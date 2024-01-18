كاميرا تلتقط مشهدًا مخيفًا في الجو.. انفجار نافذة طائرة ركاب ومحلل سلامة طيران يعلق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زُعِم أنّ راكبًا أمريكيًا عضّ مضيفة طيران من أفراد طاقم طائرة في منتصف الرحلة المتّجهة إلى سياتل، الثلاثاء، على متن خطوط "أول نيبون الجوية" اليابانية، ما اضطرّها للعودة إلى طوكيو، وفق ما صرّح متحدث باسم شركة الطيران.

وغادرت الرحلة ANA 118 مطار "هانيدا" في طوكيو الساعة 9:47 مساءً بالتوقيت المحلي، وعادت أدراجها بعد ما يزيد قليلاً عن ساعة من إقلاعها، بحسب موقع تتبّع الرحلات الجوية Flightradar24.

وقال متحدث باسم شركة الطيران لـCNN إنّ الشرطة اعتقلت الراكب بعد هبوط الطائرة في العاصمة اليابانية، ولم تكشف عن اسمه.

كما أشار المتحدث إلى أنّ المضيفة أُصيبت بجروح طفيفة.

ورفضت إدارة شرطة مدينة طوكيو تقديم المزيد من التفاصيل حول القضية.

وهذه ليست الحالة الأولى لحوادث العض المزعومة أثناء الرحلات الجوية.

ففي عام 2022، فُرِضَت غرامات باهظة على راكِبَيمن لإقدامهما على ضرب وعضّ الطاقم والركاب، على متن رحلتين منفصلتين تابعتين لشركتي الطيران الأمريكيتين "دلتا" و"أميريكان إيرلاينز".

وتم تغريمهما تباعًا بمبلغ 81،950 دولارًا و77،272 دولارًا، لتصبحا أكبر عقوبتين تفرضهما إدارة الطيران الفيدرالية على الإطلاق، على ركاب فرديين بسبب كيفية تصرفهم على متن الطائرات.

وأُبلِغ عن العديد من الحوادث هذا الشهر بشأن السلوك السيئ والعدواني من الركاب، بينها تحويل رحلة تابعة لـ"أميريكان إيرلاينز" إلى مطار في تكساس في 3 يناير/ كانون الثاني بعدما قام راكب بلكم أحد مضيفي طيران، والاعتداء على ضابط شرطة واحد كحدّ أدنى.