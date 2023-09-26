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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تعتقد أن إيطاليا أو فرنسا هي الدولة التي تضم الحصة الأكبر من قائمة "أفضل 50 مطعمًا في العالم" لهذا العام، إلا أن إسبانيا كانت الرابح الأكبر، مع اعتلاء 6 مطاعم إسبانية قائمة عام 2023.

ولا عجب في ذلك، فتتمتع إسبانيا بتراث طهي عميق، وغني.

وقبل إغلاق أبوابه في عام 2011، حاز مطعم El Bulli الشهير على المركز الأول 5 مرات، بدءًا من عام 2002 حين أُطلِقت القائمة لأول مرة.

وكان العديد من طهاة المطاعم الإسبانية التي اعتلت قائمة هذا العام قد تدربوا في مطعم El Bulli تحت إشراف الطاهي فيران أدريا، الذي يعد رائدا فن الطهي الجزيئي.

إليكم المزيد عن جميع المطاعم الستة في إسبانيا المُصنَّفة ضمن قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم:

مطعم "ديسفروتار" (Disfrutar)، برشلونة

حاز مطعم "ديسفروتار" (Disfrutar) الواقع في برشلونة على المرتبة الثانية عالميًا.

يُدير المطعم 3 طهاة التقوا وتدربوا في مطعم El Bulli، وهم ماتيو كاسانياس، وأوريول كاسترو، وإدوارد زاتروش.

وتبدأ أسعار قوائم تذوق الأطباق، التي أشار المطعم إلى أنّها تحمل "هوية متوسطية ملحوظة" حاليًا من 270 دولار تقريبًا دون المشروبات.

ويوفر المطعم قائمتا تذوق، وتضم إحداها ابتكارات أصبحت بمثابة العروض الكلاسيكية للمطعم، بينما تضم قائمة "المهرجان" أطباقًا أُعِدَّت للموسم الحالي.

والمطعم حائز على نجمتي "ميشلان".

مطعم "DiverXO"، مدريد

Credit: Kiko Huesca/EPA-EFE/Shutterstock

جاء مطعم "ديفرسو" (Diverxo) في المركز الثالث ويقع في مدريد

"رحلة عبر عالم دابيز مونيوز الذي يسعى وراء المتعة، والنهم، والإبداع"، هكذا وصف "DiverXO" ما سيجده الرواد في المطعم، حيث تبلغ قائمة تذوق "الخنازير الطائرة" حوالي 390 دولارًا، باستثناء المشروبات.

ويتميز المطعم الحائز على 3 نجوم "ميشلان" بأطباقه المتأثرة بالمطبخ الآسيوي.

مطعم "أسادور إتكسباري" (Asador Etxebarri)، أتكسوندو

مطعم "أسادوري تشيباري" (Asador Etxebarri) في أتكسوندو Credit: agefotostock/Alamy Stock Photo

أحرز مطعم "أسادوري تشيباري" المرز الرابع بين أفضل 50 في العالم.

يتخصص المطعم في الأطباق المشوية على النار.

تتميز قائمة التذوق متعددة الأطباق بالمكونات المشوية مثل نقانق "تشوريزو"، والأنشوجة المملحة.

يركز الطاهي ومالك المطعم، بيتور أرجينزونيز، على الأطباق المشوية عالية الجودة باستخدام أنواع مختلفة من الخشب، وأدوات ابتكرها بنفسه، ونظام استثنائي من البكرات التي تمكنه من التحكم في عملية الطهي"، وفقًا لدليل "ميشلان"، الذي منح المطعم نجمة واحدة.

مطعم "كيكي داكوستا" Quique Dacosta، دينيا

مطعم "كيكي داكوستا" Quique Dacosta، دينيا Credit: Papo Waisman

احتل مطعم "كيكي داكوستا" المركز الـ20 بين أفضل 50 في العالم.

يقوم الشيف كيكي داكوستا بإعداد مأكولات مسرحية من بلنسية في مطعمه الحائز على 3 نجوم "ميشلان".

وتأتي قائمة طعامه التي تحمل عنوان "من أجل حب الفن" على شكل 4 أجزاء، إحداها مخصصة لمنطقته المحلية، وللبحر، وللتقاليد، ولجمال الحلو".

تبدأ الأسعار في المطعم من 295 دولار تقريبًا للشخص الواحد، باستثناء المشروبات.

مطعم "إلكانو" (Elkano)، جيتاريا

مطعم "الكانو" Elkano، جيتاريا تصوير: LACRÉME

احتل مطعم المركز الـ 22 بين أفضل 50 مطعمًا في العالم.

تأسس المطعم في عام 1964 على يد الراحل، بيدرو أريجوي، في مدينة جيتاريا الساحلية في إقليم الباسك.

ووضع "إلكانو" معايير جديدة للشواء، وفقًا لقائمة "أفضل 50 مطعمًا" في العالم.

وحصل المطعم على نجمة "ميشلان" في عام 2014 لأول مرة تحت إدارة نجل بيدرو، آيتور أريغوي.

يركز المطعم على المأكولات البحرية الموسمية الطازجة، مع التركيز بقوة على المنتجات المحلية والمستدامة.

مطعم "موغاريتز" (Mugaritz)، سان سيباستيان

مطعم "موغاريتز | سان سيباستيان" Credit: Jose Luis Lopez de Zubiria//Courtesy Mugaritz

احتل مطعم المركز الـ 31 بين "أفضل 50 مطعم" في العالم.

يحتفل أندوني لويس أدوريز، أحد خريجي مطعم El Bulli، بالذكرى السنوية الـ25 لمطعمه موغاريتز، الذي يقع على الحدود بين بلدتين في إقليم الباسك.

ويغلق مطعم "موغاريتز" أبوابه لـ 4 أشهر كل عام لابتكار تجربة جديدة لرواد المطعم.

وتتمحور التجربة الحالية، الذي ستنتهي في أكتوبر/تشرين الأول، حول مفهوم مذهل يُدعى "ذكريات المستقبل".

ووصف تصنيف "أفضل 50 مطعمًا" في العالم التجربة في المطعم بكونها "رحلة مدتها 3 ساعات إلى عالم قد يكون غير مريح أحيانًا، وعاطفيًا غالبًا، وغريبًا تمامًا في بعض الأحيان، لكنك لن تخرج منه دون أن تتأثر".

وتبلغ كلفة قائمة التذوق حوالي 270 دولارًا، باستثناء المشروبات.