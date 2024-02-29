في أذربيجان.. بحيرة "وردية اللون" تتوسط منطقة مأهولة بالسكان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أذربيجان، يصعب المرور بجانب بحيرة "ماسازير" من أواخر الربيع حتّى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بلا التّوقف لوهلة للاستمتاع بحلتها الوردية (شاهد الفيديو أعلاه).

ولاحظ المصور الألماني، فلوريان كريشباومر، لون البحيرة المميز لأول مرّة أثناء تصفّح الخرائط عبر الإنترنت، وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "غالبًا ما أستخدم خرائط جوجل أو آبل لاستكشاف مواقع مختلفة، وعندما لاحظت الدرجات الوردية للبحيرة، كان علي استكشاف الأمر بالتأكيد".

ويعود لون بحيرة "ماسازير"، التي تمتد عبر مساحة تبلغ 10 كيلومترات مربعة، إلى بكتيريا محبّة للملح، كما تتمتع كتل الملح التي تحتضنها أيضًا باللون ذاته لوجود اليود، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأذربيجانية "أذرتاج".

وأوضح المصور الألماني: "أعتقد أنّ وجود بحيرة ورديّة.. فكرة غريبة جدًا بالنّسبة للأشخاص، وخاصّةً في عالمٍ يتم فيه تعديل وتغيير الكثير من الوسائط الرقميّة بشكلٍ كبير".

وأضاف كريشباومر: "بالنسبة لي، كان من المهم أيضًا شرح سبب تحول البحيرة إلى اللون الوردي، ومن ثم إظهار بعض الألوان والأنماط المجردة، بالإضافة إلى موقع البحيرة المثير للاهتمام وسط منطقة مأهولة بالسكان".

ووثق المصور هذا المشهد الساحر في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022 عبر طائرة من دون طيّار "درون".