من إيطاليا والمكسيك إلى الإمارات..10 من أكثر الفنادق إثارةً لعام 2024

على متنها أكبر حديقة مائية في البحر.. أضخم سفينة سياحية بالعالم تستعد للإبحار من بورتوريكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدأ العديد من الأشخاص في هذه الفترة بالتفكير في رحلاتهم المستقبلية خلال عام 2024. وهل سيكرّرون رحلاتهم المفضلة القديمة؟ أو يجربون مكانًا جديدًا؟

قد تساعدكم هذه القائمة في ذلك، إذ تسلط الضوء على الفنادق التي سيتم افتتاحها في عام 2024.

The Leinster، أيرلندا

Credit: The Leinster

لفترةٍ طويلة، لم يكن هناك سوى مكان لفندقٍ واحد شهير في ساحة "ميريون" في دبلن، وقرّر فندق The Leinster تغيير ذلك في عام 2024.

وسيُفتَتَح الفندق في فبراير/شباط، بألواحه الأمامية المزخرفة، والأعمال الفنية الأيرلندية المعاصرة المنتشرة حول المساحات العامة، ومطعمه الساحر على السطح بمأكولاته التي تمزج بين النكهات الأيرلندية، والفرنسية، ودول جنوب شرق آسيا.

تبدأ الأسعار من 275 دولارًا.

نُزُل Kibale، أوغندا

Credit: Volcanoes Safaris

اشتهرت شركة Volcanoes Safaris بنُزُلها السياحية البيئية رفيعة المستوى في أوغندا ورواندا لأكثر من عقدين من الزمن.

وهذا العقار الجديد في حديقة "كيبالي" الوطنية مثالي لمحبي قردة الشمبانزي، وتضم الحديقة مجتمعًا يضم أكثر من ألف قرد شمبانزي.

وفي الوقت ذاته، سيمتد النُزُل على موقع مساحته 150 فدانًا مع إطلالات على جبال "روينزوري"، و"سهول الملكة إليزابيث"، وقناة "كازينجا" المحبوبة من قِبَل أفراس النهر، والتي تربط بحيرتي "إدوارد" و"جورج".

وتبدأ أسعار النُزُل من 1،200 دولار للشخص الواحد، ويشمل العرض الوجبات الرئيسية الثلاثة، بالإضافة إلى المشروبات الكحولية، وخدمة غسل الملابس، والأنشطة، وعلاجات المنتجع الصحي.

منتجع أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة

Credit: Anantara Hotels & Resorts

سيشهد يناير/كانون الثاني افتتاح هذا المنتجع في الخليج.

ورغم أنّه على بُعد أقل من ساعة من دبي، إلا أنّك ستشعر أنّه بعيد.

وتركّز رأس الخيمة، الإمارة الواقعة في أقصى الشمال على الحدود مع سلطنة عُمان، على سياحة الطبيعة، والمغامرات، حيث يتوزع زوارها بين الجبال، والصحراء، والشواطئ.

ويقع هذا العقار في جزيرة ميناء العرب.

ورُغم قربها من المناطق الحضرية، إلا أنها تقع على بحيرة لأشجار المانغروف، وتحيط بها الأراضي الرطبة المحمية حيث تمرح السلاحف، والدلافين، وطيور الفلامنجو.

تبدأ الأسعار من 525 دولارًا.

The Residence Douz، تونس

Credit: The Residence Douz

وفي الوقت الحالي، تبلغ درجة الحرارة 16 درجة مئوية تقريبًا في مدينة دوز، التي تُعتَبر مدخلاً للصحراء الكبرى في تونس، ولحسن الحظ، تم افتتاح هذا الفندق للتو.

وتنتشر 50 فيلا بيضاء اللون ذات أسقف مسطحة بين أشجار النخيل، واستوحي تصميمها من التقاليد المحلية، ويتجسد ذلك بالأسرّة ذات الإطارات الخشبية البسيطة، والمصابيح النحاسية التي تأتي على شكل فانوس، والأرائك الجلدية.

تبدأ الأسعار من 313 دولارًا.

KAI Akiu، اليابان

Credit: Hoshino Resorts

يشهد أبريل/نيسان افتتاح هذا النُزُل التقليدي الجديد من طراز "ريوكان" في أكيو التي اشتهرت بمياهها الحرارية لـ1،500 عام.

ورغم أنّ الوصول إلى المنطقة كان صعبًا في الماضي، إلا أنّه أصبح على بُعد رحلة مقدارها 90 دقيقة بالقطار السريع من طوكيو، أو رحلة مقدارها 30 دقيقة من سينداي.

وتطل الغرف الـ49 على وادي مغطى بالغابات، ونهر موجود بالأسفل، بينما تتوفّر حمامات الينابيع الساخنة في الخارج.

تبدأ الأسعار من 435 دولارًا.

"ون آند أونلي زعبيل" في دبي، الإمارات العربية المتحدة

Credit: Rupert Peace/Courtesy One&Only Resorts

من الصعب التفرّد في مدينة كدبي.

وتمكّن منتجع "ون آند أونلي" الثالث في المدينة، الذي افتُتِح في 5 يناير/كانون الثاني، من القيام بذلك مع ما لا يقل عن 6 طهاة حائزين على نجمة "ميشلان" يعملون في 11 مطعمًا، وأطول مسبح لا متناهي في دولة الإمارات.

ويُعتبر "المنتجع الحضري العمودي" جزء من مشروع "ون زعبيل"، وهو عبارة عن برجين مزدوجين يربطهما ممر زجاجي على ارتفاع 320 قدمًا (مئة متر تقريبًا) فوق سطح الأرض.

تبدأ الأسعار من 470 دولارًا.

Banyan Tree Veya، المكسيك

Credit: Banyan Tree Group

يقع هذا المنتجع بين الطبيعية القمرية الصخرية في وادي "غوادالوبي"، وسيتم افتتاحه في 15 فبراير/شباط.

ويشمل المنتجع فائق الأناقة، الذي صممه المهندس المعماري المكسيكي ميشيل روجكيند، 30 فيلا على تلال شديدة الانحدار، ولكل منها حمام سباحة خاص بها، ونوافذ ممتدة من الأرض حتّى السقف مطلة على الوادي.

تبدأ الأسعار من 599 دولارًا.

Voaara في جزيرة "سانت ماري"، مدغشقر

Credit: Courtesy Voaara

ما الذي يمكن أن يكون أكثر سكونًا من مدغشقر؟ الإجابة هي جزيرة قبالة مدغشقر نفسها.

وستكون جزيرة "سانت ماري" موطنًا لهذا المنتجع الصغير المكوّن من 8 أكواخ وفِلل (ومن المتوقع أن ينمو العدد ليصل إلى 45 كحدٍ أقصى مع مرور الوقت).

وستتذوق طعم الرفاهية وأنت حافي القدمين في هذا المكان، إذ أن غرفة المعيشة في الفيلا على سبيل المثال مفتوحة لعناصر الطبيعة، كما أنّك ستبقى محاطًا بالطبيعة في جميع أنحاء المنتجع، وكائنات مثل الحيتان الحدباء التي تهاجر على طول الساحل بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول.

تبدأ الأسعار من 495 دولارًا.

Romeo Roma، إيطاليا

Credit: Romeo Hotels

يُعَد فندق Romeo Roma، الذي سيُفتَتَح في فصل الربيع، واحدًا من آخر مشاريع النجمة المعمارية، زها حديد، قبل وفاتها في عام 2016.

ويقع الفندق يقع بجوار ساحة "ديل بوبولو" في روما بقصر يعود تاريخه إلى القرن الـ17، وسيمزج بين لمسات حديد المميزة مثل السلالم الانسيابية، مع اللوحات الجدارية الأصلية، والكثير من الرخام الإيطالي.

ستؤكَّد أسعار الفندق لاحقًا.

منتجع Mercure في مطار "داروين"، أستراليا

Credit: Darwin Airport Resort

رغم أن فنادق المطارات ليست مشوقة في العادة، إلا أنّ الفلل ذات المسابح الكبيرة، وبرامج الاستدامة مشوِّقة بالتأكيد، ما يعني أنّ هذا المنتجع المجاور لـ"مطار داروين" قد يصبح وجهة بحد ذاتها.

ويقع المنتجع، الذي يمزج بين فندقين موجودين بالفعل تم تجديدهما بالكامل، على أرض شعب "لاراكيا"، كما تُزيّن أعمال فنية من أنامل السكان الأصليين مساحاته.

تبدأ الأسعار من 129 دولارًا.