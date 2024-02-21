دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أنه من المتوقع أن تتعافى السياحة العالمية بالكامل من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2024، حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو بنسبة 2% فوق مستويات 2019.

وتظل هذه التوقعات المركزية لمنظمة السياحة العالمية خاضعة لوتيرة الانتعاش في آسيا ولتطور المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.

وبحسب البيانات الصادرة عن مقياس السياحة العالمي لمنظمة السياحة العالمية الأول لهذا العام، أنهت السياحة العالمية عام 2023 عند نسبة 88٪ من مستويات ما قبل الجائحة، مع ما يقدر بنحو 1.3 مليار سائح دولي.

ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق العنان للطلب المكبوت المتبقي، وزيادة الاتصال الجوي، والانتعاش الأقوى للأسواق والوجهات الآسيوية، إلى تعزيز التعافي الكامل بحلول نهاية عام 2024.

ونعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نسب التغير في عدد السياح الدوليين خلال أعوام 2023 و2022 و2021 مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة عام 2019.

أداء منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا كان الأقوى في عام 2023

ويقدّم أحدث مقياس للسياحة العالمية لمنظمة السياحة العالمية نظرة عامة شاملة لأداء القطاع في عام 2023، ويتتبع التعافي بحسب المنطقتين العالمية والفرعية والوجهة.

وقادت منطقة الشرق الأوسط موجة التعافي من حيث القيمة النسبية باعتبارها المنطقة الوحيدة التي تغلبت على مستويات ما قبل الجائحة، حيث تجاوز عدد السياح الوافدين مستويات عام 2019 بنسبة 22%.

ووصلت أوروبا، المنطقة الأكثر زيارة في العالم، إلى نسبة 94% من مستويات عام 2019، مدعومة بالطلب داخل المنطقة والسفر من الولايات المتحدة.

واستعادت إفريقيا نسبة 96% من زوارها قبل الجائحة، بينما وصلت النسبة في الأمريكتين إلى 90%.

وكان التعافي أضعف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث بلغ عد السياح الدوليين نسبة 65% من مستويات ما قبل الجائحة، وذلك رغم إعادة فتح العديد من الأسواق والوجهات. ومع ذلك، فإن الأداء مختلط، حيث تعافت جنوب آسيا بالفعل بنسبة 87% من مستويات عام 2019 وشمال شرق آسيا بحوالي 55%.

وتُظهر البيانات المتاحة العديد من الوجهات، بما في ذلك الوجهات الكبيرة الراسخة وكذلك الصغيرة والناشئة، حيث سجلت نموًا مضاعفًا في عدد الوافدين الدوليين في عام 2023 مقارنة بعام 2019.

وتجاوزت أربع مناطق فرعية مستويات الوصول لعام 2019 وهي: جنوب البحر الأبيض المتوسط، وأوروبا، ومنطقة البحر الكاريبي، وأمريكا الوسطى، وشمال أفريقيا.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي: "تؤكد أحدث بيانات منظمة السياحة العالمية مرونة السياحة وانتعاشها السريع، مع توقع الوصول إلى أرقام ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2024".

ويتمتع هذا الانتعاش بتأثير كبير على الاقتصادات، والوظائف، والنمو، والفرص المتاحة للمجتمعات في كل مكان. وتذكّر هذه الأرقام أيضًا بالمهمة الحاسمة المتمثّلة في تعزيز الاستدامة والشمول في تنمية السياحة.