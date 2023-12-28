نشر الخميس ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2023

ليس لضعاف القلوب.. هل تجرؤ على عبور هذا الجسر الزجاجي في فيتنام المعلق على ارتفاع 150 متراً فوق سطح الأرض؟

من كوريا الجنوبية إلى اليابان.. دول في آسيا تتخلى عن إستراتيجية "صفر كوفيد" وتفتح حدودها للسياحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُزيح الستار الأسبوع الماضي عن بقعة ساخنة جديدة لصور الـ"سيلفي" تُدعى "Kiss Bridge" (جسر التقبيل)، حيث يمكن للشركاء مشاركة لحظة رومانسية عند غروب الشمس في فيتنام.

والجسر ثمرة تعاون بين المهندس المعماري الإيطالي، ماركو كازامونتي، ومطور السياحة الفاخرة "Sun Group".

ويقع الهيكل في جزيرة "فو كوك" جنوب فيتنام، وهي مشهورة بشواطئها الجميلة.

يقع الجسر الجديد في جزيرة "فو كوك" جنوب فيتنام. Credit: Courtesy Sun Group/Facebook

ويمتد الجسر لأكثر من 800 متر، ويتكون من قسمين منفصلين، وتصميمه مستوحى من لوحة مايكل أنجلو الكلاسيكية "خلق آدم" الموجودة في كنيسة "سيستين".

وتمامًا مثل الأصابع المرسومة في اللوحة، لا يتلامس قسما الجسر تمامًا.

وبدلاً من ذلك، يفصل بين القسمين مسافة قدرها 30 سنتيمترًا فقط.

وهذا يعني أنّ الأشخاص الذين سيقبّلون بعضهم البعض سيحتاجون للتقدم للأمام بشكلٍ كبير للتلامس.

وتم حساب المسافة بين الجسر بدقة بشكلٍ يسمح لأشعة الشمس في السقوط مباشرةً في الفجوة بين النصفين في الأول من يناير/كانون الثاني من كل عام، وفقًا لـ"Sun Group".

والاسم الفيتنامي للجسر هو "كاو هون"، والذي يُتَرجم إلى "عرض زواج".

ويقع الجسر في "سانسيت تاون" بجزيرة "فو كوك"، وعلى بُعد 40 دقيقة بالطائرة من مدينة هوشي منه.

وغالبًا تُعتَبَر "فو كووك" أفضل جزيرة في فيتنام، ويفضلها من يقضي شهر العسل في البلاد.

يقع هذا "الجسر الذهبي" وسط فيتنام. Credit: LINH PHAM/AFP/Getty Images

وأشرفت شركة "Sun Group" على العديد من المشاريع المماثلة، بما في ذلك "الجسر الذهبي" بالقرب من دا نانغ، حيث ترفع يدان عملاقتان هيكلًا متلألئًا.

ويقع الجسر على ارتفاع أكثر من 1،400 متر فوق مستوى سطح البحر، ويبلغ طوله 150 مترًا.

واستثمرت جزيرة "فو كووك" بكثافة في البُنى التحتية السياحية، وتتمتع العلامات التجارية الفندقية الراقية مثل "ريجنت"، و"إنتركونتيننتال"، و"جي دبليو ماريوت" بحضور في الجزيرة.

وبفضل هذا الجسر، يوجد الآن معلم سياحي آخر في الجزيرة يمكن للزوار تجربته.