كوريا الشمالية تدعو السياح الروس لتجربة تزلج "صديقة للعائلة"

نشر الأحد ، 14 يناير / كانون الثاني 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وكالة سفر روسية عن ما يبدو أول جولة سياحية إلى كوريا الشمالية منذ أن أغلقت الدولة المعزولة حدودها بسبب فيروس كورونا. ووعد الإعلان برحلة تزلج "صديقة للعائلة" إلى منتجعٍ فاخر خارج العاصمة، بيونغ يانغ.

ومثل العديد من البلدان الأخرى، فرضت كوريا الشمالية إجراءات صارمة لمكافحة الجائحة، وأغلقت حدودها الخاضعة لرقابة مشددة بالفعل عندما بدأ المرض بالانتشار في جميع أنحاء العالم في أوائل عام 2020.

ومقابل 750 دولارًا، يمكن للسياح الروس الآن التسجيل ليكونوا أول مسافرين معروفين يعودون إلى البلاد في رحلة مدتها 4 أيام إلى منتجع "ماسيكريونغ" للتزلج، وفقًا للإعلان الموجود على الموقع الإلكتروني لوكالة السفر الروسية Vostok Intur.

صورة لمنتجع "ماسيكريونغ" للتزلج في كوريا الشمالية التُقِطت في عام 2019. Credit: Carl Court/Getty Images

وقبل ظهور جائحة كورونا، اعتادت البلاد تقديم جولات غامضة، لكن منسقة للغاية، للراغبين في إلقاء نظرة على الدولة الأكثر عزلة في العالم، والمحكومة لفترة طويلة من قِبَل زعيمها، كيم جونغ أون، ووالده وجده الراحلين.

وقال المدير العام لشركة Koryo Tours، سايمون كوكيريل، إنّ الرحلة ستكون الأولى إلى كوريا الشمالية منذ إغلاق حدودها في يناير/كانون الثاني منذ عام 2020.

وأكّد كوكيريل أنّها "علامة إيجابية"، لكنه حذر من افتراض أنّها تعني إنعاشًا أوسع لصناعة السياحية الصغيرة في كوريا الشمالية قبل الجائحة.

وقال كوكيريل، الذي تضررت شركته السياحية بعد إغلاق الحدود: "سأكون حذرًا في افتراض أنّ ذلك سيؤدي إلى افتتاح عام أمام جميع السياح".

لم تعلن كوريا الشمالية عن استئناف السياحة، لكن وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التقى وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية لبيونغ يانغ، يون جونغ هو، بحاكم إدارة المناطق البحرية في موسكو، أوليغ كوزيمياكو، خلال زيارته لكوريا الشمالية في ديسمبر/ كانون الأول.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنّ الجانبين ناقشا "قضايا وضع التعاون الاقتصادي الإقليمي بين البلدين في مستوى أعلى".

وتواصلت CNN مع وكالة السفر Vostok Intur، ومقرّها روسيا، للتعليق.

وبحسب موقعها عبر الإنترنت، تنظم الوكالة جولات منتظمة إلى الصين، وكانت رحلتها إلى كوريا الشمالية أحدث إضافة لها.

ومن المقرر أن تغادر الرحلة المعلن عنها إلى كوريا الشمالية مدينة فلاديفوستوك الساحلية الروسية في 9 فبراير/شباط.

وفقًا للإعلان، تغطي الرسوم رحلات العودة من فلاديفوستوك إلى بيونغ يانغ، ورحلة الحافلة إلى منتجع "ماسيكريونغ" للتزلج.

ونص الإعلان على التالي: "في ماسيكريونغ، ستجد نفسك في جنة حقيقية لمحبي الرياضات الشتوية"، مشيرًا إلى "هواء الجبل النظيف والمناظر الخلابة".

وتتضمن خطة الرحلة أيضًا زيارات إلى المتاحف والمعابد المحلية.