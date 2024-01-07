نشر الأحد ، 07 يناير / كانون الثاني 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مدينة البندقية الإيطالية أنّها ستحدّ عدد مجموعات المشي السياحية إلى 25 شخصًا، وتحظّر استخدام مكبرات الصوت في أحدث جهودها لمكافحة السياحة الجماعية.

وستُمنع المجموعات من التوقف في الشوارع الضيقة، أو الجسور، أو الممرات.

وأفاد بيان على الموقع الإلكتروني لمدينة البندقية أنّ اللوائح الجديدة، التي تقيّد الأنشطة السياحية في المدينة المكتظة، ستدخل حيز التنفيذ في المركز التاريخي، وجزر مورانو، وبورانو، وتورسيلو في يونيو/حزيران من عام 2024.

وذكر البيان: "لا يمكن للمجموعات أن تتجاوز 25 شخصًا، أي نصف الركاب في حافلة سياحية، كما يُمنع استخدام مكبرات الصوت التي قد تسبب ارتباكاً وإزعاجاً".

ووصفت عضوة مجلس الأمن، إليزابيتا بيشي، هذه الخطوات بكونها "إجراء مهم يهدف إلى تحسين إدارة المجموعات"، إضافةً إلى "تعزيز السياحة المستدامة، وضمان حماية المدينة، وسلامتها".

وتحدّ متاحف البندقية عدد المجموعات إلى 25 شخصًا بالفعل.

وقال مستشار السياحة في المدينة، سيمون فينتوريني، إنّ هذه الخطوة جزء من إطار أوسع للتدخلات التي تهدف إلى تحسين إدارة السياحة في البندقية، وتحقيق توازن أفضل بين احتياجات السكان والزوار.

وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بعد شهرين من فرض رسوم الزيارة التجريبية البالغة 5 يورو (5.40 دولارًا) لزوار اليوم الواحد إلى المدينة.

ويأتي ذلك أيضًا بعد أن أوصت منظمة اليونسكو في يوليو/تموز الماضي بإضافة مدينة البندقية إلى قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر.

ودعت منظمة اليونسكو الحكومة الإيطالية إلى "ضمان أقصى قدر من التفاني" لمعالجة "المشاكل القائمة منذ فترة طويلة" في المدينة.

ولأعوام، كافحت الوجهة السياحية الشهيرة مع عدد كبير جدًا من الزوار، إضافةً لتأثيرات تغير المناخ.