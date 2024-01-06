السعودية.. كيف تقضي يومًا كاملًا في الرياض بـ10 دولارات فقط؟

(CNN)— كشف الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، توني دوغلاس، والذي شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي لطيران الإتحاد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، عن موعد البدء بتشغيل الشركة لرحلاتها وأهدافها.

الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، توني دوغلاس

جاء ذلك في مقابلة لدوغلاس مع الزميلة إيليني جيوكوس على CNN حيث قال: "هذه (السعودية) دولة عضو في مجموعة العشرين تستثمر الآن بقوة في التنويع الاقتصادي وفي المستقبل سيكون الجزء الثاني الأكبر منه هو السياحة وعليه استُثمر التريليونات من الدولارات في الاستقطاب والجدب للمعالم السياحية".

وتابع قائلا: "سنبدأ بالطيران في الربع الثاني من العالم 2025 سيكون هناك 20 مدينة في العام لمدة 5 سنوات وبحلول العام 2030 سننظر إلى ربط أكثر من 100 مدينة وهذا أسرع نمو لشركة مبتدئة بهذا الحجم شوهد في أي مكان".

وردا على سؤال حول لماذا تؤسس شركة طيران جديدة مع وجود الخطوط الجوية السعودية؟ أجاب دوغلاس: "من المهم النظر إلى المساحة الأرضية للمملكة العربية السعودية والتي تبلغ أكثر من مساحة نصف أوروبا الغربية ولدينا التعداد السكاني الأكبر في شبه الجزيرة العربية وهذه الدولة بالنظر إلى المسار الذي هي عليه والطموح الذي لديها لابد لها من اتصال عالمي.."