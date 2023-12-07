مبلغ قياسي..شراء شقة في دبي بقيمة 136 مليون دولار قبل تشييدها

من بينها دبي.. ما أكثر وجهات السفر المرغوبة في عام 2023؟

ممتعًا ولذيذًا وصحّيًا.. مصنع في دبي يتيح لك صنع لوح شوكولاتة خاص بك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بيعت شقة بنتهاوس تتضمن 5 غرف نوم، وتبلغ مساحتها 22 ألف قدم مربع (ألفي متر مربع تقريبًا)، في دبي مقابل 500 مليون درهم إماراتي، أي ما يزيد عن 136 مليون دولار بقليل. وشكّلت عملية البيع هذه رقمًا قياسيًا جديدًا لواحدة من أكثر أسواق العقارات الفاخرة ازدحامًا في العالم.

وتقع الشقة التي لم تُبن بعد في برج مكوّن من 71 طابقًا يُدعى "Como Residences" في نخلة جميرا، وهي عبارة عن أرخبيل من الجزر الصناعية المعروفة بفِللها الفاخرة، وفنادقها الراقية، ونواديها الشاطئية ذات المسابح اللا متناهية.

صورة تخيلية لما ستبدو عليه الشقة في Como Residences. Credit: Nakheel Properties and Provident Estate

وبرج "Como Residences" قيد الإنشاء حاليًا، وأفادت "Provident Estate"، وهي الوكالة التي توسّطت بعملية البيع في دبي، أنّها تتوقع اكتماله بحلول أواخر عام 2027، ما يعني أن مشتري الشقة سيضطر للانتظار لثلاث أعوام أخرى على الأقل قبل التمكنّ من الاستمتاع بما اشتراه.

مبيعات قياسية

الشقة ستكون في أعلى البرج. Credit: Nakheel Properties and Provident Estate

ويعود الرقم القياسي السابق الذي حققته عملية بيع شقة "بنتهاوس" في دبي إلى بضعة أشهر فقط، عندما بيعت شقة تشغل الطابق العلوي من فندق "مرسى العرب" في مقابل 420 مليون درهم إماراتي ( 114 مليون دولار تقريبًا).

وبحسب "Provident Estate"، تُعد شقة البنتهاوس في "Como Residences" ثالث أغلى شقة من نوعها في العالم بعد "Penthouse D" في "One Hyde Park" الواقع بلندن (بلغ سعرها 237 مليون دولار)، و"Odeon Tower Penthouse" في موناكو (بلغ سعرها 440 مليون دولار).

بيعت الشقة مقابل 136 مليون دولار. Credit: Nakheel Properties and Provident Estate

وتتميز الشقة في "Como Residences" بمسبحٍ مرتفع بزاوية 360 درجة، كما أنّها في موقع "استراتيجي" بدبي، من خلال إطلالتها على برج العرب، وبرج خليفة، وهو أطول مبنى في العالم، إضافةً إلى مرسى دبي، وفقًا لما قاله الشريك المشارك في "Provident Estate"، سام حوراني، لـCNN.

وأضاف حوراني أنّ الوكالة لن تكشف عن هوية المشتري، لكنه أشار إلى أنّه "من أوروبا الشرقية".

وبحسب الشركة المطوِّرة للبرج، أي "نخيل"، سيزيد ارتفاع مبنى "Como Residences" عن 300 متر، ويجعله ذلك ناطحة سحاب فائقة الارتفاع.

وسيشمل البرج 76 شقة يتراوح عدد غرف النوم فيها، بين غرفتين و7 غرف، ويشغل كل طابق مسكنًا واحدًا أو مسكنين فقط، وتخدمها مصاعد خاصّة.

ويبدأ سعر هذه الوحدات السكنية من 5.7 مليون دولار تقريبًا.

ملكية حصرية للغاية

حققت عملية البيع هذه رقمًا قياسيًا جديدًا في دبي. Credit: Nakheel Properties and Provident Estate

وأكّد وكيل العقارات الفاخرة المقيم في دبي، كريس بوسويل، والذي لم يشارك في عملية البيع، أنّها "ملكية حصرية للغاية، وأشبه بميدالية".

وأضاف بوسويل أنّه نظرًا لمحدودية توفر عقارات كهذه، فليس من المستغرب وجود أفراد مستعدين للانتظار لأعوام للحصول عليها.

صورة تخيلية للتصميم الداخلي الأنيق للشقة. Credit: Nakheel Properties and Provident Estate

وشرح بوسويل: "لا توجد أي شقق بنتهاوس كبيرة الحجم كهذه، إلا إذا اخترت شيئًا خارج المخطط، أي قيد الإنشاء. والأشخاص على استعداد للانتظار كل هذا الوقت للحصول على ما هو أفضل".

ورأى بوسويل، الذي توسط عمليات بيع وصلت قيمتها إلى 55 مليون دولار في المنطقة، أنّ هناك تحولاً في نوع المشترين في الأعوام القليلة الماضية.

وأوضح: "نحن نرى الآن عددًا أكبر بكثير من الأشخاص الذين يشترون (العقارات) للعيش هنا"، وتابع قائلاً: "لأعوام عديدة، كنّا نتعامل في الغالب مع مستثمرين غير واثقين، ولكن ليس المشهد في دبي كما كان من قبل، فهو ليس مليئًا بالرافعات، وعمليات البناء، ويأتي الأشخاص للعيش هنا الآن. وأرى الكثير من الاستفسارات القادمة من الولايات المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة".