صور جوية مذهلة لتطور السعودية منذ 1950.. منها مكة والمدينة والرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في السعودية، الأربعاء، صورا جوية مذهلة لعدد من المدن في المملكة والتطور التي طرأ عليها منذ العام 1950 إلى العام 2023.

Credit: @GEOSA_GOV_SA

الصور نشرتها الهيئة على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا)، في قائلة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أنها "نماذج من أعمال مشروع الصور الجوية التاريخية المصححة للمملكة، الملتقطة بالتصوير الجوي لمناطق مختلفة وعلى فترات زمنية متعددة ومتفاوتة".

Credit: @GEOSA_GOV_SA

ولفتت إلى أن هذه الصور "توضح التغيرات التي طرأت على تلك المناطق من تطور حضري أو غطاء نباتي أو خلافه، وتكمن أهمية الصور التاريخية في أنها تحفظ تاريخ تلك المناطق وتوضح مراحل (164,484) صورة من عام (1980-1950)م، التي تم جمعها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وتم العمل على مشروع الصور الجوية التاريخية المصححة من خلال معالجة الصور وإسقاطها على نظام الإحداثيات المرجعية، وتجميع الصور الجوية (Mosaic) بحسب المنطقة وسنة الإنتاج ومقياس الرسم".

Credit: @GEOSA_GOV_SA

وأضافت: "يهدفُ هذا المشروع إلى استخدام الصور الجوية المصححة كمرجع تاريخي يوضح التغيرات التي حدثت في المناطق الحضرية والريفية.. وتُنشر بيانات هذا المشروع عبر المنصة الجيومكانية للهيئة على صيغة صور جوية مجمعة ومصححة بإحداثيات مقروءة رقمياً".