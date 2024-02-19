دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخيّل أن تسحب باخرة ضخمة عبر مياه بحر القطب الشمالي المتجمّد. قد تبدو الفكرة غريبة للبعض، ولكن المغامر والرحّالة الإماراتي، مهند سليمان، نجح في ذلك .. أو على الأقل كما يبدو في مقطع الفيديو أعلاه.

وأوضح سليمان لموقع CNN بالعربية أنه خلال زيارته إلى فنلندا، قرر خوض تجربة الإبحار على متن باخرة "كاسحة للجليد"، تشق طريقها عبر طبقات من الجليد السميك يتجاوز عمقه المترين.

وبعد فترة وجيزة، توقفت الباخرة فجأة وسط المحيط المتجمّد، لينزل الركّاب على متنها، ويقوم كل راكب على حدة بالإمساك بحبل موجود في مقدّمة الباخرة.

حينها، يبدو المشهد وكأن الشخص الذي يمسك بالحبل، هو من يقوم بسحب السفينة الضخمة إلى الأمام، ولكن في الحقيقة يستحيل أن يتمكن أي شخص من سحب الباخرة.

وقال سليمان: "كانت رحلة مثيرة في عمق المحيط المتجمّد"، مضيفا أن "محاولة سحب الباخرة" ما هي إلا تجربة لاتقاط الصور وصنع ذكريات خالدة.

وبالطبع لم تخل التجربة من التحديات، وتمثل التحدي الأكبر بالنسبة إلى سليمان في مواجهة البرد القارص، مشيرا إلى أنه "حتى مع ارتداء طبقات كثيفة من الملابس للوقاية من البرد، إلا أن الأشخاص هناك لا يزالون يشعرون بالأجواء المتجمدة".

ورأى سليمان أنه رغم كون التجربة في جوهرها عبارة عن لقطة للتظاهر بسحب الباخرة عبر الجليد، إلا أنها تُعد "تجربة لا تنسى"، على حد تعبيره.

ومن خلال هذه التجربة المميزة والفريدة من نوعها، أراد سليمان إضافة مغامرة جديدة إلى رصيده الحافل، إذ أنه جاب أكثر من 150 دولة حول العالم، خاض خلالها العديد من التجارب المثيرة، من بينها جولة برفقة أسد ولبؤة في أدغال السنغال.

ولقي مقطع الفيديو للتجربة، الذي شاركه المغامر الإماراتي عبر حسابه على "إنستغرام" الإشادة والإعجاب من قبل متابعيه، الذين أبدوا رغبتهم في خوض هذه التجربة المثيرة.