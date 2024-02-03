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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصيب أكثر من 100 من الركاب وأفراد الطاقم بالمرض على متن السفينة السياحية "كوين فيكتوريا" التي تشغلها شركة السفن السياحية "كونارد لاين" أثناء رحلة بحرية تستغرق 107 ليال، وفقًا لتقرير صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ووفقا للتقرير، أبلغ 139 شخصا كانوا على متن السفينة - 123 راكبا و 16 من أفراد الطاقم - عن أعراض أمراض الجهاز الهضمي تشمل الإسهال والقيء.

وجاء في التقرير أن شركة النقل البحري زادت من إجراءات التنظيف والتطهير وعزل الركاب وأفراد الطاقم المرضى.

ولا يزال سبب المرض غير معروف، وفقا لتقرير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتقوم السفينة "كوين فيكتوريا" برحلة إبحار مدتها 107 ليال انطلقت من مدينة ساوثهامبتون بإنجلترا، بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني.

وأبحر هذا الجزء من الرحلة من مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا، بتاريخ 22 يناير / كانون الثاني مع توقّف في كل من أروبا، وغواتيمالا، وكابو سان لوكاس، وسان فرانسيسكو، وهاواي، ومن المقرر أن تنتهي في 12 فبراير/ شباط، بحسب موقع "كونارد لاين" الإلكتروني.

ويبلغ إجمالي عدد الركاب على متن السفينة 1824 راكبًا و967 من أفراد الطاقم.

وفي بيان لـ CNN، أكدت شركة "كونارد لاين" أن "عددا ضئيلا من الضيوف قد أبلغوا عن أعراض أمراض الجهاز الهضمي على متن السفينة كوين فيكتوريا، وقامت على الفور بتفعيل بروتوكولات الصحة والسلامة المعززة لضمان صحة جميع الضيوف وأفراد الطاقم على متن السفينة. وكانت التدابير فعّالة."

