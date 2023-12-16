نشر السبت ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2023

مقاعد الطائرات التي ترجع للوراء هي معيار السفر الجوي.. ولكن لا تؤمن خطوط الطيران هذه بذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحظى سياسة "العميل ذي الوزن الزائد" طويلة الأمد التي تنتهجها خطوط ساوث ويست الجوية باهتمام جديد، بفضل رواج مقاطع فيديو على منصة "تيك توك"، والتغطية الإعلامية المحيطة بالجهود المبذولة لحث شركات الطيران الأخرى على اعتماد سياسات جلوس للمسافرين الذين لا يجلسون بشكل مريح على مقاعد شركات الطيران الضيقة في طائرات اليوم.

وتسمح هذه السياسة، التي تقول شركة الطيران الأمريكية إنها موجودة منذ أكثر من 30 عامًا، للمسافرين بشراء مقاعد إضافية قبل السفر واسترداد تكلفة تلك المقاعد الإضافية بعد اكتمال الرحلة.

وتشجّع خطوط ساوث ويست الجوية الركاب على شراء مقاعد إضافية مسبقًا لمساعدة شركة الطيران على تحديد عدد المقاعد المشغولة و"التأكد من قدرتنا على استيعاب جميع العملاء على متن الرحلة الذين اشتروا تذكرة للرحلة، وتجنب مطالبة العملاء بالتخلي عن مقاعدهم مقابل مقاعد غير مخطط لها"، وفقا للسياسة.

ويمكن للمسافرين أيضًا التحدث مع وكيل خدمة العملاء عند بوابة المغادرة من دون شراء مساحة أكبر مسبقًا للحصول على مقاعد إضافية مجانية.

وتمت مشاهدة مقطع فيديو "تيك توك" نشره المستخدم @Kimmystyled، الذي يظهر راكبًا يطلب استخدام السياسة عند بوابة المغادرة، نحو مليون مرة منذ نشره في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وتعتبر سياسة ساوث ويست غير مألوفة بين شركات الطيران الأمريكية.

وأفاد المنشور: "يجب أن يكون هذا هو معيار صناعة الطيران الذي يعد وسيلة نقل عامة، ويجب أن يكون أكثر راحة وفي وسع الجميع الحصول عليه، ضمنًا الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وذوي الاحتياجات الخاصة".

وحاولت CNN التواصل مع حساب Kimmystyled لكنها لم تتلقّ ردًا على الفور.

وأعرب العديد من المعلقين عن دعمهم وشكرهم للمنشور الذي يوضح السياسة بينما شكك آخرون في كون المقعد مجانيا.

وكتب أحدهم: "أعتقد أنه يجب عليك الحصول على مقعد مقابل رسوم أدنى، لكن طولي 6'7 وأدفع مقابل مساحة إضافية للساقين".

دعوة لتغيير السياسات

ترغب جايلين تشاني أن تقوم جميع شركات الطيران الأمريكية بإعطاء "الأولوية لراحة ورفاهية جميع الركاب". Credit: Jacob Ard

من جهتها، توافق جايلين تشاني على أن الصناعة بحاجة إلى أن تكون أكثر شمولية للمسافرين ذوي الحجم الزائد.

وبدأت تشاني، وهي خبيرة السفر من ذوات الحجم الزائد ومنشئة المحتوى المقيمة في فانكوفر بواشنطن، بتقديم عريضة في أبريل/ نيسان تدعو من خلالها إلى إصدار تفويض فيدرالي يطلب من جميع شركات الطيران وضع "سياسة شاملة بحسب حجم العميل تعطي الأولوية لراحة ورفاهية جميع الركاب".

وقالت تشاني لـCNN إن العريضة حصلت على حوالي 3 آلاف توقيع جديد هذا الأسبوع، حيث حظيت مقاطع الفيديو الأخيرة على "تيك توك" المتصلة بسياسة خطوط ساوث ويست الجوية بمزيد من الاهتمام. وتم جمع حوالي 40 ألف توقيع حتى منتصف نهار الجمعة.

وذكرت تشاني أنها سمعت قصصًا لا حصر لها من أشخاص "توقفوا عن السفر بسبب خوفهم من الطريقة التي سيعاملون بها بسبب أحجامهم".

وقالت تشاني: "ما زلت أرغب برؤية سياسات مثل سياسة ’العميل ذي الوزن الزائد‘ الخاصة بخطوط ساوث ويست الجوية تسري على جميع المجالات"، مضيفة أنها كانت تتحدث إلى فرق المشرعين الأمريكيين للضغط من أجل تشريع يفرض على شركات الطيران أن يكون لديها سياسات تتعلق بحجم العملاء.

وأوضحت أنه في حين أن بعض شركات الطيران تدرج سياساتها على مواقعها الإلكترونية، فإن خطوط ألاسكا الجوية، شركة الطيران الأمريكية الأخرى الوحيدة التي تقدم سياسة حجم العميل، قريبة من سياسة شركة خطوط ساوث ويست الجوية.

تتطلب خطوط آلاسكا الجوية شراء مقاعد إضافية مؤهلة لاسترداد الأموال بعد الرحلة إذا غادرت جميع رحلات الراكب مع توفر مقعد مفتوح.

وترغب تشاني أن يُطلب من كل شركة طيران نشر سياسة "العميل ذي الوزن الزائد" على موقعها الإلكتروني.

ولفتت تشاني التي تنظم رحلات ومنتجعات مع شريكها، مصمّمة خصيصًا لاستيعاب الأشخاص ذوي الأجسام الأكبر حجمًا والذين يعانون من تحديات في الحركة: "وهذا لا يعني بالضرورة أنهم جميعًا بحاجة إلى تقديم مقاعد ثانية مجانية، لكننا نحتاج للحصول على المعلومات اللازمة بالحد الأدنى للتنقل بين شركات الطيران المختلفة".

وأشارت تشاني إلى أن ردود الفعل كانت متباينة تجاه دعوتها.

وقال تشاني: "أعتقد أن هناك تصوراً مجتمعياً مفاده أن الأشخاص البدناء لا يستحقون السفر".

وأضافت: "لقد كانت صناعة السفر، كما تعلمون، حصرية للغاية ولا تشملنا، وكانت مساحة لم نشعر فيها بالراحة، والآن أسعى جاهدة لتغيير ذلك".