المتحدة.

وبينما كان الزوجان قد خاضا بعض الرحلات معًا على مرّ السنين، بما في ذلك زيارة جبال روكي الكندية بعد زواجهما، لم يقررا خوض تجربة رحلة واسعة النطاق كعائلة حتى بلغ جونيبر، طفلهما الرابع، العامين من العمر.

كان المسار الأول الذي سلكته العائلة هو مسار "West Rim"، الذي يبلغ طوله 49 كيلومترًا، ويمتد على طول الجانب الغربي من بنسلفانيا جراند كانيون.

وبعدما شعر الوالدان بمدى حماسة أطفالهما، قررا الذهاب للتنزه سيرًا على الأقدام في مسار "Uinta Highline"، الذي يمرّ عبر منطقة جبال وينتا المرتفعة الواقعة في شمال شرق ولاية يوتا الأمريكية.

بعد رحلة عائلية ناجحة أخرى، قرّرت العائلة خوض درب الأبالاش في أوائل عام 2020.

التحدي العائلي

قامت العائلة باجتياز مسار Pacific Crest الذي يبلغ طوله 4,270 كيلومترا ويمتد من المكسيك إلى كندا Credit: Danae Netteburg

وبعد فترة وجيزة من بدء السير على درب الأبالاش، الذي يمتد على طول جبال الآبالاش من جبل سبرينغر في ولاية جورجيا الأمريكية، إلى جبل كاتاهدين بولاية مين الأمريكية، أُعلن عن تفشي مرض "كوفيد-19" كجائحة، وفُرضت قيود السفر في العديد من البلدان حول العالم.

يعترف أفراد عائلة نيتيبورج بأنهم لم يتأكدوا من قدرتهم على إنهاء المسار الصعب، لكنهم شعروا بثقة أكبر مع مرور الوقت.

من أجل الحفاظ على تحفيز أطفالهم، طلبوا منهم اتخاذ الوضعية التي يفضلونها في الصورة التي سيلتقطونها جميعًا بمجرد الانتهاء من درب الأبالاش، وطلبوا منهم الاستمرار في التدرّب على ذلك على طول المسار.

صورة لعائلة نيتيبورج وهي تشق طريقها عبر مسار Pacific Crest Credit: Danae Netteburg

يقول الزوجان إن الأمر استغرق حوالي سبعة أشهر للوصول إلى نهاية المسار، وبحلول الأسبوع الأخير، كان أفراد العائلة يناقشون بحماس رحلتهم القادمة.

يُوضح أولين: "لقد بدأنا في قراءة بعض المقالات عبر الإنترنت للأطفال حول مساري Pacific Crest وContinental Divide . وبدأ الأطفال بالفعل يشعرون بالحماس نوعًا ما. وقد اخترنا مسار Continental Divide، ليكون المسار التالي".

وبينما أن المغامرين يميلون إلى خوض مسار "Pacific Crest" بعد درب الأبالاش، والانتهاء بمسار "Continental Divide"، يشير أولين إلى أن أطفالهما "أرادوا خوض المسار الأصعب".

Credit: Danae Netteburg

ورغم أن أفراد عائلة نيتيبورغ كانت تأمل في البدء بأقرب وقت ممكن، لم يكن أمام الزوجين أي خيار سوى تأجيل خططهما عندما اكتشفا أنهما ينتظران طفلهما الخامس، وولدت ابنتهما الصغرى بيبر في يونيو/ حزيران عام 2021.

بمجرد أن استقرت الأمور، بدأ الثنائي في البحث عن "كل ما يتعلق بإنجاب طفل في البرية" حتى يتمكنا من خوض مسار "Continental Divide" مع مولودتهما الجديد.

وقاما بتعلم الإشارات التي تعني رغبة الطفل في دخول الحمام بمرحلة مبكرة، لتدريب بيبر على استخدام المرحاض في أقرب وقت ممكن.

اختارت العائلة أيضًا "تقليص" معدات التخييم الخاصة بها لإفساح المجال لجميع الأغراض الإضافية التي يتعين عليهم حملها، بما في ذلك حقيبة نوم إضافية، و"الملابس والطعام الإضافي للطفل الذي سيرافقهم.

وانطلقت العائلة مع الطفل المولود حديثًا في مارس/ آذار 2022.

ومع ذلك، لم يبطئ العائلة على الإطلاق الاضطرار إلى حمل مولود جديد. وفي الواقع، لقد كان يتمتع الزوجان بالقدرة على إكمال مسار "Continental Divide Trail" خلال ستة أشهر، أي بمعدل شهر أقل من الوقت الذي استغرقه مسار درب الأبالاش.

وبطبيعة الحال، فإن المشي لمسافات طويلة مع خمسة أطفال يأتي مع تحدياته، لذا يستخدم الوالدان أساليب مختلفة لتحفيز صغارهما أثناء خوض المسار.

على سبيل المثال، حفظ أولين جميع الأغاني من الموسيقى التصويرية لفيلم "Frozen" من إنتاج شركة "ديزني"، ويقول إن أداء أغنية "Let It Go" أثناء صعود الجبل يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بمدى سرعة تحرك الأطفال خلال الرحلة.

بمجرد الانتهاء بنجاح من مسار "Continental Divide" في أواخر عام 2022، كانت العائلة مصممة على إنهاء تحدي "Triple Crown" من خلال اجتياز مسار "Pacific Crest" .

Credit: Danae Netteburg

وبدأ أفراد العائلة المسار في شهر مايو/ أيار، حيث انطلقوا من مكان قريب من منطقة "Big Bea" في كاليفورنيا، وأحرزوا تقدمًا جيدًا في البداية.

ومع ذلك، ثبت أن الأمور صعبة للغاية هذا العام، بسبب كمية الثلوج التي غطت كاليفورنيا، وكان على عائلة نيتيبورج التحرك سريعًا لتجنب مناطق الثلوج الخطيرة.

ويقول أولين: "لقد تساقطت الثلوج بمعدل يزيد عن ثلاثة أضعاف. وقد أدى ذلك إلى إحداث تغيير كبير في الأمور بالنسبة للجميع. ليس بالنسبة لنا فقط".

ويشير الزوجان إلى أن وجود أطفالهما معهما يعني أنه يتعين عليهما أن يكونا أكثر حذرًا عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات بشأن المناطق التي من المحتمل تجنبها.

وفي الوقت ذاته، ثبت أن إطعام سبعة أشخاص أثناء وجودهم في الخارج كان مكلفًا للغاية، بينما كان حمل هذا القدر من الطعام يعني أن لديهم حملًا أثقل.

استخدمت العائلة شاحنة صغيرة تعود إلى والد أولين، محملة بـ "أكثر من 200 رطل من المعدات، وما يكفي لعدة أسابيع من الطعام"،

ويقول الزوجان إنهما يشعران بفخر كبير فيما يخص أطفالهما، الذين تعلموا الكثير خلال تواجدهم في البرية.

ويضيف أولين: "نأمل أن يستفيد الأطفال من هذا الشعور بتقاربنا من بعضنا البعض، وكذلك الشعور بأنه بغض النظر عما سيأتي، فقد أنجزوا تحديا صعباً، إذ ليس هناك سوى القليل من الأطفال الذين قطعوا مسافة 7000 ميل".

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، وصلت العائلة أخيرًا إلى خط النهاية، أي حدود المكسيك.

يرغب الزوجان بعد انتهائهما من التحدي بشراء مركب شراعي، أو تحويل حافلة مدرسية إلى منزل متنقل للانطلاق في مغامرة جديدة مع أطفالهما.