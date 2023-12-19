نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

السعودية.. كيف تقضي يومًا كاملًا في الرياض بـ10 دولارات فقط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- للمرة الأولى، يوثّق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية رصده لحيوان الزبابة الظفارية في جنوب غرب البلاد، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وينتمي هذا الحيوان إلى نوع جديد من آكلات الحشرات من فئة الثدييات، ويعيش فقط في منطقة ظفار وشرق اليمن المحاذي لسلطنة عُمان.

Credit: www.spa.gov.sa

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد علي قربان: "جاء هذا التوثيق لحيوان الزبابة الظفارية امتداداً للجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لحماية النظم البيئية، والحفاظ على التنوع الأحيائي، باعتبار ذلك أحد أبرز الأهداف الإستراتيجية للمركز".

ويعيش هذا الحيوان في البيئات الرطبة كثيفة النباتات، مثل المناطق الزراعية، حيث يحفر جحوره في محيط قنوات المياه، وفي التربة الرطبة، ويتغذى على الديدان، والحشرات، والحلازين.

ويتمتّع هذا الكائن بحاسة شم قوية تُسعفه في عمليه بحثه عن الغذاء، كما أنّه يتغذى طوال اليوم بسبب معدّلات الأيض المرتفعة لديه.

ويمتلك هذا النوع من الحيوانات أسرع معدل نبضات قلب بين الثدييات البرية في العالم، حيث يسجّل 450 نبضة للدقيقة الواحدة.

وحيوان الزبابة صغير الحجم، ولا يتجاوز طوله 12 سنتيمترًا، فيما يزن نحو 10 غرامات فقط، ويكسو جسمه فراء ناعم بني، فاتح اللون على ظهره، فيما يمسي رماديًا في منطقة البطن.

ويُشار إلى أنّ تسجيل هذا النوع من الثدييات يُعدّ إضافة علمية وبيئية مهمّة عن انتشار هذا الحيوان النادر.