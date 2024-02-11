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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اختبر جميعنا مرحلة وزن أمتعتنا عند نقطة تسجيل الوصول في المطار.

والآن، وافق بعض المسافرين الشجعان على قياس وزنهم أيضًا قبل الصعود على متن الطائرة.

وفي مشروع أطلقته شركة الطيران الأوروبية "فين إير" بمقر عملياتها في مطار هلسنكي بفنلندا، يخضع الركاب المتطوعين لقياس وزنهم عند بوابة المغادرة من أجل السماح لشركة الطيران بتحسين تقديرات الوزن الخاصة بالطائرات قبل الإقلاع.

وفي سيناريو أشبه بالكابوس لأي شخص حاول التسلل من قبل على متن الطائرة بأمتعة محمولة زائدة الوزن، يتم قياس وزن الركاب مع حقائبهم المحمولة.

ولحسن الحظ لمن يحمل حقيبة ممتلئة، عمليات الوزن لا ترتبط بالحجوزات الفردية أو ببيانات المسافرين.

وأوضحت بايفيت تالكفيست، وهي نائبة الرئيس الأول للاتصالات لدى شركة "فين إير"، لـ CNN، أنّ الإجراء يتم بشكلٍ مجهول، ولا يتمكن سوى الموظف الموجود عند البوابة من رؤية وزن الراكب.

وقالت تالكفيست إنّ التجربة بدأت الإثنين، وبحلول صباح الخميس، شارك 800 متطوع فيها بالفعل، مضيفةً أنّ شركة الطيران "فوجِئت بشكلٍ إيجابي بعدد المتطوعين".

وأوضحت: "تواصلنا مع عملاء فين إير بشأن هذا الاستطلاع عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقنا على الهاتف الذكي، وكان المتطوعون الأوائل يطلبون المشاركة بشكل استباقي حتى قبل تجهيز المعدات".

وتخطط شركة الطيران لقياس وزن 1،200 راكب خلال موسم الشتاء، والمزيد بحلول الصيف.

وشرحت تالكفيست أنّ "فين إير" تجمع بيانات حول متوسط وزن الركاب وأمتعتهم المحمولة "لغرض توازن الطائرة وحسابات الأداء اللازمة للتشغيل الآمن للرحلات الجوية".

حمل زائد خلال الشتاء

وتقوم شركات الطيران بحساب وزن الطائرات، ووزن كل شخص على متن الطائرة، بالإضافة إلى البضائع والأمتعة الموجودة في مخزن الطائرات، وأغراض مثل أدوات تقديم الطعام، وخزانات المياه على متن الطائرة، قبل إقلاع كل طائرة، بالإضافة إلى مركز ثقلها.

ويمكن أن يؤثر وزن الطائرة وشكلها على المكان الذي يمكن أن يجلس فيه الركاب، وفي بعض الحالات، حتى على عدد الركاب المسموح لهم بالصعود على متن الطائرة، وحجم الأمتعة التي يمكن وضعها في مخزن الأمتعة.

ولكل طائرة وزن أقصى محدد للإقلاع الآمن.

وأوضحت تالكفيست أنّه "بينما تعرف شركات الطيران وزن جميع الجوانب الأخرى، يتم حساب وزن العملاء وأمتعتهم المحمولة باستخدام متوسط الأوزان التي تؤكدها هيئة الطيران المدني".

واستخدمت "فين إير" قياساتها الخاصة منذ عام 2018، ولكن يجب تحديث البيانات كل 5 سنوات.

وأجرت الخطوط الجوية الكورية برنامج قياس الوزن الخاص بها في عام 2023، بينما أجرت شركة طيران نيوزيلندا أيضًا استطلاعًا لوزن الركاب العام الماضي.

وتقوم "فين إير" بجمع البيانات لفصلي الشتاء والصيف، حيث يميل الركاب إلى ارتداء ملابس ومعاطف ثقيلة خلال فصل الشتاء الفنلندي البارد.

ومن المقرر الانتهاء من جمع البيانات الخاصة بموسم الشتاء في فبراير/ شباط الجاري، وستبدأ الشركة بجمع البيانات الخاصة في الصيف بين شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.