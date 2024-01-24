في اليابان..طبق من لحم بقري سيصلك بعد 43 عامًا من طلبه

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا طلبت علبة من قطع الـ"كروكيت" المجمدة المصنوعة من لحم "كوبي" البقري من "Asahiya"، وهي ملحمة تُدار عائليًا في مدينة تاكاساجو غرب اليابان، فسيَمضي 43 عامًا قبل حصولك على طلبك.

وتأسّست ملحمة "Asahiya" في عام 1926، وكانت تبيع منتجات اللحوم من مقاطعة هيوغو، بما في ذلك لحوم البقر من نوع "كوبي"، لعقود قبل إضافة "كروكيت" اللحم البقري إلى الرفوف في الأعوام التي تلت الحرب العالمية الثانية.

ولكن لم تُثِر زلابيات البطاطا ولحم البقر المقلية هذه ضجة كبيرة على الإنترنت حتّى أوائل العقد الأول من القرن الـ21، ونَجَم عن ذلك مدّة انتظار طويلة للمشترين الآن.

طبق الـ"كروكيت" هذا مرغوب به بشدّة في اليابان. Credit: Asahiya

وتحدثت شبكة CNN مع شيجيرو نيتا، وهو مالك من الجيل الثالث بـ"Asahiya"، في عام 2022.

وآنذاك، بلغت مدّة الانتظار لقطع الـ"كروكيت" الشهية 30 عامًا فقط.

فكرة تجارية غير مُربِحة

Credit: Asahiya

ويُعتَبَر طبق "Extreme Croquettes" المرغوب به للغاية واحدًا من 4 أنواع من الـ"كروكيت" المصنوع من لحم "كوبي" البقري المتوفر في ملحمة "Asahiya".

وفي حال لا يسعك الانتظار لأربعة عقود، يوفّر المتجر حاليًا صنفًا آخر يُدعى "Premier Kobe Beef Croquettes".

ولن تضطر للانتظار لتناول هذا الصنف من الطعام إلا 4 لأعوام.

وقال نيتا: "بدأنا ببيع منتجاتنا من خلال التسويق الإلكتروني في عام 1999. وآنذاك، قدّمنا ​​​​Extreme Croquettes كتجربة".

ونشأ نيتا في هيوغو، وكان يزور المزارع المحلية ومزادات لحوم البقر مع والده منذ صغره.

وتولى إدارة المتجر من والده في عام 1994 عندما كان يبلغ الـ30 من عمره.

نظرة أقرب على لحم "كوبي" البقري. Credit: Asahiya

وبعد تجربة التجارة الإلكترونية لبضعة أعوام، أدرك نيتا تردّد الزبائن في دفع مبلغ كبير مقابل لحوم البقر الممتازة عبر الإنترنت، وشجّعه ذلك على اتخاذ قرار جريء.

وشرح قائلاً: "صنعنا قطع كروكيت لذيذة وبأسعار معقولة أوضحت مفهوم متجرنا كاستراتيجية لجعل العملاء يستمتعون بالكروكيت على أمل أن يشتروا لحم كوبي البقري بعد تجربتها لأول مرّة".

وللحد من الخسارة المالية في البداية، لم تنتج ملحمة "Asahiya" سوى مئتي قطعة "كروكيت" في مطبخها الخاص بجوار متجرها أسبوعيًا.

تعزيز الإنتاج وزيادة الشعبية

تُحضَّر هذه الوجبة دون مواد حافظة. Credit: Asahiya

وتُحضَّر هذه الوجبة الطازجة يوميًا من دون مواد حافظة.

وتشمل مكوناتها لحم "كوبي" البقري البالغ من العمر 3 أعوام، والمصَّنف في المرتبة A5، بالإضافةً إلى البطاطا التي يتم الحصول عليها من مزرعة محلية.

وقال نيتا إنّه شجع المزرعة على استخدام روث البقر لزراعة البطاطا، ومن ثم تُغذّى الأبقار بسيقان البطاطا، ما يؤدي إلى إنشاء دورة.

وفي النهاية، لفت مفهومه الفريد انتباه السكان المحليين ووسائل الإعلام.

وعند صدور تقرير عن قطع الـ"كروكيت" من "Asahiya" في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، ارتفعت شعبيتها بشكلٍ كبير.

وأوضح نيتا: "توقفنا عن بيعها في عام 2016 لأن~ مدة الانتظار تجاوزت 14 عامًا. فكّرنا في وقف الطلبات، لكن تلقينا العديد من الاتصالات التي طالبت بالاستمرار في تقديمها".

واستأنفت ملحمة "Asahiya" قبول طلبات شراء الـ"كروكيت" في عام 2017، ولكنها رفعت السعر، كما زادت الشركة الإنتاج ليقفز من مئتي قطعة "كروكيت" أسبوعيًا إلى مئتي قطعة يوميًا.

رجل في مهمة

ويبلغ سعر كل صندوق من صناديق "Extreme Croquettes"، التي تحتوي على 5 قطع "كروكيت"، 2،700 ين ياباني (18.20 دولارًا).

وهناك 63 ألف شخص ضمن قائمة الانتظار حاليًا اعتبارًا من يناير/كانون الثاني عام 2024.

ويمكن لوجود قائمة انتظار تزيد عن 40 عامًا من الطلبات غير المُربِحة التي يجب تلبيتها أن يكون أمرًا مرهِقًا، خاصةً مع استمرار ارتفاع أسعار لحوم "كوبي" البقرية وتكاليف العمالة.

ولكن هناك شيء أكثر أهمية يشجّع نيتا على الاستمرار، إذ أشار إلى أنه "عندما بدأت ببيع الكروكيت عبر الإنترنت، تلقيت العديد من الطلبات من الجزر النائية المعزولة، حيث سمع غالبية سكانها عن لحوم كوبي البقرية عبر شاشات التلفزيون، ولكن لم يسبق لهم الحصول عليها، فكان عليهم الذهاب إلى المدن في حال رغبوا بتجربتها. أدركت أنّ هناك الكثير من الأشخاص الذين لم يسبق لهم تناول لحم كوبي البقري".

وأضاف: "لهذا السبب، واصلت تقديم الكروكيت كتجربة، والحصول على المزيد من الطلبات للحوم كوبي البقرية في حال نالت إعجابهم. ولهذا السبب بدأتها (التجربة) في المقام الأول، لذلك لم أهتم حقًا إذا لم تكن مُربِحة".