"كيف لي أن أنام".. سعودي يوثق الطيور في المملكة ويحذر من مخاطر تواجهها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشأ المصور السعودي، نادر فهد الشمري، على صوت تغريدات الطيور الصحراوية بمنطقة الجوف في شمال غرب المملكة العربية السعودية.

والآن، يتمحور جزء كبير من حياته حول هذه الكائنات، وبالإضافة إلى نشره لأعماله الفوتوغرافية التي تسلط الضوء على مختلف أنواع الطيور عبر الإنترنت، يعمل الشمري أيضًا على مشاركة شغفه عبر تنظيم جولات خاصة للأشخاص الذين يتمتعون بالاهتمام ذاته.

بدأ اهتمام السعودي، نادر فهد الشمري، بالتصوير في عام 2009. Credit: nader fahd

وقال المصور السعودي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أرى في صفات وسلوك الطيور جانبًا كبيرًا من نفسي، وهذا ما يجعلني مستمرًا في مراقبتها، والبحث عنها دائمًا".

تنوع ضخم غير موثّق في السعودية

اختار الشمري التركيز على الحياة البرية والطيور تحديدًا في عام 2011. Credit: nader fahd

ورأى المصور السعودي أنّ المملكة "لم تحظ بالتوثيق المطلوب" للطيور قديمًا، ما فتح المجال للكثير من المهتمين بتسجيل العديد من أنواع الطيور.

وقال الشمري: "ستجد أنواعًا من الطيور لا يمكنك رؤيتها إلا في شمال المملكة العربية السعودية، والجنوب، والشرق، والغرب".

نشأ المصور بين الطيور في منطقة الجوف بالسعودية. Credit: nader fahd

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" في عام 2022، تشكل المملكة موطنًا لأكثر من 500 نوع من الطيور، بينما يقدر أنّ عدد أنواع الطيور المهاجرة فيها يتجاوز الـ260 نوعًا تقريبًا.

ويفتخر الشمري بإضافة أكثر من نوع من الطيور غير المسجلة مسبقًا إلى سجل المملكة.

بومة مهيبة وثّقها المصور في المملكة. Credit: nader fahd

ولمن يرغب برؤية تنوع الطيور بالسعودية، يوصي الشمري بالقيام بذلك أثناء موسم هجرة الطيور، والذي يُعد "الوقت الأنسب لرؤية أكبر عدد من أنواع الطيور بلا شك".

وعندما يأتي الأمر للوقت المفضل لتوثيق غالبية أنواع الطيور، فإنه يتمثل بالصباح الباكر. وشرح المصور السعودي: "في ساعات النهار الأولى، تبدأ الطيور بالبحث عن طعامها من دون حذر، وبشكلٍ جماعي بعد قضاء الليل كله في سبات".

الجيل القادم

يشارك السعودي أعماله عبر صفحته في "إنستغرام". Credit: nader fahd

وخلال صفحته عبر "إنستغرام"، وجهوده في توثيق الطيور، يأمل المصور السعودي أن يساهم بنشر الوعي البيئي لضمان تمتّع هذه الكائنات بحياةٍ أفضل.

تشكل المملكة موطنًا لأكثر من 500 نوع من الطيور، Credit: nader fahd

وتواجه الطيور عددًا من العقبات التي تشمل تأثيرات تغير المناخ، والأنشطة البشرية.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن المملكة تقع في قلب مسار هجرة الآلاف من الطيور المهاجرة بين قارات آسيا، وأوروبا، وإفريقيا، موضحة أن الأنشطة غير المشروعة تؤدي لتعرض أنواع كثيرة من الطيور لخطر الانقراض.

وتتضمن بعض تلك الأنشطة الصيد الجائر، والحرائق المفتعلة، والصعق الكهربائي، وتدمير الموائل، وأضواء المدن، بحسب ما ذكره الشمري، والذي تساءل بحسرة بعد ذكر هذه الأنشطة: "كيف لي أن أنام".

ويتمنى الشمري أن يتمكن غيره أيضَا من الاستمتاع بمراقبة الطيور، مؤكدًا: "أتمنى ألا تنقرض أنواع الطيور الموجودة حتّى تستمتع برؤيتها الأجيال من بعدنا".