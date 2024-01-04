كيف كانت البيتزا في إيطاليا منذ 2000 عام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعلم أي شخص يزور إيطاليا بوجود قواعد غير مكتوبة يجب الالتزام بها، ويتمحور أهمها حول الطعام، ومن بينها وضع شرائح الأناناس على البيتزا، وهو ما يُعتَبر "بدعة".

ولكن قد يكون 2024 العام الذي يخترق فيه طبق بيتزا الأناناس إيطاليا، وذلك بفضل صانع البيتزا الشهير في مدينة نابولي، جينو سوربيلو، والذي أضاف شرائح الأناناس إلى قائمته في "فيا دي تريبونالي"، وهو أشهر شارع بيتزا في العالم.

ويقدم سوربيلو طبقه الذي يُدعى "مارغاريتا كون أناناس" مقابل 7 يوروهات (7.70 دولار).

أثار جينو سوربيلو ضجة في إيطاليا بسبب طبق البيتزا بالأناناس خاصته. Credit: Gino Sorbillo

ولكن الطبق ليس عبارة عن بيتزا هاواي اعتيادية، بل نسخة عن بيتزا تُدعى "بيانكا"، أي مجرّدة من طبقة الطماطم، ويُوضع فوقها ما لا يقل عن ثلاثة أنواع من الجبن، مع طهي الأناناس مرتين للحصول على مذاق شبيه بالكراميل.

وقال سوربيلو، وهو صانع بيتزا من الجيل الثالث، لـCNN إنّه ابتكر هذا الطبق "لمكافحة التحيز الغذائي".

وشرح الطاهي: "لاحظت في الأعوام القليلة الماضية إدانة الكثير من الناس لمكونات أو طرق إعداد الطعام فقط لأنّ معظم الأشخاص لم يعرفوا بهذه المكونات في الماضي. لذلك أردت وضع هذه المكونات المتنازع عليها، والتي يتم التعامل معها كما لو كانت سمًّا، على بيتزا نابولي، لجعلها لذيذة".

ولدى سوربيلو 21 فرعًا حول العالم، بما في ذلك ميامي، وطوكيو، وإيبيزا.

ولكنّه أشار إلى أنّ تقديم بيتزا الأناناس في مقره الرئيسي بالمركز التاريخي لنابولي، الذي يعود تاريخه إلى 3 آلاف عام، كان نقطة مهمة أيضًا.

بداية الضجة

يعود تاريخ المركز التاريخي لنابولي إلى أكثر من 3 آلاف عام. Credit: Gino Sorbillo

وسواءً كان لذيذًا أم لا، غير أن البيتزا بالأناناس بمثابة لعنة بالنسبة لغالبية الإيطاليين، ولم يلق طبق البيتزا الذي كشف عنه الطاهي عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع قبولًا واسعًا لدى الكثيرين.

وقال سوربيلو إنّ الطبق أثار "ضجة"، مع تلقيه الإهانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر لدرجة مناقشة هذه الوجبة على التلفزيون الوطني.

ولكنه أشار إلى أنّ الذين تمتعوا بالفضول الكافي لتجربتها، تحلوا بالإيجابية، موضحًا: "قبل الكشف عن الطبق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وضعته ضمن القائمة من دون أن أقول شيئًا لأسبوعين، وطلبه الكثير من الناس، حتّى النابوليين أنفسهم".

ابتكر سوربيلو أيضًا بيتزا بصلصة الكاتشب لإغاظة منتقديه بشكلٍ أكبر. Credit: Gino Sorbillo

أضاف سوربيلو: "لكن إيطاليا منقسمة إلى نصفين بشأن هذا الأمر. ولا ينطبق الأمر على إيطاليا فقط. هناك الكثير من المناقشات التي بدأت حول هذا الموضوع. أعتقد أنّ الأشخاص ليسوا فضوليين بشكلٍ عام، وهم يشعرون بالارتياب من أي شيء مختلف".

وكان رد فعل الصحافية في مجال الغذاء، باربرا بوليتي، التي هرعت مباشرةً إلى نابولي لتجربة الطبق، إيجابيًا.

وقالت بوليتي إنّه "جيّد، وطازج، وأنا أؤيده"، ومن ثم أضافت: "هل تعلم أنّ الأناناس كان جزءًا من الثقافة الغذائية في أوروبا منذ أن تذوقه كريستوفر كولومبوس في جوادلوب في عام 1493، وجلبه معه؟".

وبالنسبة لسوربيلو، لا يختلف الأناناس الموضوع على البيتزا عن الإضافات الأكثر ميلاً إلى المغامرة التي كان صنّاع البيتزا يعملون عليها في الأعوام الأخيرة.

وشرح: "في الأعوام القليلة الماضية، استخدم الأشخاص مكونات لم تُستَخدم مطلقًا قبل خمس أو ست سنوات. الآن نستخدم اللحم المملح من ألتو أديجي، والمرتديلا التي لم تُستَخدَم قبل 10 أعوام، والفستق المفروم، ومسحوق الزيتون، ورغوة الموزاريلا، وحتّى المربى. لماذا لا ينبغي علينا إعادة اكتشاف الأناناس؟ لقد أصبحت البيتزا أكثر إثارة للاهتمام على مدى الأعوام الخمسة أو الستة الماضية".