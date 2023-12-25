نشر الاثنين ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عثر ضباط إدارة أمن النقل الأمريكي (TSA) على 17 رصاصة ملفوفة في حفاضات أطفال "نظيفة"، داخل حقيبة مسافر في مطار "لاغوارديا" في مدينة نيويورك، حسبما ذكرته الوكالة التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان صحفي.

واكتُشِفت الذخيرة المخفية من عيار 9 مليمتر بعد أن أثارت حقيبة يد أحد الركاب إنذارًا في جهاز الأشعة السينية بنقطة تفتيش تابعة لإدارة أمن النقل.

وفي بيانها الصحفي، أشارت إدارة أمن النقل إلى هذا الاكتشاف بكونه "تعريفًا جديدًا لعبارة الحفاضات المتسخة"، وأضافت أنّه "من الواضح أن هذا الرجل يحتاج إلى خطة مضادة للرصاص لتعبئة حقيبته المحمولة قبل التوجه إلى المطار في رحلته التالية".

وصرحت الوكالة أنّ المسافر، وهو من سكان ولاية أركنساس، أفاد في البداية أنّه لا يعرف كيف وصلت الحفاضة المليئة بالرصاص إلى حقيبته، ومن ثم اقترح أنّ حبيبته قد تكون هي من وضعتها هناك.

وأوضحت إدارة أمن النقل أنه تم إخطار شرطة هيئة الميناء (PAPD)، وتم تحرير محضر ضد الرجل لحيازته الذخيرة بشكلٍ غير قانوني.

وأكدت PAPD أنّه تم إصدار أمر استدعاء جنائي للمسافر، البالغ من العمر 20 عامًا، بتهمة حيازة ذخيرة بشكل غير قانوني.

وجاء هذا الاكتشاف، الأربعاء، قبل يوم من ما تتوقع إدارة أمن النقل أن يكون أكثر الأيام ازدحامًا في فترة السفر أثناء موسم العطلات.

وتحدد إدارة أمن النقل ذروة السفر خلال العطلات بالفترة الممتدة لـ12 يومًا بدءًا من الخميس، ومن المتوقع خلالها أن تشهد عبور أكبر عدد من المسافرين جواً عبر نقاط التفتيش الأمنية.

ومن المتوقع أن تكون المطارات أيضًا مزدحمة بشكل خاص يوم الجمعة بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول، وكذلك الثلاثاء الموافق 2 يناير/ كانون الثاني لاندفاع العائدين إلى منازلهم.

وتقول إدارة أمن النقل إنّه من المتوقع أن يكون عدد المسافرين خلال الفترة بأكملها أعلى بنسبة 6% عن عام 2022.