نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل هناك أفضل من تناول وجبة طعام دافئة من وعاء ساخن، أو كما يُعرف باسم "الهوت بوت"؟ وقد يكون الأمر أفضل مع رقصة جذّابة تتماشى مع تجربة الطعام الصينية هذه، وفقًا لسلسلة مطاعم "هايديلاو".

وقدمت "هايديلاو"، وهي أكبر سلسلة لمطاعم "الهوت بوت" في الصين، عرضًا راقصًا جديدًا، كجزء من تجربة تناول الطعام، عبر فروعها البالغ عددها 1,400 فرع.

وتملك السلسلة، وهي معروفة بنشر ثقافة الأكل الصينية، أكثر من مئة متجر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 13 فرعًا في الولايات المتحدة.

وأحدثت مقاطع الفيديو للموظفين، وهم يؤدون رقصة "كيموسان" أثناء تناول الضيوف طعامهم، ضجّة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

ويُعتقد أن هذا الروتين قد نشأ من رقصة زفاف في منطقة قوانغشي جنوب الصين.

ويُحرّك النوادل ركبهم جانبًا أثناء قيامهم بسلسلة سريعة من حركات اليد، بما في ذلك حركات التواء المعصم السريعة.

ويتم أداء الرقصة الساحرة على موسيقى تبدو وكأنها مزيج من إيقاعات الديسكو الغربية، والغناء الشعبي الصيني التقليدي.

وفي مقاطع الفيديو المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أن بعض رُوّاد المطعم يستمتعون بها كثيرًا إلى درجة أنهم ينضمون للموظفين خلال العرض.

صورة نادل يؤدي رقصة "kemusan" في مطعم "هايديلاو". Credit: @Yuletanshen/Weibo

هل تعتبرها رقصة مبتذلة؟

لا يجد الجميع حركات الرقص هذه لطيفة. وأثار هذا العرض جدلاً عبر الإنترنت، حيث وصفه البعض بأنه تكتيك ترويجي "رخيص".

بدأ كل شيء بتعليق في منتدى صيني محلي عبر الإنترنت.

واشتكت إحدى الأمهات من انزعاجها من "الرقصة المبتذلة" بعد تناول وجبة مع عائلتها في أحد الفروع، وفقًا لما ذكرته Jimu News، وهي منصة إخبارية تابعة للدولة.

وسرعان ما تحوّل تعليقها إلى جدلٍ حاد عبر الإنترنت، مع تصدّره مصطلحات البحث عبر منصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو"، الإثنين.

ووصف أحد الشخصيات المؤثرة على الإنترنت هذه الرقصة بأنّها "استغلالية".

وكتب المؤثر: "لم يعد الموظفون يظهرون أي مشاعر، وبدوا جامدين للغاية بعد أداء رقصة كيموسان.. إنّها تتطلب جهدًا كبيرًا للغاية".

وقال متحدث باسم "هايديلاو" لشبكة CNN إنّ الشركة تُشجّع فروعها على الابتكار ، وتُكافئ موظفيها بحوافز مالية على عملهم الشاق.

ولم تُعلّق الشركة على التقارير التي تُفيد بأنّ بعض الفروع قد توقفت عن تقديم الرقصة في أعقاب الجدل الأخير.

ومنذ افتتاحها في عام 1994، أصبحت "هايديلاو" معروفة بنهجها غير التقليدي في جذّب العملاء.

وتقدم السلسلة أيضًا عبوات مشروبات ووجبات خفيفة مجانية، وعمليات تجميل أظافر مجانية، وخدمات تلميع الأحذية، وأطباق الفاكهة لرُوّاد المطعم الذين ينتظرون إعداد طاولاتهم.