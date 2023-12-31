نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عمّ الهدوء في كل مكان في ليلة عيد الميلاد إلا في مطار دبلن، حيث استعد أفراد لمراسم عيد الميلاد السنوية الخاصة بهم، وهي "مباركة الطائرات".

يُغلق أكثر المطارات ازدحامًا في أيرلندا في 25 ديسمبر/كانون الأول، وهو اليوم الوحيد من العام الذي لا تقلع فيه الطائرات أو تهبط فيه.

ولكن بدلاً من استخدام ذلك اليوم كعطلة، استغلت سلطات المطار فترة الراحة هذه للقيام بعمل مهم، وهو منح الطائرات مباركة احتفالية من الإله.

وأفاد مدير العلاقات الإعلامية في مجموعة DAA التي تدير مطار دبلن، غرايم ماكوين، لـCNN أنّ حفل التبريك السنوي يعود إلى عام 1947.

وقال ماكوين: "في الأصل، كان منح البركة يتعلق بطائرات إير لينغوس، وجميعها تحمل أسماء قديسين".

كما أضاف: "في ذلك الوقت (في عام 1947)، كان التبريك يُقام كل صيف، ولكن منذ عام 1967 وبعده، ومع زيادة ازدحام المطار، أصبحت البركة تُمنَح في يوم عيد الميلاد، وهو اليوم الوحيد من العام الذي يتم فيه إغلاق مطار دبلن".

لا يقتصر الأمر على خطوط طيران "إير لينغوس" هذه الأيام فحسب، فحتى طائرات خطوط "ريان إير" ذات الميزانية المحدودة تحظى ببعض الاهتمام المقدس.

وقال ماكوين: "البركة السنوية هذه الأيام مسكونية وتغطي الأسطول العام".

وأيرلندا دولة ذات أغلبية كاثوليكية، وأبلغ حوالي 69% من السكان أنّهم ينتمون إلى الطائفة الكاثوليكية في تعداد 2022.

ونفّد الأب ديزموند دويل، الكاهن المقيم في كنيسة المطار، Our Lady Queen of Heaven، التبريك في الأعوام الأخيرة.

والكنيسة تقع بين البوابتين، ويضم المطار أيضًا غرفة صلاة متعددة الأديان في المبنى رقم 2.

وفي الصور المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر دويل وهو يحمل كأسًا من الماء المقدس إلى المطار برفقة كاهن آخر، بالإضافة إلى شرطة المطار.

في الماضي، كانت الطائرات تُباَرك بشكلٍ فردي، لكن المطار مزدحم للغاية هذه الأيام، والأمر غير ممكن.

وشهد المطار 30.2 مليون مسافر في عام 2022، ويعادل ذلك زيادة قدرها 250% عن العام السابق.

وأوضح المتحدث أنّه بدلا من ذلك، يقوم الكاهن بالتبريك بشكلٍ عام من مهبط الطائرات.