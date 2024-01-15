عجائب الطبيعة الخفية تتجلى بهذه الصور المقربة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شملت الصور الفائزة في مسابقة مصور العام بمجال التصوير المقرب في 2023 (Close-up Photographer of the Year) مشهدًا للنمل أثناء رش الحمض، وكائن روبيان يطفو فوق نجمة بحر زاهية، وفراشة بالقرب من حفل زفاف.

وتحتفل المسابقة، في نسختها الخامسة، بتصوير "الماكرو" و"المايكرو" (micro and macro photography)، وتسعى جاهدة لإظهار عجائب العالم الطبيعي الخفية، من بينها الفطريات المجهرية والحيوانات المهيبة.

التقطت المصورة رينيه كريكيلس هذا المشهد للنمل في هولندا. وتدافع الحشرات عن مجتمعها عبر رش الحمض. تصوير: René Krekels /cupoty.com

وتصوير "المايكرو" مصطلح مستخدم لالتقاط صور لأشياء صغيرة تتطلب تكبيرًا، بينما ينطوي مصطلح "الماكرو "على التقاط صور مقرّبة لأشياء أكبر.

مشهد زاهي التقطه سايمون ثيوما في أستراليا. وتجمع الصورة بين روبيان ونجمة البحر. Credit: Simon Theuma/cupoty.com

وكشفت المؤسِّسة المُشارِكة في المسابقة، وعضوة لجنة التحكيم، تريسي كالدر، لـCNN كيف تُظهِر الصور تفاعلات استثنائية بين الحيوانات والنباتات، ما يوضح ترابط وتداخل كل شيء في العالم الطبيعي.

وقالت كالدر إنّها "تحتفل بالحيوانات والسلوكيات التي لم يرها أو يواجهها الأشخاص من قبل".

التُقِطت هذه الصورة، والتي تُظهر فراشة تراقب حفل زفاف من نافذة، في المجر. تصوير: Csaba Daróczi/cupoty.com

وكانت الجائزة الكبرى لهذا العام من نصيب المصور المجري، تشابا داروتشي، لصورته باللونين الأبيض والأسود لطائر كاسر البندق الأوراسي، وهو يحلّق عبر غابة.

والتُقِطت هذه الصورة الرائعة بكاميرا "غو برو" من داخل جذع شجرة مجوف، وهي تقدم منظورًا جديدًا للطائر أمام خلفية من الأشجار.

كانت الجائزة الكبرى لهذا العام من نصيب المصور المجري تشابا داروتشي. تصوير: Csaba Daróczi/cupoty.com

وفاز الإسباني، كارلوس بيريز نافال، البالغ من العمر 17 عامًا بلقب المصور الشاب لهذا العام في مجال التصوير المقرب بسبب صورة التقطها لوزغة (أبو بريص) على جدار مغطى ببلورات البيرولوسيت.

وأفاد المصور في بيان صحفي: "معادن المغنيسيوم هذه تخلق تكوينات مذهلة تبدو كالأشجار المتحجرة تمامًا، لكنها صغيرة جدًا بحيث يصعب رصدها".

التقط كارلوس بيريز نافال هذه الصورة في القرية التي يعيش فيها بإسبانيا. تصوير: Carlos Pérez Naval/cupoty.com

واختارت لجنة التحكيم، التي تتكونّ من 23 مصورًا، وعالمًا، الصور الفائزة لكل فئة من 12 ألف مشارَكَة في 67 دولة.

وأشارت كالدر إلى أنّ العديد من الصور التُقِطت في مناطق محلية للمصورين، ما يظهر جمال ما يمكن رؤيته في الفناء الخلفي لمنزلك.

وأسَّست كالدر المسابقة في عام 2018 مع زوجها دانييل، وهما محترفان في مجال التصوير.

وبينما تشمل العديد من جوائز التصوير الفوتوغرافي الأخرى فئات التصوير المقرب، إلا أنّ كلاهما اعتقد بوجود حاجة لمسابقة مخصصة بأكملها للتصوير الفوتوغرافي "المايكرو" و"الماكرو".

فازت هذه الصورة لانعكاس شجرة الماغنوليا في المياه ضمن فئة النباتات. Credit: Ria Bloemendaal/cupoty.com

وأكّدت كالدر: "غالبًا ما يكون من الأسهل على الأشخاص دعم قصص الحفاظ على البيئة التي تتضمن حيوانات ونباتات ظريفة أو بارزة بشكلٍ أكبر، مثل وحيد القرن، والباندا، والسحلبيات. ولكن الحشرات والنباتات الأقل شهرة، والتي غالبًا ما نعتبرها مجرّد حشيش، تتمتّع بدورٍ كبير عندما يأتي الأمر للحفاظ على توازن كل شيء. وغالبًا ما يعرض التصوير الفوتوغرافي المقرب هذه الحيوانات والنباتات".