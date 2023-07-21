أحدها في دبي.. تعرّف إلى 10 من أفضل مطاعم الفنادق حول العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لعشاق الطعام خلال العطلة، تَندُر الأماكن التي تقدم مأكولات راقية التي تضاهي المطاعم الحائزة على نجوم ميشلان في أفخم فنادق ومنتجعات العالم.

ومن دبي إلى طوكيو، تتيح لك هذه الفنادق الرائعة فرصة الاستمتاع بفنون الطهي الراقية، والتمتع بأفخر أنواع النبيذ، ثم العودة بخطوات ثقيلة إلى غرفتك.

إليكم 10 من أفضل مطاعم العالم، وبعض الأطباق التي يمكنكم توقعها للاستمتاع بها، والغرف التي يمكنكم الاسترخاء فيها بعد وجبة طعام استثنائية.

مطعم نيكو روميتو، منتجع "بولغاري" دبي، الإمارات العربية المتحدة

Credit: Courtesy Bvlgari Hotels & Resorts

يعد الطاهي الإيطالي نيكو روميتو أحد الفائزين الكبار بجوائز ميشلان دبي الافتتاحية، حيث حصل مطعمه الذي يحمل اسمه في منتجع "بولغاري" دبي، على نجمتين. وفي مسيرة حافلة، حاز روميتو على الإشادة النقدية والجماهيرية، ويحظى باحترام واسع من قبل زملائه بسبب مطعمه الذي حصل على ثلاث نجوم ميشلان في منطقة أبروزو بإيطاليا.

وفي دبي، يتبع الطاهي الدائم جياكومو أميكوتشي نهجا مماثلا، من خلال تقديم أطباق إيطالية مبتكرة غير متكلّفة. على سبيل المثال طبق "السباغيتي والطماطم" لا يمكن أن يبدوا أكثر تواضعًا، لكنه يصبح مبتكرًا عند استخدام تقنيات حديثة لاستخلاص وتقليص المكونات الكلاسيكية، بينما يعد ريزوتو ألا ميلانيزي نسخة رائعة لواحدة من أشهر الأطباق الإيطالية المحبوبة.

يقع منتجع "بولغاري" دبي على جزيرة يمكن الوصول إليها عبر جسر، ويضم فيلات وغرفًا وأجنحة تجسد الأناقة الإيطالية، لا سيّما جناح بولغاري الفاخر بمساحة 1،300 قدم مربع، وشرفة تحيط به وإطلالات على اليخوت الفاخرة في الأسفل.

مطعم "دولدر غران"، زيوريخ، سويسرا

Credit: Hiepler Brunier

يقع فندق "دولدر غران" على التلال فوق زيوريخ، وقد جذب شخصيات شهيرة، مثل وينستون تشرشل، وألبرت أينشتاين، وفرقة الروك "ذا رولينغ ستونز" كضيوف سابقين.

ويضم الفندق مجموعة من أعمال الفنون المعاصرة، ويعد بمثابة منزل ثان للطبقة العليا في المجتمع السويسري والمسافرين الدوليين الأثرياء.

كان يمكن أن يكون اسمه أبسط، لكن المطعم يعتبر قوة مبهرة في عالم الطهي الذي يشرف عليه من الشيف هايكو نيدر، الحاصل على نجمتين في دليل ميشلان بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى.

تظهر الأطباق، مثل لحم البقر المطهو ببطء مع حلزون والفجل والملفوف، نوعًا من الإبداع والابتكار في الطهي، وتشكل أحد أجود أقبية النبيذ السويسرية للنبيذ مزيجا مثاليًا مع الأطباق المقدمة.

Hjem، مقاطعة نورثمبرلاند، المملكة المتحدة

Credit: Ben Benoliel

نجح الشيف السويدي أليكس نيتوسفوري ورجل الأعمال الإنجليزي آلي تومسون بجعل مكان متواضع يطلق عليه "Hjem" واحدًا من أكثر الأماكن المرغوبة في المملكة المتحدة لتناول الطعام وقضاء الليل.

يقع "Hjem" على تلال خضراء بالقرب من جدار هادريان التاريخي في مقاطعة نورثمبرلاند، ويوفر غرفًا مريحة وقائمة طعام رائعة تحمل نجمة ميشلان وتستخدم مكونات محلية مذهلة.

وتشمل الأطباق الصغيرة تارتليت من لحم الغزال والثوم البري، أو سمك الأطلسي الشمالي مع عشبة الراوند وزيت الشبت، في حين يُمثل ذيل الكركند وفطر الموريل تجربة جديدة لطبق المأكولات البحرية.

مطعم Chaat، فندق "روزوود" هونغ كونغ

Credit: Courtesy Chaat

يطل على ميناء هونغ كونغ، أصبح مطعم "Chaat" في فندق "روزوود" هونغ كونغ، وجهة لا بد من زيارتها لمحبي المطبخ الهندي الشامل، بفضل الابتكار والتنفيذ من قِبَل الشيف الرئيسي ماناف تولي. ورغم أنه افتتح فقط عام 2020، حاز بسرعة على نجمة ميشلان بفضل تجسيداته المثالية والمبدعة للأطباق الهندية.

بعد العشاء، تعتبر غرف وأجنحة روزوود هونغ كونغ من أفضل الإقامات في المدينة، مع إطلالات رائعة على الميناء.

مطعم Piazza Duomo، ألبا، إيطاليا

Credit: L. Cigliutti

يعد إنريكو كريبا من أشهر الطهاة وأكثرهم تقديرًا في إيطاليا، حيث يدير مطعم Piazza Duomo الحائز على ثلاث نجمات من ميشلان في مدينة ألبا. وتعتبر المدينة جنة لعشاق الطهو بفضل توفر المنتجات الممتازة مثل الكستناء، وفطر الكمأ، والنبيذ الراقي وغيرها.

ونتيجة لذلك، يأتي ما يقدمه كريبا تقريبًا من حديقة بياتزا دومو الخاصة.

إحدى أطباقه المميزة يسمى "21، 31، 41، 51"، ويعكس العدد المذهل لأنواع الأوراق والخضار والأعشاب المختلفة المطلوبة لإعداده. في حين تعتبر قائمة النبيذ بين الأفضل في إيطاليا.

Côte من ماورو كولاغريكو، كابيلا بانكوك، تايلاند

Credit: Courtesy Cote

يعد الأرجنتيني ماورو كولاغريكو أول طاه غير فرنسي على الإطلاق يفوز بثلاث نجوم ميشلان في فرنسا، في ميرازور على الريفييرا الفرنسية الشهيرة. ونتيجة لذلك، يقدم سيرة ذاتية رائعة إلى مطعم Côte في كابيلا بانكوك التي تبعد آلاف الأميال، وتقع على ضفاف نهر تشاو فرايا في العاصمة التايلاندية.

تطل غرفة الطعام الأنيقة على "نهر الملوك" المزدحم، مع ذلك يتجه التركيز بقوة على الأطباق من قائمة الطعام، حيث تجمع بين القوام والنكهات من فرنسا، مع المكونات التايلاندية التقليدية مثل الليمون والزنجبيل وفاكهة البوميلو.

Plénitude، فندق Cheval Blanc Paris، فرنسا

Credit: Sylvie Becquet

حط رحاله حديثًا نسبيًا في مدينة النور، ومنذ افتتاحه أواخر عام 2021، في وسط العاصمة الفرنسية على الضفة اليمنى من نهر السين، وCheval Blanc Paris يسرق الأضواء. مع 72 غرفة وجناحًا فقط، لكل منها خادم شخصي، ونوافذ كبيرة مع إطلالات خلابة على نوتردام، وأفق باريس الشهير.

شهد مطعم الذواقة Plénitude للشيف أرنو دونكيل بداية استثنائية حيث حصل على ثلاث نجوم ميشلان بعد ستة أشهر فقط من افتتاحع. ويتم حجز المطعم الذي يتسع لـ26 شخصًا قبل أشهر للحصول على أطباق دونكيل التي تتميز بمهارته الحقيقية في تحضير الصلصات، وهي العنصر الأساسي في المطبخ الفرنسي.

Hibana من كوكي، كابيلا هانوي، فيتنام

Credit: Capella Hotels & Resorts

في فيتنام، حيث نشرت ميشلان دليلها الأول على الإطلاق في يونيو/ حزيران 2023، منحت نجمة مرموقة لأربعة مطاعم فقط، بينها Hibana من كوكي، في فندق كابيلا هانوي الأنيق.

يعتبر رئيس الطهاه، هيروشي ياماغوتشي، سيدًا في فن "تيبانياكي"، وهي تقنية الطهي على موقد معدني.

كما هي الحال دومًا في المطبخ الياباني، فإن المكونات تلعب دورًا رئيسيًا.

تعد الخضار والمأكولات البحرية واللحوم وغيرها التي يوفرها بعناية بين أفضل ما يمكن شراؤه بالمال. ويترجم ذلك للضيوف إلى أطباق تشمل سرطان البحر هوكايدو المحضّر بشكل مثالي، ولحم البقر ياياما كيوري.

وبعد تناول العشاء، اصعد إلى غرفتك الفريدة والمستوحاة تاريخيًا من تصميم المهندس المعماري والمصمم الداخلي الشهير، بيل بنسلي.

Tapas Molecular Bar، ماندارين أورينتال، طوكيو، اليابان

Credit: Hatta Masaharu

المطبخ الجزيئي في جوهره يفكك الأطباق المألوفة ويستخدم نهجًا جديدًا وتقنيات وتكنولوجيا جديدة لدمج النكهة والقوام، ما يخلّف نتائج مفاجئة في كثير من الأحيان.

وفي أعلى مكان في مدينة طوكيو، يوفر مطعم Tapas Molecular Bar، الحائز على نجمة واحدة، تجربة طعام ممتعة بأطباق تحفز الحواس الخمس من تقديم الطاهي كينتو أوشيكوبو.

Lorenz Adlon Esszimmer، فندق أدلون كمبينسكي، برلين، ألمانيا

Credit: Courtesy Lorenz Adlon Esszimmer

في قلب العاصمة الألمانية برلين، يطل هذا المطعم الراقي على بوابة براندنبورغ، وحاصل على نجمتين من ميشلان. ويدمج الطاهي السويسري الشاب، ريتو براندلي، الابتكار في المطبخ الفاخر المعاصر، مستوحيًا من الثقافات والأفكار في أنحاء أوروبا، وفي الوقت عينه يضع لمسات آسيوية.

وتجتمع النكهات على قوائم الطعام في أطباق مثل سمك البحر المشوي مع الأندورا واللفت والبرتقال، أو طبق الهامور البري مع الغريب فروت والكرفس والبندق.

ويظهر أيضًا الكبدة المشوية مع تنوعات من التفاح والكريمة الحامضة مهارة جريئة في المطبخ.