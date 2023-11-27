في السعودية.. مصور يوثق انتقام قط رملي "ظريف" من ثعلب دخل وكره

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبدو الصحاري قاحلة وجرداء، ولكنها مليئة بالحياة، سواءً بفضل النباتات المميزة التي تتمتع بالقدرة على الصمود في هذه البيئة القاسية، أو الحيوانات المختبئة التي لا يمكنك رؤيتها إلا بعد البحث بعمق بين الرمال.

وخلال رحلة داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية في المملكة العربية السعودية خلال أكتوبر/تشرين الأول للبحث عن الحياة البرية بشتّى أنواعها، رصد المصور السعودي، ناصر العثمان، قطًا رمليًا.

قال العثمان: "أصبحت أزوره كل صباح تقريبًا لمدّه أسبوع، والتقطت بعض المشاهد له".

مشهد لصراع بين ثعلب وقط رملي في المملكة العربية السعودية. Credit: @Cinenasser/Instagram

وفي إحدى المرات، شاءت الأقدار أن يمر ثعلبٌ هارب من طائر العقاب المفترس بوكر القط، وأدى ذلك إلى سلسلة من الصور الديناميكية.

كان المصور في محمية الملك عبدالعزيز الملكية عند توثيق الموقف. Credit: @Cinenasser/Instagram

وشرح المصور: "لم يجد (الثعلب) سوى جحر القط البري (للاختباء فيه)، وخلال 5 ثواني، حصلت هذه المعركة. وكان المشهد بحد ذاته أفضل تجسيد للحياة البرية".

المصور شغوف بتوثيق الحياة البرية ورحلات سفره. Credit: @Cinenasser/Instagram

وفي حال تساءلت عمّن خرج منتصرًا، نجح قط الرمال الظريف بطرد الثعلب من جحره في نهاية المطاف.

كان الثعلب يحاول الاختباء من طائر مفترس. Credit: @Cinenasser/Instagram

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تُعد محمية الملك عبدالعزيز الملكية إحدى المحميات السبعة التي أُنشئت بموجب الأمر الملكي، وهي حاصلة على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).