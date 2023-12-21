رجل متهم بسرقة 23 ألف دولار نقدًا من 3 ركاب على متن طائرة

نشر الخميس ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2023

شاهد.. طائرة "ثقيلة" يميل ذيلها كالأرجوحة إلى الوراء وترتفع مقدمتها أثناء وقوفها على الأرض

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتُهم رجل بسرقة أكثر من 23 ألف دولار نقدًا من ثلاثة ركاب، أثناء رحلة جوية اقتصادية، من فيتنام إلى سنغافورة.

وكان المواطن الصيني الذي يبلغ من العمر 52 عامًا، على متن رحلة تُديرها شركة "سكوت" للطيران.

ويُعرّف عنه باسم تشانغ شيو تشيانغ في لائحة الاتهام.

وقال متحدث باسم شركة الطيران لـCNN إنها "على علم بالحادث" الذي وقع على متن رحلة من مدينة هو تشي منه إلى سنغافورة في 16 ديسمبر/ كانون الأول.

وأوضح: "قام أحد الركاب بتنبيه طاقم الطائرة بوجود سرقة مشتبه بها في المقصورة.. وتم إعلام وحدة شرطة المطار".

وتُشكّل سرقة المقصورة جريمة فيدرالية في العديد من الدول، وهي أكثر شيوعًا مما يعتقده معظم المسافرين.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، حذّرت شرطة هونغ كونغ من ارتفاع معدل السرقة على متن الطائرات، بعد اكتشاف عصابة إجرامية تسرق بطاقات الائتمان من الركاب.

وفي عام 2019، أعلنت شركة طيران "كاثي باسيفيك" في هونغ كونغ عن حملة صارمة مناهضة للسرقات الصغيرة لإمدادات الرحلة على متن طائراتها، من قبل طاقم الطائرة.

وتم حبس المواطن الصيني لإجراء مزيد من التحقيقات.

وإذا تمت إدانته بالسرقة، فقد يواجه عقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات، أو غرامة، أو كليهما عن كل تهمة.

وقالت شركة "سكوت" إنها غير قادرة على تقديم مزيد من التفاصيل حول القضية، لكنها تحثّ الطاقم والركاب على ضرورة أخذ الحيطة والحذر على متن الطائرة.

وأوضحت في بيان: "تم تدريب طاقم التشغيل لدينا على أن يكون يقظًا تجاه أي سلوك مشبوه على متن رحلاتنا.. كما ننصح عملاءنا بالحفاظ على مقتنياتهم الثمينة في جميع الأوقات".