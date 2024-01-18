شاهد.. طائرة "ثقيلة" يميل ذيلها كالأرجوحة إلى الوراء وترتفع مقدمتها أثناء وقوفها على الأرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عمّت حالة من الفوضى على متن رحلة طيران داخلية متجهة من العاصمة التايلاندية بانكوك إلى مقاطعة فوكيت الجنوبية بعدما اكتشف الركاب ثعبانًا حيًا في الخزائن العلوية للأمتعة.

وفي بيان أرسلته إلى CNN، أفادت شركة طيران "إير آسيا تايلاند" (AirAsia Thailand) أنّها على علم بوقوع حادث على متن الرحلة FD3015 التي غادرت مطار "دون موينغ" الدولي في بانكوك في 13 يناير/كانون الثاني.

وهذه هي الحادثة الثانية التي أُبلِغ فيها عن وجود ثعبان على متن طائرة تابعة لشركة "إير آسيا".

ففي فبراير/ِشباط من عام 2022، عُثِر على ثعبان مرقط على متن إحدى رحلاتها الداخلية في ماليزيا التي كانت متوجّهة من العاصمة كوالالمبور إلى صباح. وفي نهاية المطاف، أُعيد توجيه الطائرة إلى مطار "كوتشينغ" الدولي في ولاية ساراواك بسبب الحادث.

وانتشرت مقاطع الفيديو والصور الخاصة بحادثة عام 2022 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت الثعبان يزحف عبر مصابيح الطائرة.

وأفادت شركة الطيران في بيان آنذاك: "هذا حادث نادر جدًا يمكن أن يحدث على أي طائرة من وقتٍ لآخر".

وأكّد رئيس قسم سلامة الشركات في AirAsia Thailand، فول بومبوانغ، أنّ الموقف الجديد مع الثعبان ما زال "حادثًا نادرًا جدًا".

وأوضح في البيان أنّخ "تمّ إخطار المضيفين قبل الهبوط في فوكيت بعدما لاحظ أحد الركاب وجود ثعبان صغير في الخزانة العلوية للأمتعة".

Credit: @wannabnailssalon/TikTok

كما أضاف: "تم تدريب طاقم إير آسيا بشكلٍ جيد للتعامل مع حوادث من هذا النوع، وقاموا بنقل الركاب من المنطقة كإجراء احترازي".

وأشار بيان الشركة إلى أنّ الطائرة هبطت من دون وقوع أي حادث، وفُحِصت على الفور من قِبَل فِرَق الهندسة والسلامة المعنية على الأرض.

وأضاف فول: "وفقًا للإجراءات المعيارية لحادث من هذا النوع، خضعت الطائرة لعملية تنظيف عميقة وتطهير قبل استئناف العمليات".

ولم تذكر الشركة ما حدث للثعبان بعد هبوط الطائرة في فوكيت، لكنّ مقطع فيديو انتشر عبر موقع "تيك توك"، ووثّقه أحد الركاب بحسب ما ورد، أظهر استجابة مضيف طيران للحادث.

واستخدم المضيف قارورة بلاستيكية، ومد يده بهدوء فوق الخزانة العلوية في محاولة لالتقاط الثعبان.

وبعد فشله في القيام بذلك، استخدم المضيف الجزء الخلفي من القارورة لدفع الثعبان الصغير إلى كيسٍ بلاستيكي.

وفي الفيديو، يمكن رؤية الركاب الجالسين بالقرب من الخزانة حيث شوهد الثعبان، واقفين بعيدًا عن مقاعدهم، كما أخرج آخرون هواتفهم المحمولة لتصوير الحدث.

ومن ثم رُصِد موظفو الأمن الأرضي بالمطار في وقتٍ لاحق على متن الطائرة، وقاموا بفحص الخزانة العلوية التي وُجِد الثعبان فيها.