نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وداعاً لندن، ومرحبًا بالريفييرا الإيطالية!

أضاف "Orient Express" رحلة مميزة إلى ساحل ليغوريا الإيطالي في صيف العام 2024.

وسينتقل القطار، Venice-Simplon-Orient-Express، من مدينة باريس الفرنسية إلى قرية بورتوفينو الإيطالية على مدار يومين في شهر يونيو/ حزيران.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني، توقفت الشركة عن تشغيل خدمة بولمان البريطانية التي تربط طريق باريس-البندقية بلنن.

ورغم اسم القطار (VSOE)، إلّا أنّ المسار الجديد لن يصل إلى أي مكان قريب من مدينة البندقية.

وسينطلق القطار، من باريس عند الساعة الـ3 بعد الظهر. وستنتهي الرحلة في بلدية سانتا مارغريتا ليغوري الإيطالية، في اليوم التالي، الساعة الواحدة ظهرًا.

وسيتم نقل الضيوف إلى قرية بورتوفينو، وتسجيل وصولهم لمدة ليلتين في فندق Splendido الشهير.

وتعد تذاكر القطار ذات اتجاه واحد!

وفي الواقع، تستطيع العودة إلى مدينة جنوة وميلانو من طريق قطار إقليمي مزدحم، قبل مواصلة رحلتك إلى باريس على متن قطار "فريتشياروسا" فائق السرعة.

وتبدأ الأسعار من حوالي 8,525 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد لمدة ثلاث ليال. وفي الواقع، سيحظى الركاب بتجربة فاخرة مقابل أموالهم.

ويتم تخطيط قوائم الطعام من قبل الشيف جان إمبرت الحائز على نجمة ميشلان، وأي مشروب سيكون مصحوبًا إما بعازف بيانو مقيم أو فرقة "سوينغ" في المساء.

ستشمل رحلة القطار طعامًا فاخرًا يقدمه طاهٍ حائز على نجمة ميشلان. Credit: Courtesy Belmond

ويتميز Splendido بكونه ديرًا يعود تاريخه إلى القرن الـ16، ويطلّ على ميناء بورتوفينو الشهير.

ويتألف من غرف تم تجديدها حديثًا ومسبح بمياه مالحة.

وسيحصل الضيوف على قائمة تذوق من خمسة أطباق من إعداد إمبرت (الذي سيكون هناك شخصيًا)، تليها الكوكتيلات، ليلة الجمعة.

وفي يوم السبت، سيستمتعون بعرض خاص لفيلم في الهواء الطلق في ساحة بيازيتا الشهيرة في بورتوفينو.

وستكون هذه المرة الأولى التي يزور فيها القطار الريفييرا الإيطالية، لكنها لن تكون الأخيرة.

ومن المخطط أن يكون حدثًا سنويًا، حيث سيتم تأكيد تواريخ العام 2025.

وسيبقى فندق Splendido مغلقًا لهذا الموسم حتى 8 يونيو/ حزيران، حيث تبلغ تكلفة أرخص غرفة 3,124 دولارًا في الليلة الواحدة.

وتكون الإقامة في الفندق أقل تكلفة عند الحجز في منتصف الأسبوع ونهاية شهر سبتمبر/ أيلول، أي قبل إغلاقه، حيث تبلغ 1,927 دولارًا في الليلة.

وفي الوقت عينه، يتضاعف سعر فندق Nazionale ذات النجوم الثلاثة من 272 دولارًا، أو من 437 دولارًا مع إطلالة على البحر.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يتمتعون بميزانية بورتوفينو، فمن الأفضل الإقامة في سانتا مارغريتا ليغوري.