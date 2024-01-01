ابتداءً من سبتمبر.. اليونان تُحد من عدد الزوار للأكروبوليس التاريخي

هل ستسافر إلى برشلونة قريبًا؟ إليك كل ما يجب معرفته قبل زيارتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد عدة أعوام من التباطؤ الناجم عن جائحة "كوفيد-19"، لم يرجع قطاع السفر إلى سابق عهده فحسب، بل ازدهر بشكلٍ إيجابي.

ووفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، كان من المتوقع للصناعة أن تحقق حوالي 9.5 تريليون دولار في عام 2023، ما يمثل 95% من مستويات ما قبل الجائحة.

ويتجلى هذا الارتفاع بالوجهات السياحية الشهيرة في جميع أنحاء العالم، والتي شهدت الكثير منها أعدادًا قياسية من الزوار خلال العام الماضي.

وقد تكون مثل هذه الزيادات مفيدة للاقتصادات المحلية وشركات الضيافة، ولكنها تأتي أيضًا مصحوبة بجوانب سلبية ملحوظة: زيادة الضوضاء، والتلوث، وحركة المرور، والضغط على الموارد العامة، وانخفاض نوعية الحياة للسكان المحليين، وتراجع جودة تجارب الزوار على سبيل المثال.

إليك نظرة على بعض أبرز الوجهات حول العالم التي عانت من السياحة المفرطة في عام 2023، إلى جانب ما يتم القيام به لمعالجة هذه المشكلة

أمستردام

تعمل أمستردام بنشاط على تثبيط عزيمة بعض السياح لعدم زيارة المدينة. Credit: Koen van Weel/ANP/Zuma

في عام 2023، لم يخجل مسؤولو السياحة في أمستردام من استهداف فئة سكانية معينة، أي الشباب البريطانيين الذكور، باعتبارهم "سياح مزعجين" غير مرحب بهم في العاصمة الهولندية.

استهدفت المبادرة، التي أُعلن عنها في مارس/ آذار 2023، الشباب البريطانيين الذكور على وجه التحديد، وطُلب منهم "البقاء بعيدًا" إذا كانت لديهم خطط "للجموح" في أمستردام.

وتُعد هذه الحملة جزءًا من خطة المدينة الشاملة للحد من السياحة الجماعية، وجذب نوع مختلف من التركيبة السكانية وجعل الحياة أكثر ملاءمة للسكان، خاصة في "دي فالين"، المعروفة أيضًا باسم "منطقة الضوء الأحمر".

كيفية تجنب الازدحام: تُعد أشهر يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ومارس/ آذار من بين الأشهر الأقل زيارة في أمستردام، ولكن يجب على المسافرين أيضًا أن يستعدوا للتعامل مع الطقس البارد والممطر. ويجلب شهر يونيو/حزيران طقسًا أفضل ولكن المزيد من الحشود، ولكن ليس بالمستوى ذاته عند وقتٍ لاحق من الصيف.

أثينا

سياح يزورون معبد البارثينون بالأكروبوليس في أثينا خلال موجة الحر في يوليو 2023 Credit: Milos Bicanski/Getty Images/File

لم تمنع موجة الحر الحارقة في أوروبا اندفاع الزوار إلى العاصمة اليونانية هذا الصيف.

وفي الواقع، كان الأكروبوليس، الموقع الأثري الأكثر زيارة في البلاد، مكتظًا للغاية لدرجة أن المسؤولين في سبتمبر/أيلول حددوا عدد زوار المعلم القديم ليبلغ 20 ألف زائر يوميًا عبر نظام تحديد على موقع حجز كل ساعة.

واعتبارًا من أبريل/ نيسان 2024، سينطبق نظام الحجز الجديد أيضًا ليضم أكثر من 25 موقعًا أثريًا ومعالم أخرى في جميع أنحاء البلاد.

كيفية تجنب الحشود: يمكن القيام بالزيارة خارج شهري الذروة أي يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.

وتُعتبر الفترة بين شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار مميزة قبل وصول حشود الزوار خلال فصل الصيف.

بالي

أجبر الزوار من ذوي السلوك السيئ إلى إعادة تفكير بالي في علاقتها بالسياحة. Credit: Made Nagi/EFE/Zuma

بعد النجاح الهائل الذي حققته مذكرات الكاتبة إليزابيث جيلبرت، التي تحولت فيما بعد إلى فيلم بعنوان "Eat Pray Love"، ارتفعت شعبية بالي.

ولكن لا يشكل المسافرون الذين يبحثون عن الروحانية إلا جزءًا من موجة السياح التي أغرقت المقاطعة الإندونيسية على مدار العقد الماضي، بدءًا من البدو الرحل، وصولًا إلى السياح الجامحين.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح الزوار الذين يخرجون عن السيطرة مشكلة خاصة لدرجة أنّه في ربيع عام 2023، طلب حاكم المقاطعة وايان كوستر إرفاق قائمة ما يجب فعله وما لا يجب فعله في جوازات السفر السياحية.

وسيتعين على السياح الدوليين المتجهين إلى بالي، ويزورونها اعتبارًا من 14 فبراير/ شباط 2024، دفع ضريبة جديدة قدرها 150 ألف روبية إندونيسية، أي ما يعادل حوالي 10 دولارات.

كيفية تجنب الازدحام: موسم الأمطار عمومًا يمتد من أكتوبر/ تشرين الأول إلى أبريل/ نيسان، ما يعني عددًا أقل من السياح، باستثناء ديسمبر /كانون الأول، ويناير/كانون الثاني، وخاصةً رأس السنة الجديدة، عندما تجذب الحفلات الشاطئية في المنتجعات عبر الجزيرة الآلاف من المحتفلين.

ويُعد يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من أكثر الأشهر ازدحامًا بالزوار الدوليين.

برشلونة

قامت برشلونة مؤخرًا بنقل محطة الرحلات البحرية بعيدًا عن المدينة للمساعدة في مكافحة السياحة المفرطة. Credit: Angel Garcia/Bloomberg/Getty Images

كانت برشلونة من بين المدن الأوروبية الأولى التي حظرت الفنادق الجديدة وسط المدينة، وقيدت تأجير الغرف على المدى القصير.

وكثفت المدينة الإجراءات للحد من مشكلة السياحة المفرطة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أغلقت برشلونة محطة الميناء الشمالية أمام حركة الرحلات البحرية بعد اتفاق مع السلطات المحلية لنقل السفن بعيدًا عن المدينة، وهي خطوة ستؤثر على نحو 340 رصيفًا سنويًا للرحلات البحرية، وفقًا لما ذكرته البيانات الصادرة عن سلطات الميناء.

واعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان 2024، سيتعين على السياح (بما في ذلك المشاركين في الرحلات البحرية) دفع رسوم إضافية أعلى للمدينة تبلغ 3.25 يورو (حوالي 3.50 دولارًا)، مقارنة بـ 2.75 يورو (حوالي 3 دولارات) في عام 2023.

باريس

من المتوقع أن تشهد باريس اكتظاظًا كبيرًا في عام 2024، ومن المرجح أن تجلب الألعاب الأولمبية الصيفية حشودًا إضافية. Credit: Andrea Mantovani/Bloomberg/Getty Images

تُعد مدينة الأضواء وجهة مفضلة دائمًا لمحبي الموضة والثقافة، وجذبت باريس موجة أخرى من الزوار على مدى السنوات القليلة الماضية.

ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى الشعبية الكبيرة التي حققها برنامج "Emily in Paris" على "Netflix"، والدور الذي تلعبه المدينة في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

وفي يونيو/حزيران من 2022، أعلن متحف اللوفر أنه سيحد من عدد الزوار اليوميين إلى 30 ألفًا.

كيفية تجنب الحشود: من المتوقع أن تكون باريس مزدحمة بشكل خاص في عام 2024 خلال الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي تنطلق بتاريخ 26 يوليو/تموز.

البندقية

صورة تظهر القناة الكبرى بعد أن قام نشطاء حركة Extinction Rebellion بسكب الفلوريسين بالقرب من جسر ريالتو في البندقية Credit: MARCO SABADIN/AFP via Getty Images

كافحت هذه المدينة الإيطالية القديمة للسيطرة على الحشود لفترة طويلة، ولكن يبدو أنّ السياحة المفرطة تصدرت عناوين الأخبار أكثر من أي وقت مضى في عام 2023.

وكان وضع الخطط الملموسة لمعالجة هذه القضايا بطيئاً.

وقبل عدة سنوات، أعلن المسؤولون عن خطة لفرض ضريبة سياحية على الزوار النهاريين، ولكن بعد اعتراضات وانتكاسات مختلفة، لم يصدر جدول الرسوم إلا مؤخرًا، ولن يدخل حيز التنفيذ حتى أبريل/نيسان 2024.

كيفية تجنب الحشود: تشهد الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني ومارس/ آذار، أجواء باردة، ولكن يكون هناك عدد أقل بكثير من السياح.